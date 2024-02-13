Материалы с тегом «Starlink»
Сальдо заявил, что терминалы Starlink не дали ВСУ заметных преимуществ
Терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются украинские войска, не обеспечили им ощутимого преимущества перед российскими военными. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил 13 февраля ТАСС. По его словам, для ВСУ система Starlink стала универсальным средством связи...
13 февраля 2024
Разведка Украины заявила о получении ВС России Starlink из третьих стран
ВС России получают терминалы высокоскоростного спутникового интернета Starlink из третьих стран и расширяют их использование в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрея Юсова. По...
12 февраля 2024