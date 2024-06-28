Над акваторией Чёрного моря всё чаще кружат американские стратегические беспилотники. Их задачи — разведка и указание целей для высокоточного оружия, поставляемого ВСУ Западом для ударов по территории нашей страны, заявили в Минобороны России.

ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что это свидетельствует о всё большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. В то же время появление американских беспилотников в регионе кратно повышает вероятность инцидентов в воздухе с летательными аппаратами ВКС России. Следственно, растёт риск прямого столкновения НАТО с Россией.

«Ответственность за это будут нести страны НАТО», — предупредили в Минобороны.

28 июня министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации.

Выслеживают и бьют

Американские дроны-разведчики регулярно летают у берегов Крыма и Краснодарского края. В частности, натовский БПЛА RQ-4B Global Hawk там видели как минимум 26 мая и 5 июня. Примечательно, что во время атаки ВСУ на Севастополь 23 июня Global Hawk тоже кружил в воздушном пространстве над Чёрным морем.

Военные аналитики считают, что беспилотник прилетает с главной целью — оценить результаты атак ВСУ по территории России. Попутно он собирает информацию о новых потенциальных целях и работе комплексов ПВО.

После этого полученные данные, рассказал в беседе с ИА Регнум военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаются в западные центры обработки разведывательной информации. Затем составляется полётное задание и определяются цели для нанесения ударов ВСУ по нашим силам с использованием натовского оружия — в частности, американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

26 июня состоялся телефонный разговор между министром обороны России Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином. Ряд источников заявили, что поводом для беседы стал якобы произошедший инцидент с американским БПЛА над Чёрным морем.

При этом предыдущий разговор между главами российского и американского военного ведомств прошел ещё в марте 2023 года, когда, как сообщалось, стороны обсудили крушение разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper США в акватории Чёрного моря.

Чем ответит Россия

Министерство обороны России в ближайшее время решит, как прекратить или хотя бы ограничить активность американских беспилотников вблизи территории нашей страны, уверен Игорь Коротченко. Но узнаем об этих мерах мы уже по факту — не из заявлений, а по конкретным действиям.

Ситуация осложняется тем, что пойти самым очевидным путём, то есть сбивать американские дроны над Чёрным морем, мы не можем, поскольку они парят над нейтральными водами, поясняет в комментарии ИА Регнум военный эксперт Василий Дандыкин.

В то же время, отмечает он, не нужно забывать, что за обстановкой в регионе из воздушного пространства Румынии и Болгарии следят также пилотируемые самолёты-разведчики НАТО.

28 июня со стороны Румынии над Чёрным морем работал американский самолёт-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint и топливозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Также на днях в регионе фиксировали появление аналогичного самолёта из состава ВВС Великобритании вместе с двумя истребителями Eurofighter Typhoon, которые пролетели у берегов Крыма.

В любом случае, способы решения проблемы с «висящими» над Чёрным морем пилотируемыми и беспилотными разведчиками НАТО есть, считают эксперты. В частности, усложнить сбор данных можно с помощью пассивной и активной маскировки, рассказал ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Защита наших военных объектов может осуществляться как через изменение их конфигурации и расположения, так и через активную работу средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, речь может идти и о невооруженном воздействии нашей авиации, которая будет препятствовать прохождению американских летательных аппаратов вблизи наших границ и вытеснять их с опасных для нас траекторий полета», — сообщил Матвийчук.

Также Минобороны может создать бесполётную зону: попадающие в неё беспилотники будут уничтожать или активно мешать их работе, считает Игорь Коротченко.