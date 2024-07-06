Премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил свой статус главного enfant terrible европейской политики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Через четыре дня после того, как Венгрия на полгода возглавила Европейский Союз, и через три дня после визита в Киев венгерский лидер неожиданно посетил Москву, где провёл почти трёхчасовую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит Орбана стал первым визитом западного лидера в Россию с апреля 2022 года.

ИА Регнум детально отслеживал заявления Путина, Орбана и представителей их команд, но стоит подробнее остановиться на разных версиях того, почему эта встреча стала возможной и какие она может иметь последствия.

Официальные оценки: мирная миссия

Виктор Орбан заявил, что прибыл 5 июля в Москву для продолжения своей «мирной миссии». «Мирная миссия продолжается. Следующая остановка — Москва», — написал он в соцсети.

А, выступая за несколько часов до этого в утренней программе радиостанции Kossuth, премьер Венгрии заявил, что хотел бы убедить стороны конфликта — Украину и Россию — в необходимости вместе «пройти долгий путь, который может закончиться прекращением огня и мирными переговорами».

Позже, уже после переговоров с Путиным, Орбан подтвердил, что главной их темой было «обсуждение способов достижения мира на Украине».

Примечательно, что по завершении визита в Киев 2 июля Орбан говорил, что продолжит свою «мирную миссию» по Украине с визитов в Германию, Францию и Италию. Сейчас многое зависит от «больших лидеров» Евросоюза, отметил он. Про Россию ничего сказано не было.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что инициатором встречи в Москве был Будапешт. И поступила эта инициатива сразу же после возвращения премьера Венгрии с Украины.

«Это была инициатива венгерской стороны. Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита», — рассказал представитель Кремля.

А сам Владимир Путин после переговоров с Виктором Орбаном заявил, что воспринимает его визит «как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс». При этом обсуждались не только двусторонние российско-венгерские отношения и достижение мира на Украине, но и «возможные принципы будущей архитектуры безопасности в Европе».

Версия русофобов: «Орбан — агент Кремля»

У русофобов всё просто: любой европейский политик, который выражает малейшие сомнения в необходимости военной поддержки Украины, а уж тем более призывает к переговорам с Россией и учёту её интересов, объявляется «агентом Кремля».

Конечно, наиболее резкой была реакция на Украине, где считали приезд Виктора Орбана в Киев и его весьма конструктивное общение с Владимиром Зеленским победой своей дипломатии, ведь до того венгерский премьер отказывался от подобного визита.

Причин для этого было две: во-первых, Будапешт считает политику Киева по отношению к венгерской общине Закарпатья дискриминационной, во-вторых, Венгрия является единственной страной — членом НАТО, которая официально отказалась от поставок оружия Киеву и даже от его транзита через свою территорию.

При этом Виктор Орбан ещё в мае 2022 года был внесён на печально известный сайт «Миротворец» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, сотрудничество с российским агрессором» и прочая, и прочая.

И вот, наконец, состоялся визит Орбана в Киев в статусе председательствующего в ЕС (причём без главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который ранее вызывал чуть ли не истерику у его украинского коллеги). Орбан раздаёт обещания поддержать модернизацию украинской экономики и даже открыть в Венгрии школы с украинским языком обучения. Да и главное предложение Орбана — прекратить огонь и начать переговоры с Россией — прозвучало в крайне вежливой форме, и недипломатичный отказ Киева (его озвучил всего лишь заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква) в Будапеште предпочли не заметить.

В общем, сплошная «пэрэмога», которая по закону жанра через два дня обернулась «зрадой».

Неудивительно, что в киевском МИД заявили, что выступают против переговоров по Украине без её участия, а «решение совершить поездку в Москву было принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной». Видимо, в Киеве настолько привыкли согласовывать любые шаги с западными управляющими, что просто не допускают возможности проведения независимой политики.

Между тем, именно стремление к сохранению субъектности и следованию национальным интересам открывает Орбану двери Кремля, ведь это именно те принципы внешней политики, к которым всегда апеллирует Путин.

Европейские коллеги Орбана и его формальное начальство по Евросоюзу прямых обвинений в адрес венгерского премьера избегали, однако тоже были достаточно резкими.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что «ЕС ясно дает понять: Россия — агрессор, Украина — жертва, никакие дискуссии об Украине не могут состояться без Украины».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что «умиротворение не остановит Путина».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепп Боррель подчеркнул, что «позиция Европейского Совета исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным».

