Материалы с тегом «ШОС»
Путин заявил, что Россия будет содействовать повышению роли БРИКС в мире
Россия в качестве председателя БРИКС будет содействовать повышению роли организации в мире, заявил 4 декабря на церемонии принятия верительных грамот у послов зарубежных стран президент РФ Владимир Путин. «В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических...
4 декабря 2023
Белоруссия завершила ратификацию меморандума о вступлении в ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об обязательствах республики по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), завершив процедуру ратификации документа Минском. Соответствующий документ появился на национальном правовом интернет-портале страны...
29 ноября 2023
Лавров заявил о наметившемся отходе от долларовой зависимости в БРИКС и ШОС
Внедрение методов альтернативной платёжной системы в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) разворачивается очень быстро, наметился отход от долларовой зависимости. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме...
27 ноября 2023
Токаев выступил за сотрудничество ОДКБ с другими структурами
Казахстан выступает за углубление сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с такими объединениями, как СНГ и ШОС. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 23 ноября на саммите ОДКБ в Минске. «Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и...
23 ноября 2023
В России представили итоги сравнения наблюдающих за выборами организаций
Среди пяти международных организаций, отправляющих наблюдателей за национальными выборами, только у двух есть качественно проработанная методика оценки результатов, говорится в аналитическом докладе Российского общественного института избирательного права (РОИИП). «На сегодняшний день институт...
14 ноября 2023
Путин поставил ШОС в пример продвигаемым Западом узкоблоковым конструкциям
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), с участием уже 26 стран, Россия связывает особые ожидания. А также поддерживает приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023–2024 годах, направленные на повышение её авторитета и влияния на международной...
8 ноября 2023
Иран предложил участникам ШОС подписать пакт о ненападении
Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави 2 ноября предложил заключить договор о ненападении между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран — членов ШОС...
2 ноября 2023
России стоит подумать об экспорте космических сервисов — Путин
России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС. Так считает президент РФ Владимир Путин. Российский лидер 26 октября на совещании по вопросу развития ракетно-космической отрасли заявил, что рынки Азии, Африки и Латинской Америки стали динамично...
26 октября 2023
Мишустин призвал обеспечить устойчивость стран ШОС к глобальным вызовам
Государства — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообща могут противостоять санкциям Запада и политике протекционизма. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран — членов ШОС в расширенном составе. «Общая...
26 октября 2023
Путин заявил о созвучии инициативы «Один пояс — один путь» и идей России
Китайская инициатива «Один пояс — один путь» имеет сходство с идеями России о формировании большого евразийского пространства с сопряжением сразу нескольких интеграционных процессов, включая создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на...
новость часа
18 октября 2023
В ШОС рассказали, когда Минск может стать полноправным членом организации
В 2024 году Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил 15 октября в интервью, опубликованном на Youtube-канале Первого белорусского радио, генсек ШОС Чжан Мин. «Рассчитываем, что уже на астанинском саммите в будущем году Минск станет десятым полноправным...
15 октября 2023
Белоруссия предложила организовать саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС
Белоруссия готова оказать содействие в организации совместного саммита стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Об этом в воскресенье, 27 августа, заявил глава министерства иностранных дел страны Сергей Алейник. «Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в...
27 августа 2023
Востоковед объяснил нежелание Индии расширять БРИКС
Главная причина, по которой Индия не соглашается на активное расширение БРИКС, — это напряжённые отношения с Китаем, считает Сергей Лунев, индолог, профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА Регнум. Ранее агентство Bloomberg распространило информацию...
28 июля 2023
Лавров: углубление связей ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС стоит на первом плане
В настоящее время задача по углублению многоплановых связей в интеграционных объединениях, таких как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, стоит на первом плане. Об этом 12 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеоприветствии участникам форума молодых дипломатов стран Евразии «Дипломатия...
12 июля 2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном участии талибов* в саммите ШОС
Участие представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должно рассматриваться в ходе подготовки к мероприятию, решения в ШОС принимаются консенсусом, заявил 6 июля на брифинге пресс-секретарь президента России...
6 июля 2023
В России отметили важность вступления Ирана в ШОС
Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) поможет восточному государству выйти из изоляции и обрести экономические перспективы, а самой организации — расширить свой авторитет в мире. Так политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов...
4 июля 2023
Президент Ирана выступил за удаление доллара из мировой практики
Доллар как инструмент гегемонии Запада необходимо удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка, заявил 4 июля президент Ирана Ибрагим Раиси на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. Для того чтобы...
4 июля 2023
Подписан меморандум об обязательствах Белоруссии для вступления в ШОС
Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к объединению. Это произошло в ходе виртуального заседания Совета глав государств ШОС в Нью-Дели, трансляцию ведёт Секретариат ШОС. Подписание меморандума запускает...
4 июля 2023
Страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную Нью-Делийскую декларацию, сообщили 4 июля в секретариате объединения. Как указано в документе, страны — члены ШОС подтверждают ненаправленность организации против других государств и международных организаций и открытость для...
4 июля 2023
Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества
Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом 4 июля объявил секретариат ШОС. Решение о вступлении Ирана было принято на 23-м саммите организации, который проходит под председательством Индии. Иран стал девятым членом ШОС. В сентябре 2022 года на саммите в Самарканде был...
новость часа
4 июля 2023