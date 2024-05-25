Правая фракция «Идентичность и демократия» накануне выборов ЕП исключила «Альтернативу для Германии».

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё 22 мая будущее самой правой фракции Европейского парламента (ЕП), «Идентичность и демократия», казалось безоблачным. Сводный опрос брюссельской редакции американского портала POLITICO, обнародованный в этот день, давал правым на выборах ЕП (состоятся 4–9 июня) 85 мандатов в 720-местном органе Евросоюза.

Больше было бы только у социал-демократов (143) и Европейской народной партии (175), считающейся правоцентристской.

Это явно вызвало опасения у брюссельского истеблишмента, которые вылились в серию алармистских публикаций. Так, американское агентство Bloomberg в материале «Что будет означать всплеск крайне правых на европейских выборах для ЕС» отметило, что «после серии недавних неудач крайне правые партии Европы стремятся добиться больших успехов на выборах в Европейский парламент».

По мнению агентства, значительный сдвиг вправо поставит миграцию на первое место в политической повестке Европы в ближайшие годы и осложнит прогресс в реализации амбициозной климатической программы блока.

«Это также послужит предупредительным сигналом для национальных правительств, подчеркнув ослабевающую поддержку таких лидеров, как Эммануэль Макрон во Франции и Олаф Шольц в Германии», — прогнозировал Bloomberg.

В свою очередь сайт телеканала Euronews, который давно уже стал своеобразным вестником Еврокомиссии в целом и её главы Урсулы фон дер Ляйен в частности, опубликовал большой материал под заголовком «Выборы в ЕС: что произойдет, если крайне правые партии получат больше власти?» Издание отметило, что менее чем за две недели до выборов Европарламента растущая поддержка крайне правых партий продолжает беспокоить основные политические группы, особенно Европейскую народную партию (ЕНП).

«Лидеры крайне правых партий завоевывают общественную поддержку из-за ухудшения качества жизни, вызванного войной России на Украине. Рост стоимости жизни, увеличение иммиграции и недовольство среди фермеров — всё это способствовало сдвигу избирателей в сторону популистских групп, особенно группы «Идентичность и демократия» (ИД) и «Европейских консерваторов и реформистов» (ЕКР).

Эта ситуация вызывает воспоминания о неожиданных результатах Brexit и победе Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году. Когда люди недовольны действующей правящей партией, они часто ищут перемен, создавая возможности для лидеров-популистов.

Согласно опросам Euronews, две крайне правые группы могут получить около 20% мест, что потенциально может привести к сдвигу вправо в Европейском парламенте», — сказано в публикации.

Euronews считает, что растущая поддержка крайне правых партий угрожает отношениям ЕС с НАТО и Украиной, а также противостоянию с Россией, поскольку входящие в ИД партии, в том числе «Альтернатива для Германии» (АдГ), Партии свободы в Австрии и Нидерландах, а также французское «Национальное объединение», якобы склоняются к пророссийской позиции.

«Дипломатический сдвиг в отношениях с Украиной и Россией может оказаться значительным, если к власти придут крайне правые популисты. Это может оказать серьёзное влияние на глобальный политический ландшафт, особенно если учесть, что в ноябре в США пройдут президентские выборы», — пугает орган евробюрократии.

Однако дело не только в партиях, входящих во фракцию ИД, которые в Брюсселе традиционно клеймят «ультраправыми».

Во-первых, за последний месяц истеричной антирекламы прогнозируемое число мандатов ИД удалось уменьшить почти на 10% — ещё в конце апреля опрос издания Euractiv давал им 93 мандата, а не 85, как теперь. Да, Партии свободы в Австрии и Нидерландах, «Национальное объединение», «Фламандский интерес» в Бельгии занимают первые места в национальных опросах, однако рейтинги «Альтернативы для Германии» удалось обвалить с 23 до 17%, хотя она всё ещё остаётся второй по популярности партией в ФРГ.

Во-вторых, из загашника достали старую страшилку о том, что «правые из ИД и ЕКР объединятся, будут иметь больше голосов, чем ЕНП, и сорвут избрание нового состава Еврокомиссии». Однако это было актуально месяц назад, когда ЕКР прогнозировали 84 мандата в ЕП (то есть вместе с ИД 177), а ЕНП 178. Но, хотя ныне дела у «консерваторов и реформистов» значительно ухудшились (опрос POLITICO даёт им всего 71 место в будущем Европарламенте), однако Euronews выдал в эфир интервью с политтехнологом ИД Андерсом Вистисеном, который заявил, что две соперничающие правые фракции ЕП попытаются объединиться в мощный блок.

«Между нами и консерваторами нет больших политических разногласий, чем те, что мы видим, например, между Европейской народной партией, либеральным «Обновлением» или социал-демократами», — сказал Вистисен и напомнил, что партии, входящие в ИД и ЕКР, объединились в одну группу в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Стоит отметить, что Андерс Вистисен находится в подвешенной ситуации: в прошлом году он дал интервью чешскому порталу «Голос Европы», который позже объявили связанным с Виктором Медведчуком и внесли в санкционный список ЕС. Сейчас всех политиков, которые давали интервью или комментарии этому СМИ, обвиняют в получении «денег от Кремля», хотя никаких доказательств этого нет.