Критически переговоры Орбана и Путина в Москве также оценили канцлер Германии, премьеры Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании и Швеции, президент Литвы и глава МИД Италии.

А глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии (бундестага) Михаэль Рот и вовсе призвал задуматься о лишении Орбана председательства в Совете ЕС в связи с его визитом в Москву: «Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно сложить председательство».

Сам же Орбан ответил лидерам ЕС коротко и хлёстко: «Именно из-за бюрократического бреда Брюсселя усилия по установлению мира на Украине не имеют результатов».

Версия конспирологов: «Орбан — агент Трампа»

На протяжении многих лет лидер Венгрии традиционно строит свою внешнюю политику вокруг отношений с США.

Отношения с Джо Байденом у Орбана давно и безнадёжно испорчены, поэтому венгерский премьер, вопреки международному этикету, открыто поддерживает оппозиционного кандидата в президенты Дональда Трампа, ставит на его победу и пытается сделать все, чтобы стать для Трампа одним из основных контактов в Европе.

К примеру, лозунг венгерского председательства в ЕС — «Make Europe Great Again» (MEGA). Как говорится, найдите отличие от лозунга Трампа, MAGA.

В последний раз Орбан и Трамп встречались в марте 2024 года в имении последнего Мар-а-Лаго, и экс-президент США назвал премьера Венгрии «великим лидером». В конце апреля на конференции европейских консерваторов в Будапеште, которую организовал венгерский премьер, было показано большое видеообращение Трампа.

А 13 июня в Будапешт прибыл Дональд Трамп-младший, с которым Виктор Орбан обсудил «будущее отношений США и Венгрии, установление мира на Украине и нелегальную миграцию».

На эту встречу обратил внимание и венгерский политический аналитик Петер Дунаи. «У меня есть такое ощущение — пока официальной оценки не было, это мой вывод — может быть, Орбан согласовывал свой визит в Москву с Трампом, потому что сын Трампа недавно был в Будапеште и встречался с Орбаном. Возможный вариант, что это российско-американская попытка установить контакты и договориться… согласовать основы, базовые предложения», — заявил Дунаи в комментарии РИА Новости.

«Шансы Трампа стать американским президентом очень неплохие… Путин тоже признал, не возражал, что через Венгрию открывается канал куда хотите — в ЕС или, скорее всего, в США, потому что без США Украине будет очень трудно, без американской помощи», — добавил венгерский эксперт.

Шесть лет назад Орбан уже использовал двусторонний спор с Киевом для налаживания своих отношений с администрацией Трампа. Тогда для Вашингтона были важны контролируемые процессы в НАТО, поэтому Орбан «продавал» свое влияние, которое появилось из-за политики вето в отношении Украины. Сейчас потребности у Трампа другие, потенциальный американский лидер стремится в случае своего избрания достичь прогресса в российско-украинском конфликте.

Так что венгерскому премьеру выгодно укрепить имидж политика, способного контактировать с обеими сторонами конфликта, и он прямо отметил в Москве, что «Венгрия, наверное, скоро станет единственной в Европе, которая говорит и с Россией, и с Украиной».

При этом Орбан не претендует на то, чтобы забрать у Трампа лавры миротворца (он даже подчеркнул это в упомянутом интервью радиостанции Kossuth), но готов вести черновую работу, помогая в «челночной дипломатии».

Венгерский интерес

Не стоит забывать и о проблемах, которые накопились в отношениях Венгрии и ЕС вне украинского контекста. Так, венгерский журналист Немет Андраш считает, что поездка Орбана в Москву является «троллингом» Евросоюза со стороны премьера Венгрии.

«Орбан хочет вставить «резиновую кость» в рот лидерам Брюсселя и политикам других стран — членов ЕС так же, как он это сделал у себя дома, отвлекая внимание общественности от одной неприятной темы, подбросив совсем другую. Пока Орбан троллит, вполне возможно, что он играет all-in, используя аналогию с покером, и надеется, что если не сейчас, то через несколько месяцев может начаться процесс, в конце которого он будет способен насладиться ролью «великого миротворца». Для этого Украине нужно потерпеть дальнейшие поражения на фронтах, а Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в ноябре», — написал он в материале на портале HVG. hu.

