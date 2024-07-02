Владимир Зеленский меняет дипломатическую стратегию. Раньше он выступал категорически против переговоров с Москвой, а в качестве обязательных условий для старта переговоров называл вывод российских войск из Крыма и выплату контрибуции, то есть выдвигал абсолютно невыполнимые требования.

ИА Регнум

Сейчас же Зеленский допустил возможность переговоров, но не прямых. В интервью американской газете Philadelphia Inquirer он заявил, что прямые мирные переговоры с Москвой «не положат конец войне, а лишь подтолкнут Россию к дальнейшей агрессии против Украины, Европы и Америки».

Зеленский готов на опосредованные переговоры с участием третьих стран.

«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывалось Россией», — пояснил Зеленский.

Посредниками же могут выступить страны «с разных континентов», в том числе из Европы, США, Азии и Африки, добавил Зеленский.

Кроме того, он фактически отказался от требований немедленного вывода российских войск на границы 1991 года, обозначив вместо этого три составляющих победы — в понимании Киева.

Во-первых, «не допустить уничтожения всего украинского». Именно так Зеленский называет переход освобождённых от него территорий на русский язык и русские нарративы.

Во-вторых, «безопасность сегодняшнего и будущих поколений украинцев, невозможность повторения агрессии». Для этого, по мнению Зеленского, Украина должна вступить в Евросоюз и НАТО. То есть, проще говоря, должна зафиксировать свою роль в качестве западного копья, направленного в сторону России. Что, понятно, не даёт стране ни безопасности, ни устойчивого экономического развития.

В-третьих, «сатисфакция». Так Зеленский определяет «достижение справедливости» и компенсацию украинцам за их страдания. При этом он не уточняет, что именно понимает под сатисфакцией.

Без войны Зеленский потеряет власть

Очевидно, что прежние «хотелки» Зеленского разбились о реальность, поэтому приходится менять позицию. Сейчас Украина проигрывает на поле боя, теряет населённые пункты, резервов остаётся мало, поясняет ИА Регнум член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Даже если прибудут долгожданные 24 истребителя F-16 от Нидерландов, это ничего не изменит: для коренного перелома нужны сотни, тысячи машин, отмечает Безпалько.

В то же время, продолжил он, западные спонсоры киевского режима хотят получить передышку. Западу нужна заморозка конфликта — хотя бы потому, что он не может развернуть военно-промышленное производство в необходимых объёмах, чтобы угрожать России.

«Для этого нужно лет пять-шесть. Значит, на этот срок нужно приостановить боевые действия и в ходе временного перемирия ослаблять Россию при помощи санкций», — продолжает эксперт.

Зеленскому же этот западный план не нравится и кажется отсутствием у американских и европейских лидеров политической воли.

«Запад хотел лишить Путина возможности полностью оккупировать Украину и поставить агрессора на место. Я думаю, для них это уже победа», — заявил Зеленский.

При этом рушить Россию Запад не хочет, как и смещать в ней режим, утверждает он: «Все по-прежнему боятся, что Россия может расколоться, все боятся того, что будет с Россией без Путина, останется ли она такой, какая есть, или станет хуже».

На самом деле заморозка конфликта может стоить Зеленскому власти, считает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Уж слишком сильно украинское общество накачали пропагандой о скорой неизбежной и полной победе Украины, чтобы вдруг заявить о мирных переговорах и компромиссах с Россией.

«Очевидно, активизируются внутриполитические процессы и вызовы, с которыми режиму Зеленского еще придётся столкнуться», — сказал Килинкаров ИА Регнум.

Однако мнение Зеленского мало кого интересует. Запад не хочет начинать ядерную войну из-за Украины. Вместо этого он будет пытаться измотать Москву, добиться нестабильности в российском обществе и внутренней политике — в надежде на то, что не выдержавшая напряжения Россия сама сдастся. И в итоге станет послушным поставщиком ресурсов.

Запад втягивает Глобальный Юг

Для Москвы эти игры очевидны: понятно, кто, куда и зачем её завлекает. Да, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что в теории Кремль не против переговоров, даже через третьи руки, но напомнил слова Владимира Путина, что Россия открыта для любого диалога с целью достижения целей, которые мы ставили.

А эти цели полностью противоречат положениям нового плана Зеленского. Москва требует от Киева вывести войска с оккупированных российских территорий, вошедших в состав РФ осенью 2022 года, и признать их российскими. Требует отказа Украины от вступления в НАТО. Требует снятия санкций.

Однако хитрый план Запада, исполнителем которого является Зеленский, заключается в том, чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров, попутно подключив страны Глобального Юга. Не сумев привлечь их на свою сторону в вопросе санкций или поддержки требований «деоккупации Украины», США и Евросоюз играют на честолюбии и экономических интересах. Поэтому и появилось предложение об опосредованных переговорах.

«Идея такова: если, например, африканским странам нужно украинское зерно, пусть они выступают посредником между РФ и Украиной, заключая зеркальные договоры с обеими сторонами. Если, условно, Китаю нужно безопасно транспортировать по территории Украины свои товары, пусть Китай тоже выступает посредником», — говорит Спиридон Килинкаров.

Таким образом Запад вовлекает страны Глобального Юга в украинский конфликт и делает их заинтересованными в том, чтобы Москва как можно скорее прекратила боевые действия.

«Выставляет Россию агрессором, с которым весь мир должен решать свои экономические проблемы», — считает Килинкаров.

Кроме того, Запад укрепляет легитимность Зеленского — подписывая с ним документы, страны признают его законной украинской властью.

И вот уже Виктор Орбан, по всей видимости, включается в процесс. На встрече с Зеленским в Киеве 2 июля он призывает «прекратить огонь для начала дипломатического процесса». Понимая, что приостановка боевых действий сейчас выгодна Киеву, но в то же время осознавая имиджевые и экономические выгоды, которые Венгрия получит, если станет одним из переговорщиков.

У Москвы же остаётся ключевой способ противодействовать хитрой тактике Запада — придерживаться формулы, обозначенной Владимиром Путиным. То есть отказываться от любых переговоров до начала деоккупации российской территории и продолжать СВО.