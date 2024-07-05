Белоруссия официально стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Произошло это на прошедшем 3–4 июля саммите организации в Астане. Вкупе с недавним принятием Ирана это закрепляет статус ШОС уже не как центральноазиатской, а евразийской системы коллективной безопасности.

ИА Регнум

«Она [организация] стала действительно мощной, по сути, глобального характера: почти половину населения Земли представляют страны, которые состоят в этой организации», — заявил Владимир Путин во время выступления на саммите.

Сегодня в ШОС, основанную 15 июня 2001 года, входят 10 государств: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия.

Казахстан не замёрзнет

Кроме традиционных подписаний документов лидеры стран — участниц ШОС провели серию двусторонних переговоров. Программа встреч Владимира Путина, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, в целом подчинялась логике развития южного направления экономического сотрудничества.

«С этой точки зрения все встречи можно разбить на две группы. Первая — это контакты со странами-транзитёрами: Казахстаном, Монголией и Азербайджаном. Там тематика была сосредоточена вокруг обеспечения транзитных каналов», — сказал эксперт ИА Регнум.

На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым стороны обсуждали прежде всего газовое сотрудничество.

«После Вашего очень важного, можно сказать, исторического визита в ноябре прошлого года оно (сотрудничество — Прим. ред.) развивается по восходящей линии. Я сам лично контролирую реализацию достигнутых договорённостей, подписанных соглашений», — заявил Токаев Путину.

Соглашения действительно крайне важны для обеих стран, уверен заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин: по тройственному газовому союзу, по развороту существующей газотранспортной инфраструктуры на юг и строительству газораспределительных сетей, о строительстве ТЭЦ на севере Казахстана. Также, напомнил Притчин в комментарии ИА Регнум, предварительно обсуждался вопрос по АЭС, и осенью в Казахстане пройдет референдум по этому вопросу.

В то же время интерес Казахстана кроется не только в транзите российского газа через свою территорию в Китай, а также в перспективе — через Узбекистан и Афганистан. Поставки российского газа позволят республике избежать последствий энергодефицита — подобных возникшим зимой 2022–2023 годов, когда целые города в стране замерзали.

Союзы по старым правилам…

С президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом Владимир Путин обсудил транзит газа в Китай и создание транзитной железной дороги, которая должна придать дополнительный стимул развивающейся российско-китайской торговле.

«У нас могут появиться новые коридоры экономического развития, которые будут благоприятствовать трёхстороннему сотрудничеству между Россией, Монголией и Китаем», — заявил президент Монголии.

Монголия в новейшей истории всегда рассматривала Россию не просто как дружественную страну, но и как гаранта собственной безопасности и суверенитета. Москва не раз этот суверенитет защищала (достаточно вспомнить Халхин-Гол), а Монголия оказывала существенную по меркам республики помощь в деле защиты независимости Советского Союза.

Сейчас же монгольские власти видят в России важнейшего поставщика инвестиций и технологий, который не покушается на монгольский суверенитет. Россия ценит это отношение, причём настолько, что Путин в ходе встречи с монгольским лидером заявил: «При необходимости, особенно если Монголия сталкивается с проблемами, в основе которых лежит изменение климата, мы стараемся оказать безвозмездную помощь, имеется в виду и зерном, и другими товарами, энергетическими».

…и новым

С лидером Азербайджана Ильхамом Алиев президент России обсуждал коридор Север-Юг, связывающий Россию с Ближним Востоком. Алиев заявил, что Баку решительно настроен расширять инфраструктуру на азербайджанской территории, поскольку она «не соответствует намерениям, которые существуют у наших партнёров и соседей, по максимальному задействованию этого проекта».

Важно, что для Алиева этот коридор не просто способ заработать, но и элемент диверсификации внешней политики.

«Азербайджан — маленькая страна, которая боится впасть в зависимость: от Ирана, Запада, Китая, России и даже от Турции», — поясняет ИА Регнум политолог, эксперт РСМД Камран Гасанов.

Поэтому вряд ли стоит ожидать вхождения Азербайджана в российские интеграционные структуры, о чём пишет ряд экспертов.

«Интеграция с ЕАЭС может создать помехи для работы на европейском рынке, а Италия сегодня — главный торговый партнер и покупатель азербайджанской нефти. Что касается ОДКБ, этому мешают особые связи с Турцией, которая является членом враждебного России блока НАТО», — отметил Гасанов.

В то же самое время Алиев на встрече с Путиным отметил, что «мы уже более чем два года работаем совместно как союзники и демонстрируем хорошие результаты».

Элементом союзных отношений, считает Станислав Притчин, стал досрочный вывод миротворческого контингента — смысла их дальнейшего нахождения в регионе не было, поэтому с учетом высокого уровня доверия было решено его вывести.

Также под союзничеством Баку подразумевает недискриминационную торгово-экономическую политику.

«Азербайджан не присоединился к санкционной политике Запада. Пока Россию выгоняют с некоторых рынков, Лада открывает завод в Азербайджане», — сказал Камран Гасанов.