В первую очередь речь идёт о том, что Брюссель продолжает блокировать около 20 миллиардов евро, причитающихся Будапешту из бюджета и фондов ЕС, под предлогом нарушения «верховенства права» в этой стране (речь идёт, к примеру, об ограничении пропаганды ЛГБТ*).

Венгрия добивается разморозки этих средств и обвиняет руководство ЕС в том, что оно пытается удерживать их по политическим причинам, поскольку ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в том числе подход к конфликту на Украине.

При этом политика шантажа Брюсселя со стороны Будапешта ранее уже давала плоды. Так, когда перед саммитом ЕС 14–15 декабря 2023 года Виктор Орбан пригрозил, что наложит вето на решение о вступлении Украины в Евросоюз, Еврокомиссия разблокировала для Венгрии ранее замороженные 10,2 миллиарда евро.

Не исключено, что ныне на кону блокирование со стороны Будапешта любых попыток расширить санкции в отношении РФ, и визит в Москву был демонстрацией решимости делать это, используя, в том числе, статус председательства в ЕС.

Ещё одна проблема, которую Венгрия может пытаться решить шантажом Евросоюза, — это культурные и образовательные права венгерского меньшинства в Закарпатье, которые Украина откровенно нарушает. Хотя несоответствие украинских законов о языке и образовании европейским нормам признала Венецианская комиссия именно по запросу Будапешта, Киев не спешит вносить соответствующие изменения.

Не следует забывать и о большой европейской политике.

В 2021 году правящую в Венгрии партию ФИДЕС, создателем и лидером которой является Виктор Орбан, вынудили выйти из респектабельной Европейской народной партии (ЕНП), чья фракция и после выборов 2024 года осталась самой большой в Европейском парламенте. ФИДЕС попытался вступить во фракцию «Европейские консерваторы и реформисты» (ЕКР), но это не удалось благодаря противодействию Брюсселя, несмотря на все усилия премьера Италии Джорджи Мелони и её партии «Братья Италии».

Казалось бы, депутатов от ФИДЕС ожидает в Европарламенте роль внефракционных, которые не имеют никакого представительства в руководстве ЕП и его комитетах, да и в целом влияния на подготовку решений этого органа. Однако на днях Виктор Орбан заявил, что на 8 июля запланировано учредительное заседание новой правой группы в Европейском парламенте (ЕП) — «Патриоты за Европу».

Её основой станут ФИДЕС, а также партия экс-премьера Чехии Андрея Бабиша ANO и Австрийская партия свободы во главе с Гербертом Киклем, которая имеет все шансы победить на парламентских выборах осенью этого года.

Фракция может стать третьей по численности в ЕП, поскольку, как сообщила 1 июля британская газета The Times, к ней могут присоединиться депутаты от «Альтернативы для Германии» (АдГ). Кстати, ИА Регнум прогнозировал этот альянс ещё в конце мая.

Кроме того, как раз когда Орбан находился в Москве, испанская правая партия Vox заявила, что покинет фракцию ЕКР в Европарламенте, чтобы присоединиться к «Патриотам за Европу».

Также Орбан надеется, что итальянская «Лига» Маттео Сальвини и Партия свободы Герта Вилдерса из Нидерландов могут заинтересоваться участием в его фракции вместо нынешней группы «Идентичность и демократия», из которой накануне выборов ЕП исключили депутатов от АдГ. Но, поскольку произошло это по требованию Марин Ле Пен, присоединение французского «Национального объединения» к альянсу Орбана вряд ли возможно.

То есть Виктор Орбан на учредительном заседании новой фракции Европарламента может предстать не только как формальный председатель ЕС, но и как человек, предлагающий реальный механизм достижения мира на Украине, имеющий в перспективе поддержку двух мировых держав.

«Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трём важным вопросам. Что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах? Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах — в какой последовательности их можно провести? И третье, что меня интересовало, это его видение Европы после войны», — сказал Орбан после почти трёхчасовой встречи с Путиным в Москве.

Сам Владимир Путин так сформулировал своё видение:

«Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в Министерстве иностранных дел. Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия. Но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы».

Судя по выражению лица Орбана, видение российского президента вполне устроило венгерского лидера.