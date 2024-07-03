Владимир Зеленский видит только одну модель переговоров с президентом России Владимиром Путиным: трёхсторонний договор с посредниками по примеру того, который был заключён по экспорту зерна с Украины — так называемой зерновой сделки. Об этом Зеленский заявил в интервью журналистке издания The Philadelphia Inquirer.

Иван Шилов ИА Регнум

Украина тогда договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией, а те, в свою очередь, подписывали соглашение с РФ.

«Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение», — заявил Зеленский.

«Никакого мира без победы»

Параллельно в официальных украинских СМИ всё чаще звучат голоса, «оправдывающие» возможное перемирие с Россией. Один из близких к офису Зеленского политологов Владимир Фесенко дал интервью журналистке Наталье Мосейчук, во время которого заявил, что главный интерес Украины — «не просто возвращение территорий». По его словам, украинцы должны «сохранить государство, нацию, а территории мы можем немного позднее вернуть».

«Второе — привести страну в Европейский союз, потом и в НАТО. Вот в этом, скажем так, формула нашей победы. А Зеленского хотят загнать в эту ловушку: «Пойдёшь на мир, значит ты предатель <…> Ты хочешь разрушить страну, чтобы победил Путин», — сказал политолог.

Что характерно, Мосейчук его поддержала, хотя прежде выступала только за официальный пропагандистский нарратив Киева — выход на границы 1991 года. При этом в ходе разговора собеседники сошлись во мнении, что без переговоров с Россией территория Украины может ужаться до Галичины.

«Это очень печально. Люди не выучили уроков нашей истории, и у этих людей их интересы берут верх над интересами национальными», — громил Фесенко критиков Зеленского, выступающих против идеи договариваться.

Однако его слова убедили далеко не всех. От условной «партии радикалов» выступил начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии Украины «Азов» (запрещённая в РФ террористическая организация) Богдан «Тавр» Кротевич.

«Никакого мира без победы. Победа одна — никакого российского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, а если попытаетесь, будет плохо. И вам, и им. Если это «пробивон», даже не думайте. Написал сдержанно», — выдал пост Кротевич в соцсети.

Позднее он добавил, что сейчас вообще не до мира: вместо этого нужно дать «Азову» западное оружие, создать дивизии и поставить ими руководить боевых комбригов, а генералов задвинуть подальше. «Вот вам план мира путём победы», — подытожил азовец.

Казалось бы, налицо откровенная фронда. Но стоит учитывать, что «Азов» практически полностью подконтролен властям, поэтому следящие за ситуацией комментаторы увидели в постах Кротевича попытку офиса президента показать возмущение «патриотов», чтобы в будущем оседлать протестную волну и не дать особо рьяным борцам с Россией сорвать переговоры.

В пользу этой версии говорит и заявление главы офиса Андрея Ермака. Комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, что он сможет быстро завершить конфликт на Украине, Ермак ответил: Украина не готова на территориальные уступки. При этом в ответ на вопрос, как же Украина собирается дальше сражаться, Ермак сказал, что… не знает.

Два перелома в украинском обществе

На самой же Украине растёт запрос на прекращение боевых действий и на смену геополитической конъюнктуры, считает известный украинский политолог Руслан Бортник. В интервью интернет-каналу «Политека» он отметил, что в последние шесть месяцев ситуация поменялась.

«Если раньше Россия демонстрировала готовность идти на компромиссы номинально, а мы занимали максимальную позицию — только деоккупация, контрибуции, репарации, наказание военных преступников, — то сейчас наоборот.

Россия влезает на дерево всё выше и выше, а мы уже демонстрируем готовность к переговорам, хотя ситуация на линии фронта кардинально не поменялась. Меняется только геополитическая конъюнктура вокруг Украины», — отметил Бортник.

По его словам, нельзя исключать, что ранее непримиримый и заявлявший о переговорах только после выхода на границы 1991 года Зеленский просто следует в фарватере общественного мнения.

«Общественное мнение на Украине за последние шесть месяцев тоже кардинально поменялось. Социологи показывают это только частично — они не всё могут опубликовать», — заявил Бортник, добавив, что в украинском обществе произошло два перелома.

Перелом первый: украинцы считают, что ситуация в стране движется в неправильном направлении, хотя ещё год назад были уверены, что в правильном. При этом, поясняет эксперт, страна идёт в том же направлении, которое было задано с начала конфликта, «просто пассажиры этого поезда устали от поездки: многие погибли, ранены, многих выбросило из вагонов, основная масса хочет уже сойти на твёрдую землю».

Перелом второй: большая часть общества, 60–70%, выступает за прекращение военных действий. Поэтому в сложившейся ситуации выступать с тезисами «войны до победного конца» — политически опасно для власти.

«Ястребы» против дипломатов

Есть и другое мнение: Зеленский может следовать настроениям внутри украинского общества, но ключевые решения будет принимать всё равно не он, а его спонсоры и западные союзники.

Сейчас, считает политконсультант Игорь Димитриев, конфликт на Украине подошёл к очередной развилке.

С одной стороны, возможна попытка нового наступления ВСУ при активнейшей поддержке Запада, но это чревато серьёзной эскалацией, большими проблемами и потерями в экономике для западных стран.

С другой стороны, может включиться дипломатия, а конфликт будет остановлен на компромиссных условиях, о чём говорят, в частности, визит премьер-министра Виктора Орбана в Киев и сдержанные заявления Зеленского.

В целом, прогнозирует Димитриев в своём Telegram-канале, борьба будет идти между международными силами, заинтересованными в продолжении конфликта, и силами, желающими его завершения.

А из этого можно сделать вывод о том, что настроения в украинском обществе или интриги в окружении Зеленского на судьбоносные вопросы влияния не имеют.

Как бы то ни было, ситуация для Киева ухудшается по всем направлениям.

ВСУ отступают на поле боя, западные СМИ откровенно пророчат стране дефолт, а власти продолжают отлавливать людей: секретарь комитета по нацбезопасности Верховной рады Роман Костенко заявил, что до конца года на Украине мобилизуют 200 тысяч человек. Очевидно, разрыв между обществом и государством только увеличится, а у Зеленского и его окружения добавится проблем.