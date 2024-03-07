Материалы с тегом «Спутники»
В США начали проверять сообщения, что Россия якобы применяет Starlink
Члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии инициировали расследование в отношении компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску,после сообщений о том, будто Россия использует терминалы спутниковой системы Starlink в ходе СВО на Украине. Об этом 7...
7 марта 2024
Эксперт оценил версию Bild о «четырёхфазной» войне России с НАТО
Публикация в немецком таблоиде Bild, согласно которой Россия якобы вынашивает состоящий из четырёх этапов план войны против НАТО, нацелена исключительно на поддержание страхов местного населения перед мнимой угрозой. Журналисты издания, объясняя очередную «страшилку», сослались на документ...
29 февраля 2024
В Британии рассказали о вероятном падении на Землю неуправляемого спутника
Европейский спутник ERS-2, весящий более двух тонн, упадёт на Землю 21 февраля, но место его падения неизвестно, так как космический объект неуправляем. Об этом 19 февраля сообщил британский телеканал Sky News. ERS-2 запустили в 1995 году с космодрома во французской Гвиане для наблюдения за Землей...
20 февраля 2024
Салливан начал готовить план ответа на якобы исходящую от России угрозу
Соединённые Штаты начали готовить план ответа на приписываемую России разработку противоспутникового оружия в космосе, заявил 18 февраля председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тёрнер в эфире телеканала NBC News. «Мы встретились с помощником президента США по...
18 февраля 2024
G7 обсудила ответ на «размещение» Россией ядерного оружия в космосе
Министры иностранных дел стран — членов Большой семёрки (G7) обсудили возможные ограничения в космосе из-за сообщений США о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни на...
новость часа
17 февраля 2024
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения
Соединённые Штаты успешно запустили шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями на орбиту, говорится в заявлении Пентагона, размещённом 15 февраля на его сайте. «Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) подтвердили успешный запуск шести...
15 февраля 2024
США запустят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием
США готовятся запустить на околоземную орбиту шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием, сообщила 14 февраля пресс-служба Пентагона со ссылкой на совместное заявление Агентства по противоракетной обороне и Агентства космического развития. По информации минобороны США, запуск ракеты-носителя...
15 февраля 2024
Борисов заявил, что для создания российского аналога SpaceX нужен рынок
Частный бизнес не начнёт активно инвестировать свои средства в рынок космических услуг, пока не увидит в этом выгоду, и «пендель» от государства не поможет. Компания Илона Маска SpaceX как раз поэтому и преуспела, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе конференции на международной...
14 февраля 2024
В Китае заявили о запуске первого в мире коммерческого спутника с ИИ
Китай первым в мире запустил на орбиту коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), передаёт 3 февраля телеканал CGTN. Запуск состоялся в 11:06 по пекинскому времени (06:06 мск). Ракета-носитель Smart Dragon 3 (SD-3) стартовала с воды в окрестностях города Янцзян в южной китайской...
3 февраля 2024
Space X отправила на МКС корабль Dragon с космическими туристами
К международной космической станции (МКС) с американского космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon с туристами. Запуск транслировал сайт американской компании Space X. В составе экипажа: Вальтер Вилладей (итальянец), астронавт Европейского...
19 января 2024
Минобороны РФ назвало число спутников, которые работают в интересах Киева
Более 500 космических аппаратов США и стран НАТО работают в интересах ВСУ. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале. Отмечается, что в интересах ВСУ работают более 500 космических аппаратов США и стран НАТО, более 70 военных разведывательных спутников...
4 января 2024
На Украине отметили возможность РФ перехватывать дальнобойные ракеты
Россия создаёт над территорией Украины мощную спутниковую группировку для перехвата западных ракетных комплексов ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так» полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. По его словам, ВКС России запустили большое количество...
2 января 2024
Ким Чен Ын назвал 2023 год годом великого перелома для КНДР
Уходящий 2023 год стал годом великого перелома для Северной Кореи. Об этом 27 декабря в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи, поводя итоги года, заявил лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своём докладе северокорейский лидер назвал 2023 год...
27 декабря 2023
«Роскосмос» создаст экспериментальные аппараты высокодетальной разведки
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» запустит в 2025–2026 годах три экспериментальных разведывательных спутника, сообщил журналистам глава организации Юрий Борисов. По его словам, речь идёт об одном радиолокационном устройстве и двух оптических. «Активно ведем работу...
27 декабря 2023
«СВО выявила проблемы»: Путин назвал минусы российской армии
Специальная военная операция (СВО) вскрыла ряд проблем, требующих решения. Россия должна наращивать выпуск беспилотников и спутников, совершенствовать ПВО, перестраивать систему связи, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря, выступая на коллегии Минобороны. «Мы об этом не раз говорили...
19 декабря 2023
Шойгу заявил, что на ВСУ работают свыше 400 космических спутников НАТО
Свыше 400 космических спутников НАТО передают данные для украинской армии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства. «В интересах ВСУ работает 410 космических аппаратов стран НАТО военного и двойного назначения», — сказал...
19 декабря 2023
Ракета «Союз-2.1б» с метеоспутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
Ракета «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала днём 16 декабря с космодрома Байконур. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Вскоре после старта разгонный блок со спутником отделятся от третьей ступени ракеты, в общей сложности выведение на орбиту продолжится на...
16 декабря 2023
В США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским спутником-шпионом
Американская компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с 25 аппаратами, включая первый разведывательный спутник Южной Кореи, которому присвоили кодовое обозначение «425», сообщается на странице организации в социальной сети Х (бывший Twitter). Местом старта стал космодром...
2 декабря 2023
КНДР заявила о своём спутнике, сделавшем фото Белого дома и Пентагона
Власти КНДР утверждают, что запустили свой разведывательный спутник, которому удалось сделать снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке (штат Виргиния). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В...
новость часа
28 ноября 2023
Минобороны: запущенный с космодрома Плесецк спутник вывели на орбиту
Военный спутник, запущенный с космодрома в Плесецке Архангельской области, выведен на орбиту, подтвердили 26 ноября в Минобороны РФ. «В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — уточнили в ведомстве. С...
26 ноября 2023