Над акваторией Чёрного моря регулярно кружат американские стратегические беспилотники. Они проводят разведку и указывают цели для высокоточного оружия, которое Запад поставляет ВСУ для ударов по территории нашей страны, заявили в Минобороны России.

ИА Регнум

28 июня министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации.

В то же время, помимо самолётов и беспилотников, украинской стороне помогает и масштабная спутниковая группировка стран НАТО.

Сбивать уже поздно

По данным на конец 2023 года на околоземной орбите находились 7565 искусственных спутников. Из них 5184 принадлежит США, 628 — Китаю, 181 — России, оставшиеся 1572 — другим странам мира.

В прежние годы Россию часто критиковали за «милитаризацию космоса»: около 45% запусков в стране совершались в военных целях. Однако произошедшие с начала СВО события всё расставили по местам. Выяснилось, что абсолютное большинство коммерческих спутников США, запущенных с «мирными экономическими целями», имеют вполне себе двойное назначение и могут использоваться в целях военных. В частности, помогать наносить удары по территории России.

Некоторые горячие головы в нашей стране предлагают сбивать американские спутники — и как можно скорее. Однако в таком случае эффект будет очень ограниченным, потому что время уже упущено, поясняет ИА Регнум заведующий лабораторией ИНП РАН, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

По его словам, у России есть возможность уничтожать отдельные спутники, но есть существенный нюанс.

«Поток информации, которой пользуются структуры, снабжающие ВСУ разведданными, состоит из двух субпотоков. Основной из них — это данные, поступающие с коммерческих спутников. А дополнительный — тот, что поставляют специализированные аппараты, изначально создававшиеся для космической разведки», — рассказал Белоусов.

Западные военные, прежде всего американские, оставили себе лишь тяжелые дорогие аппараты. Они необходимы для комплексной разведки в нескольких диапазонах или для точной идентификации цели. Например, когда нужно не только обнаружить корабль, но идентифицировать его и понять, в каком состоянии он находится, насколько сильны повреждения и т.д.

NASA Hubble Space Telescope — Телескоп «Хаббл»

По сути, подобные дорогие спутники-шпионы — это летающие лаборатории, дорогие и технически навороченные, получающие информацию в различных диапазонах, Для понимания, хорошо известный телескоп «Хаббл» — это устаревший спутник оптической разведки, только развернутый «наоборот»: в космос, а не на Землю. Легко можно представить, что могла показать подобная мощная оптика, когда смотрела не на звезды, а на земную поверхность.

Подобные специализированные разведывательные спутники сегодня выполняют особо сложные и уникальные задачи. Основную же часть разведданных западные военные получают, покупая сигналы с коммерческих спутников. Такие аппараты не способны давать высокодетализированную картинку, как специализированные спутники, зато дают возможность вести беспрерывное наблюдение за любой территорией. То есть они не позволят различить размещенные на аэродроме, например, Су-30, Су-34 и Су-35, но разглядеть транспортники или истребители можно.

Маск готовит «космический щит»

Один из подрядчика Пентагона — принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания SpaceX, которая с начала СВО превратила свою глобальную спутниковую систему Starlink в основу сетецентрической структуры управления, разведки и связи, действующей в интересах ВСУ.

Практически все терминалы Starlink, поступавшие на Украину в качестве якобы волонтёрской помощи для больниц и госпиталей, передали украинским военным. Именно благодаря Starlink оставалась на связи с командованием группировка ВСУ, окруженная в Мариуполе. Кроме того, система позволяет наводить ударные средств с GPS-модулями — те же ракеты HIMARS.

Через терминалы Starlink ВСУ получают с американских спутников разведывательную информацию. Во многом из-за этого о любой концентрации либо передвижении российских войск практически сразу становится известно противнику. По свидетельствам украинских военнопленных, система Starlink играет ключевую роль в управлении ВСУ на поле боя.

При этом количество спутников-шпионов, действующих в интересах киевского режима и стран Запада, будет только расти. По данным информагентства Reuters, еще в 2021 году между Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) и SpaceX был заключен контракт на 1,8 миллиарда долларов. В его рамках подразделение SpaceX Starshield («Космический щит») создаёт сеть из сотен спутников-шпионов.

«В течение следующего десятилетия мы рассчитываем в четыре раза увеличить количество спутников, находящихся на орбите», — говорилось в релизе, опубликованном на сайте NRO США вскоре заключения контракта с компанией Илона Маска.

Global look Press/Joshua Conti/Us Space Ракета-носитель Falcon 9 c мини-спутником Starlink

Сеть Starshield должна объединить государственные и коммерческие спутниковые группировки, которые, располагаясь на разных орбитах, будут собирать и передавать в десять раз больше сигналов и изображений, чем это происходит сейчас.

Глава NRO Кристофер Сколезе отмечал, что управление военно-космической разведки США продолжит «предоставлять важные разведданные нашим политикам, военным и другим пользователям именно тогда, когда они в них нуждаются. От этого зависит безопасность мира и нашей нации».