Китай и Россия нужны друг другу

Помимо лидеров стран, через которые российские товары пойдут на юг и восток, Путин общался с главами стран-получателей этих товаров. Это Пакистан, Китай и Турция.

Россия, считает Никита Мендкович, использует площадку ШОС для реализации своего внешне торгового потенциала. Раз Запад решил «закрыться», Москва форсировано развивает торговлю со странами Южной и Восточной Азии, где растёт уровень производства и потребность в ресурсах.

Ключевая страна — конечно, Китай. Главный сегодня российский партнёр в области экономики, международной дипломатии и вопросах безопасности.

«Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаём никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», — заявил Владимир Путин.

Китайский лидер Си Цзиньпин согласен и призывает «упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальную ценность китайско-российских отношений и культивировать новые драйверы сотрудничества».

К тому же международная ситуация становится для Китая всё сложнее. Перспектива избрания президентом США Дональда Трампа, нацеленного на жёсткое сдерживание Пекина, и новые заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об укреплении связи с восточноазиатскими противниками Китая — всё это делает Россию не просто важным, а жизненно необходимым партнёром Пекина.

Новые друзья и старые союзники

Тесные связи России с Китаем позволили укрепить отношения и с главным китайским союзником в Южной Азии — Пакистаном. Еще недавно считавшийся региональным оплотом США в регионе, Пакистан решил диверсифицировать свои связи: не только вошел в ШОС и сделал ставку на сотрудничество с Пекином, но и присмотрелся к российским возможностям.

«На два направления обратил бы особое внимание. Прежде всего это сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса. Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, мы готовы к их увеличению», — пояснил Владимир Путин.

Пакистан — хронически энергодефицитная страна с нехваткой пахотных земель и растущим населением, — только рад увеличению поставок продовольствия и энергоносителей. Премьер-министр государства Шехбаз Шариф предложил нарастить поставки по бартерной схеме, то есть прямым текстом заявил о готовности обходить западные санкции.

Важным рынком для России остаётся и Турция, с президентом которой Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер тоже встретился на полях саммита ШОС.

«Как Вы сказали, товарооборот в 25 миллиардов — очень незначительный. Мы поставили задачу: достичь отметки 100 миллиардов долларов, и я верю, что мы достигнем этой отметки», — сказал Эрдоган.

Цифры вполне достижимы, учитывая, что Турция становится одним из ключевых торговых посредников между Россией и иностранными игроками, которые хотят продолжать торговать с Москвой в обход западных санкций.

К тому же Эрдоган пытается дополнить экономическое взаимодействие двух государств политическим. Например, позиционировать себя в качестве посредника для разрешения украинского кризиса, а также обсуждать возможность вступления Турции в ШОС и БРИКС.

Однако Москва прекрасно понимает, что Турция в политическом смысле является пусть и полунезависимым, но всё-таки членом НАТО и союзником США. Поэтому на саммите ШОС Владимир Путин заявил, что само посредничество для переговоров он приветствует, но посредники в деле подписания соглашения по Украине не нужны.

«Окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы», — пояснил российский лидер.

Что же касается вступления Турции в БРИКС и ШОС, этот вопрос обсуждается — и будет обсуждаться еще долго.

Ближневосточный баланс

В случае же с Ираном никаких политических препятствий для сотрудничества нет. Все сложности связаны с инфраструктурными моментами — пропускными мощностями того самого создающегося коридора Север-Юг, а также проблемами в законодательстве.

«Дальнейшему укреплению наших экономических связей будет способствовать, безусловно, соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном», — заявил Владимир Путин на встрече с и. о. Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером.

Тот в свою очередь заявил, что «стратегия установления очень тесных, глубоких отношений с Российской Федерацией — это стратегия, которую выработал духовный лидер Ирана (Али Хаменеи — Прим. ред.), и он постоянно осуществляет надзор за её реализацией».

Сотрудничество двух стран развивается с 2022 года, когда Иран стал одной из активно поддержавших Россию стран в рамках СВО. При этом активизация политики США на Ближнем Востоке, военная операция Израиля против Газы и перспективы прихода Трампа лишь увеличили заинтересованность Тегерана в торгово-экономическом и политическом сближении с Москвой.

Еще одно направление внешней политики России — арабские монархии Залива. Страны региона заинтересованы как в диверсификации политических связей, так и в подключении к новым сухопутным торговым маршрутам (ситуация в Йемене показала риски ставок на морские перевозки).

Эти вопросы Владимир Путин, очевидно, обсуждал с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Катарские власти пообещали Москве увеличить объём финансового сотрудничества.

«Объём инвестиций Катара в российскую экономику, проекты в России достигает около 13 миллиардов долларов. И мы намерены эту цифру увеличивать», — заявил эмир.

В целом прошедший саммит ШОС стал для России очень продуктивным — как с точки зрения развития организации, так и переговоров на полях. Подводя итоги саммита, Владимир Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью,

«Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста», — сказал глава государства.