Однако у евробюрократов на самом деле другие планы в отношении ЕКР. Как напомнило 22 мая брюссельское издание The Parliament, Урсула фон дер Ляйен уже давно заигрывает с правым лагерем, в частности с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

«Ранее в этом году фон дер Ляйен выдвинула три условия совместной работы: её партнеры должны быть «проукраинскими, пронатовскими и проевропейскими». Она повторила это послание в теледебатах в апреле, заявив, что формирование большинства в ЕП будет во многом зависеть «от состава парламента и того, кто в какой группе».

Это оставляет открытой дверь для коалиции между ЕНП и правой группой европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), в которую входят «Братья Италии» Мелони, а также испанская Vox и польская партия «Право и справедливость» (ПиС), как возможного правящего большинства в Европарламенте», — отметило издание, акцентировав при этом, что никакое сотрудничество ЕНП с ИД невозможно.

Подчеркнуть последний тезис были призваны дебаты кандидатов на пост главы Еврокомиссии от основных политических групп ЕП, которые состоялись в прямом эфире телеканала Euronews 23 мая.

Выдержаны они были вполне в духе нынешней европейской «свободы слова»: представителей ИД и ЕКР на них просто не допустили, при этом все участники считали своим долгом пнуть «страшных правых». Естественно, тон задавала Урсула фон дер Ляйен, но не отставали и Николас Шмит (социал-демократы), Сандро Гоци (либералы), Вальтер Байер (левые) и Терри Райнтке (зелёные).

Иногда дебаты, призванные подчеркнуть преимущества действующей главы Еврокомиссии, выглядели просто смешно. Так, четверо мужчин в студии картинно критиковали её за готовность сблизиться с фракцией реформистов и консерваторов.

После этого фон дер Ляйен, явно по сценарию, отмежевалась от возможного сотрудничества с ИД: «Национальное объединение», АдГ, «Конфедерация». Разные названия — но всё одно и то же. Они — марионетки и прокси Путина, которые попирают наши ценности. Мы не позволим им разрушить то, что мы построили вместе».

И сразу же набросилась на представителя либералов за то, что его нидерландские партнёры, «Народная партия за свободу и демократию», готовятся создать правительственную коалицию с Партией свободы.

Представление продолжалось до момента, когда стало известно, что фракция «Идентичность и демократия» исключила из своего состава всех представителей партии «Альтернатива для Германии». Партии «Лига» (Италия), «Национальное объединение», «Фламандский интерес» и «Свобода и прямая демократия» (Чехия) проголосовали за соответствующее предложение главы фракции Марко Занни.

Этой новости фон дер Ляйен сотоварищи разве что не аплодировали.

Причиной решения ИД стала череда скандалов, в которые был вовлечён лидер списка АдГ на выборах в Европарламент Максимилиан Кра. В начале мая Федеральная прокуратура Германии провела обыски в офисе Кра в Европарламенте, поскольку бывший помощник евродепутата попал под подозрение в шпионаже в пользу Китая.

А в недавнем интервью итальянской газете La Repubblica Кра признался, что не считает правильным «автоматически зачислять в преступники любого, кто носил форму СС», напомнив о немецком писателе, лауреате Нобелевской премии Гюнтере Грассе, который в конце жизни признался, что подростком присоединился к ваффен-СС.

После этого комментария лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что больше не хочет оставаться с АдГ в одной фракции.

Руководство «Альтернативы для Германии» пока держит удар и высказало надежду, что их партия не окажется в изоляции на европейском уровне после выборов в Европарламент.

«Мы приняли к сведению решение фракции «Идентичность и демократия». Тем не менее мы с оптимизмом смотрим на вечер выборов и последующие дни», — заявили сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла.

Партия, по их словам, стремится создать влиятельную парламентскую группу в Европарламенте с усиленной делегацией.

«Чтобы оказать политическое влияние в Брюсселе, необходимо сотрудничество с заинтересованными сторонами. Поэтому мы уверены, что в новый законодательный период на нашей стороне будут надежные партнеры», — подчеркнули Вайдель и Хрупалла.

Намёк более чем прозрачный. Против исключения АдГ проголосовала влиятельная австрийская Партия свободы, которая гарантированно получит больше всех мест в ЕП от своей страны (6), а осенью этого года имеет все шансы выиграть национальные парламентские выборы и сформировать новое правительство Австрии.

Конечно, даже если АдГ получит прогнозируемые 16 мандатов в Европарламенте, этого будет недостаточно, чтобы создать вместе с австрийскими коллегами новую группу (для этого нужно минимум 25 евродепутатов). Но тут на помощь АдГ может прийти премьер Венгрии Виктор Орбан, чью партию ФИДЕС в 2021 году вынудили выйти из состава ЕНП и до сих пор не приняли в ЕКР, несмотря на все усилия премьера Италии Джоржди Мелони.

ФИДЕС на данный момент прочат 11 мандатов в Европарламенте — и это единственный прогноз, в котором можно быть более-менее уверенным.

Результаты же других правых партий, причём как входящих в ставшую скандальной ИД, так и членов ЕКР, после исключения «Альтернативы для Германии» прогнозировать сложно. Происходящее может как демотивировать их сторонников от участия в выборах, так и наоборот.

Несомненно одно: фракция «Идентичность и демократия» точно не станет третьей по численности в Европарламенте, уступив это место либеральному «Обновлению», которому опросы дают 83 мандата.