Ослепить спутники

Уже с 2022 года именно коммерческие спутники стали главными поставщиками информации о ситуации в зоне СВО.

«Число профессиональных спутников-шпионов ограничено парой сотен, а коммерческие суммарно исчисляются тысячами, — говорит Дмитрий Белоусов. — Хотя они выдают данные не очень точно, но контролировать появление радио — и иных сигналов, трафик на дорогах и прочее вполне позволяют. Из-за этого привычные способы маскировки от спутников разведки, вроде подстраивания под график их прохождения, давно остались в прошлом. Сегодня в небе всегда, каждую минуту, находится аппарат, наблюдающий за каждым метром нашей территории».

Сейчас все стороны конфликта совершенствуют процесс комплексирования сигналов. Суть процесса заключается в совмещении и анализе в едином информационном центре различных данных, поступающих в одно и то же время. Информация в оптическом, тепловом и радиолокационном режимах стекается с разных спутников, висящих над точкой наблюдения. Изначально подобные системы разрабатывались для мирных задач — поиска полезных ископаемых, контроля лесных пожаров, — но теперь военные поставили эту идею себе на службу.

Противодействовать космическому шпионажу можно двумя способами: сбивать спутники на орбите или глушить спутниковые терминалы на земле.

«Не обязательно именно сбивать, — отмечает Белоусов. — Можно прямо на орбите выводить им из строя электронику, делать «слепыми». Такие эксперименты, судя по открытым данным, уже проводились еще в советское время, в 1980-е годы. Из Казахской ССР с помощью мощного лазера били импульсом по спутникам (проект «Терра-3»). В результате снижалась чувствительность антенн, портились оптические матрицы».

РИА Новости/Денис Абрамов Управление комплексом РЭБ «Красуха»

Попытки противодействия той же системе Starlink с помощью средств РЭБ, радиоэлектронной борьбы, Россия предпринимала с начала СВО. Известно, что терминалы пытались глушить с помощью систем РЭБ «Красуха» а также «Тирада-2С» («Тирада-2.3»). Порой удавалось достичь локальных успехов, но в целом Starlink оказалась достаточно устойчивой.

Другой вариант — сбивать космические аппараты на орбите, вполне возможен. Еще первая советская орбитальная пилотируемая станция «Алмаз» (она же — «Салют-2») была оснащена артиллерийской установкой «Щит-1», представлявшей собой 23-мм авиационную пушку Нудельмана-Рихтера НР-23, модифицированную для космических условий для самообороны от ожидавшихся американских спутников-«инспекторов» и «истребителей».

Позже разные страны мира разрабатывали варианты уничтожения вражеских космических аппаратов (например, спутников-перехватчиков), но лишь три страны сумели создать реальные средства противоспутниковой обороны: Россия, США и Китай.

Спутниковый мусор и опасность ядерной войны

Космические силы США (United States Space Force) имеют на вооружении наземный комплекс GBMD и морской Aegis Ballistic Missile Defense System. Они входят в состав противоракетной обороны (ПРО). В 2008 году ракета SM-3, выпущенная с одной из этих систем, уничтожила спутник USA-193, вышедший на нерасчётную орбиту.

Воздушно-космические войска России вооружены множеством систем, способных поражать космические аппараты на различных орбитах. Наиболее продвинутым комплексом ПРО является А-235 «Нудоль», с помощью которого в ноябре 2021 года был сбит нерабочий спутник «Космос-1481».

Китай, обладая различными средствами ПРО, выступил пионером в деле борьбы с космическими аппаратами. Еще 12 января 2007 года с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань была запущена ракета, которая на высоте 865 километров попала в старый метеорологический спутник Feng Yun 1C.

Технически решить задачу по уничтожению космических аппаратов возможно. Но может возникнуть серьёзная проблема — так называемый эффект Кесслера: при достаточно массированном применении соответствующих средств (например, по низкоорбитальным спутникам) обломки от уничтоженных спутников, поражающих элементов создают на орбите огромную замусоренную полосу, повреждающую как уже имеющиеся там космические аппараты, так и те, что только выводят на орбиту.

Таким образом закрывается окно в небе не только для вражеских спутников, но и для своих. Решиться на подобную «космическую ничью» и надолго лишиться космической поддержки сегодня не готова ни одна страна.

Существует и другая проблема, не столь очевидная, но, возможно, более опасная.

У США на «тяжелые» военные спутники вынесена система СПРН — раннего предупреждения о ракетном нападении. У России эту роль, в основном, выполняют надгоризонтные РЛС дальнего обнаружения. Американцы пошли по другому пути и разместили на орбите группировку спутников, отслеживающих появление «тепловых пятен» в районах размещения российских ядерных сил, которые интерпретируются как признаки произошедшего пуска (плюс отслеживание движения самих ракет).

Американцы относятся к этим спутникам СПРН столь же трепетно, как российские военные относятся к отечественным локаторам. Если мы начнем сбивать эти аппараты, для США это станет сигналом о риске ядерного нападения, даже если окажется, что мы нападать не собирать. А это может стать неожиданным шагом к ядерной войне.