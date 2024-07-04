Жена ветерана СВО Сергея Солдатова Зоя делает всё возможное, чтобы мужа, бывшего сотрудника МЧС и добровольца, а также двоих детей не выселили из квартиры, которую двадцать лет назад предоставило государство. Живут Солдатовы в Бурятии, в Улан-Удэ.

ИА Регнум Семья Солдатовых

Адвокат Солдатовых Игорь Чащин рассказал ИА Регнум, что всё в их истории непросто и запутанно, много упущенных возможностей, бюрократических проволочек и ошибок. А в результате жена и двое детей ветерана в ближайшее время могут оказаться буквально на улице.

Дружная семья

Почти 20 лет Сергей служил в пожарной охране, которая изначально относилась к МВД, а позже была переведена в МЧС. В далеком 2003 году комиссия постановила, что молодая семья Солдатовых, тогда ещё с одним ребёнком, нуждается в жилье.

В 2007 году Сергею выделили однокомнатную служебную квартиру. А в 2012-м, когда в Бурятии построили два жилых дома для сотрудников МЧС, Сергей, Зоя, и уже двое детей (дочери Софии было четыре года) должны были переезжать в более просторную квартиру. Но вдруг выяснилось, что личное дело Сергея потерялось, в очереди на квартиру его нет.

Уже в 2013 году справедливость, казалось бы, восторжествовала: семья переехала в трёхкомнатную квартиру недалеко от центра города. Однако это был далеко не счастливый финал.

Сергей и Зоя познакомились на киносеансах, в местном киноклубе родного Заиграевского района в Бурятии. По-советски трогательная история любви: ходили на одни те же сеансы в кино, обнаружили общие взгляды и предпочтения, стали друзьями.

«Дружили долго. Пять лет дружили, а потом он ушёл в армию. Я его ждала, писала письма. Служил он в воинской части в Советской Гавани, дослужился до сержанта. Вернулся в декабре 1996 года, а в этот же день год спустя у нас состоялась свадьба», — рассказала Зоя в разговоре с ИА Регнум.

Они прожили вместе уже 27 лет. Женщина уверяет: семья у них дружная и крепкая.

В 90-е годы Сергей работал в охране городских электросетей, а Зоя — биологом в Институте общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук.

Через несколько лет Сергей устроился на работу в пожарную охрану, где регулярно получал награды: за добросовестную службу и выслугу лет, за безупречное служение делу гражданской обороны, а также медаль «XXV лет МЧС России».

Тысяча несчастий и бюрократия

В относительно свою трёхкомнатную квартиру, о которой идёт речь, Солдатовы переехали в 2013 году. Однако оказалось, что квартира — служебная, а не по договору социального найма. Личное дело Сергея было утеряно, значит, его «стояние в очереди» на жильё с 2003 года отменялось. Предстояли суды и апелляции.

Игорь Чащин — уже третий адвокат Солдатовых. В 2023 году он написал от лица Сергея обращение к президенту России, в котором последовательно изложил хронологию их неприятностей.

Главное: квартира не была вовремя «расслужеблена» — не выведена из статуса служебной. Что примечательно, в такой же ситуации оказались некоторые коллеги Солдатова — их личные дела тоже бесследно исчезли. Сотрудники МЧС, по словам Чащина, в 2014 году направили документы в Красноярск (оттуда пришли письма, что семьи должны подтвердить отсутствие другого жилья) и свои вопросы благополучно решили. Но Солдатовым в этот момент было не до документов: у матери Сергея обнаружили онкологическое заболевание.

Из личного архива Ветеран СВО Сергей Солдатов с дочерью Софией

Разбираться с утерянными и не только документами Солдатовы начали примерно через полгода. Но тогда выяснилось, что занимавшуюся этим организацию в Красноярске упразднили, всё передали в Бурятию. И здесь уже «расслужебливать» квартиру Солдатовым не разрешили.

В 2018 году Сергей вышел на пенсию. В октябре того же года Солдатовым пришло письмо, что они должны освободить помещение, однако семья письмо проигнорировала. По словам Зои, судебные заседания проходили «параллельно» их жизни: ни она, ни Сергей на них не ходили, а адвокаты, к которым они обращались, оказались бессильны.

В августе 2019 года суд принял решение, что Солдатовы все-таки должны выехать из квартиры, адвокат подавала апелляцию, но безуспешно. Долги за коммунальные услуги, банкротство — на семью свалилось сразу множество несчастий.

Дважды Зоя побывала на приёме у российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой. Из квартиры семья не съезжала — получали отсрочки на год.

Ушёл добровольцем на фронт

В конце марта 2023 года Сергей Солдатов добровольно подписал контракт с Министерством обороны России о прохождении службы в звании сержанта и отправился в зону СВО. Там он возил горюче-смазочные материалы, ремонтировал подбитые танки и технику.

Адвокат в связи со службой Сергея подал заявление в районный суд Улан-Удэ об очередной отсрочке исполнения решения суда — выезда из квартиры либо до окончания контракта Солдатова, либо до окончания СВО. Суд отказал.

Последняя отсрочка истекла 29 марта. После тяжёлой болезни, госпиталя и реабилитации Сергей сейчас находится дома с семьей, но юридически его контракт всё ещё продолжается.

Как рассказала в беседе с ИА Регнум Зоя, настоящее решение суда заключается в том, что Сергея выселить не могут, а её и детей — требуют. В квартире прописаны все четверо: дочери Софии сейчас 15 лет, а сын Дмитрий — студент, учится в Томске.

«Прошу обратить внимание, что Солдатов заключил контракт с Министерством обороны РФ и находится в рядах Вооруженных сил России в зоне СВО, при этом должностные лица ГУ МЧС России по Республике Бурятия знают об этом, но тем не менее продолжают действия по выселению его семьи из квартиры, даже учитывая факт того, что данная квартира осталась служебной и не передана ему в собственность исключительно по халатности данных должностных лиц.

Более того, учитывая факт нахождения Солдатова С. Г. в зоне СВО по военному контракту, считаем, что должностные лица ГУ МЧС России по Республике Бурятия своими действиями дискредитируют Вооруженные силы России, так как в то время пока Солдатов Сергей Геннадьевич защищает нашу Родину, они бессовестно пытаются выселить его семью на улицу, несмотря на все его заслуги», — написал адвокат Чащин в обращении к Владимиру Путину.

Приставы предупредили Зою: выселять будем день в день, имейте это в виду и собирайте вещи. Как всё это может происходить, женщина не представляет, но семья живёт в состоянии постоянной тревоги.

Есть опасения, что ситуация станет непоправимой после того, как Софии Солдатовой исполнится 18 лет, она станет совершеннолетней.

Адвокат Игорь Чащин, говоря об истории Солдатовых, подчёркивает: по закону вроде бы всё действительно верно, приставы — в своём праве. Но причины несчастий семьи кроются как в халатности чиновников, потерявших их документы, так и в их собственной нерасторопности в отношениях с бумагами.

«Когда я говорю с должностными лицами, всякий раз спрашиваю: у вас совесть-то есть? — рассказывает Чащин. — Понимаете, человек Родину защищает, а вы берёте и выселяете его семью на улицу. Как это смотрится в данной ситуации?!»