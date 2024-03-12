Материалы с тегом «Виктор Орбан»
МИД Венгрии вызвал посла США после слов Байдена о «диктаторе» Орбане
МИД Венгрии вызвал американского посла из-за высказываний президента США Джо Байдена о венгерском лидере Викторе Орбане как о человеке, который стремится к диктатуре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто. «Мы не обязаны принимать подобную ложь ни от кого...
12 марта 2024
Песков заявил, что не в курсе деталей плана Трампа по Украине
В Кремле нечего сказать относительно слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что у бывшего президента США Дональда Трампа есть якобы «некий план» по Украине, сообщил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, мы видели, но нам нечего сказать, там никаких деталей не...
11 марта 2024
Орбан призвал европейские страны развивать свои армии и не надеяться на США
Европейские страны должны выделять деньги на вооружение и развитие своей армии, поскольку США не станут финансировать их безопасность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. По мнению главы венгерского правительства, этим государствам следует готовиться воевать за...
11 марта 2024
Орбан предрёк Трампу победу на выборах, сравнив его со сказочным героем
Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сможет одержать победу на президентских выборах, подобно герою венгерских народных сказок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1. «Я уверен, что тот, кто проходит такой очистительный огонь, кого хотят посадить...
новость часа
11 марта 2024
Орбан счёл возможным заключение торгового соглашения между США и Китаем
США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах американского президента, заявил 10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. Он напомнил, что перед тем, как уйти с поста, республиканец был очень...
11 марта 2024
Орбан заявил, что Трамп пообещал не финансировать конфликт на Украине
Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на предстоящих выборах президента США не будет финансировать продолжающийся конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда...
11 марта 2024
Орбан заявил, что у Трампа появился план прекращения украинского конфликта
У бывшего президента США Дональд Трамп появился план прекращения украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 марта в интервью телеканалу М1. По словам главы правительства, речь идёт о достаточно подробных планах. Вместе с тем Орбан не стал раскрывать их суть...
новость часа
10 марта 2024
Трамп встретился с Орбаном в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в поместье американского политика Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом 8 марта сообщил сам венгерский премьер на своей странице в социальной сети. «Встреча с президентом Дональдом Трампом. Сделайте Америку снова...
9 марта 2024
Байден упомянул Путина, Орбана и Трампа в речи о диктатуре
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, выступая 8 марта перед сторонниками в Филадельфии (штат Пенсильвания), вплёл в свою речь про диктатуру президента России Владимира Путина, своего вероятного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана...
9 марта 2024
Премьер-министр Венгрии Орбан проигнорировал Байдена ради встречи с Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Вашингтон 7 марта встретится с бывшим президентом Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе главы венгерского правительства. Как сообщил глава пресс-службы премьер-министра Венгрии Берталан Хаваси, Орбан 8 марта проведёт переговоры с бывшим...
7 марта 2024
Сийярто сообщил, что Орбан и Трамп обсудят на встрече во Флориде
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится 8 марта в американском штате Флорида с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним вопрос урегулирования украинского конфликта, заявил журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Глава МИД отметил, что мир на Украине в...
новость часа
6 марта 2024
Венгрия назвала условие для встречи Орбана с Зеленским
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 5 марта, что встреча премьер-министра страны Виктора Орбана с главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится, пока Украина не вернёт права венгерскому нацменьшинству в Закарпатье. «Пока Украина не примет...
5 марта 2024
Орбан заявил о завершении гегемонии Запада
Гегемония Запада закончилась, формируется новый миропорядок, и Венгрия хотела бы укреплять союз со странами, отстаивающими суверенитет. Об этом, как сообщило агентство MTI, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на ежегодной встрече с послами страны в министерстве иностранных дел и торговли 5...
5 марта 2024
Орбан: между Россией и Венгрией должно быть «образование» вроде Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не заинтересована в приближении границы с Россией и что между ними необходимо иметь «какое-то образование», функции которого сейчас выполняет Украина. Об этом стало известно 4 марта. «Вопрос заключается в том, приблизится к нам российская...
4 марта 2024
Орбан назвал очевидным провал стремлений Запада победить Россию на Украине
Желание Запада победить Россию на Украине не осуществится, это очевидно уже сегодня, заявил 4 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, время не на стороне Запада, ситуация в зоне боевых действий развивается в интересах России. Чем быстрее завершится конфликт, тем будет лучше для...
4 марта 2024
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о визите Орбана в Россию
Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию пока нет в повестке. Об этом 3 марта заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях дипломатического форума в турецкой Анталье. «Сейчас в повестке такого визита нет», — приводит его слова «РИА Новости». Как ранее сообщало ИА Регнум, Сийярто...
новость часа
3 марта 2024
Орбан призвал немедленно остановить военные действия на Украине
Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому, продолжая военные действия, Украина и поддерживающие её страны Европы оказались в сложном положении, заявил 1 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на Анталийском дипломатическом форуме. По его словам, страны Евросоюза восприняли...
1 марта 2024
СМИ: Трамп планирует принять Орбана в своём имении во Флориде
Бывший президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник. «Дональд Трамп планирует принять Виктора Орбана в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде на следующей...
29 февраля 2024
Кремль отреагировал на нежелание Венгрии иметь общую границу с Россией
Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза, опасения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана беспочвенны. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Орбана о том, что его страна не...
28 февраля 2024
В Швеции надеются вскоре стать союзником Венгрии по НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон надеется на скорое вступление в НАТО, тогда страна станет военным союзником Венгрии. Об этом он заявил 23 февраля на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште. «Обе наши страны — члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по...
23 февраля 2024