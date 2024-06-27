Есть несложная задачка — не из учебника арифметики, а из современной жизни. Дано: есть территория, где язык Х, по официальным данным переписи, — родной для 30% населения, а свободно владеют им почти 100% жителей. А язык Y не является родным даже для 0,01% населения и владеют им хоть в какой-то степени лишь несколько процентов. При этом язык Х запрещают публично использовать во всех сферах жизни, а языку Y придают официальный статус с требованием обязательного владения им для множества категорий граждан. Вопрос: как определить статус такой территории?

ИА Регнум

Ответ: вся история человечества говорит, что в подобном положении находились и находятся только колонии, где колонизаторы для удобства управления покоренными туземцам навязывают им свой родной язык Y.

Поставив на место языка Х русский язык, а на место языка Y английский, мы получаем теперешнюю Украину, где глава киевского режима Владимир Зеленский 26 июня подписал закон об определении статуса английского как «одного из языков международного общения в стране».

Знать обязан стар и млад

Де-факто английский становится вторым официальным языком на Украине. Им теперь должны будут в обязательном порядке владеть: госслужащие категории «А», «Б» и «В» (всё руководящее звено министерств, ведомств и т.д.); главы местных государственных администраций и их заместители; военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту; полицейские среднего и высшего состава полиции, прокуроры, руководители и члены наблюдательных советов госпредприятий, а также государственных научных учреждений и вузов и т.д. и т.п.

То есть вся верхушка управленческого и силового аппаратов обязана хорошо знать язык, на котором получает указания из англо-американской метрополии, чтобы команды исполнялись чётко и быстро.

Кроме того, чтобы не утруждать хозяев, попавших на управляемую территорию, им обеспечат возможность обращаться в органы власти по-английски, паспортные документы иностранцев, составленные на этом языке, не будут требовать перевода, а все официальные интернет-представительства органов власти будут иметь англоязычную версию. В приложении «Дия» (украинский аналог «Госуслуг») уже отображаются документы на английском.

Раньше в законодательстве Украине было указано: позволительно предоставлять пояснения органам госпогранслужбы на украинском или на русском языках, а в случае использования других языков погранслужба должна обеспечить переводчика. Теперь же переводчика предоставят людям, не владеющих украинским или английским.

Также не смогут использовать русский язык люди, желающие, чтобы их признали беженцами или нуждающимися в защите: будут рассматриваться заявки только на украинском или английском. Это еще один прозрачный намёк потенциальным релокантам и прочим «хорошим русским», что на Украине их, мягко говоря, не ждут.

К колониальным языковым реалиям украинцев будут приучать с раннего детства. С сентября 2026 года английский будет использоваться для обучения в детсадах и других дошкольных заведениях для малышей, а также, само собой, во всех школах и вузах. А для получения степени магистра необходимо будет пройти вступительное тестирование по английскому языку (сейчас в законе достаточно любого иностранного языка).

Кроме того, информация должна будет дублироваться на английском в транспорте и на уличных указателях, а музеи и заведения культуры обязаны обеспечить украино-английское двуязычие. На телевидении объем вещания на английском языке не будет подпадать под учёт квот общего недельного вещания.

Изначально в законопроекте присутствовала также норма, что в кинотеатрах страны с 2027 года 100% англоязычных фильмов должны будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами и без дубляжа. Однако норму всё же милостиво убрали — по просьбе Союза кинотеатров и индустрии украинского дубляжа, так как это неизбежно привело бы к падению посещаемости кинотеатров и закрытию целых студий, занятых переозвучкой кино.

Никакого русского

Сравним все эти новшества с тем, в каком положении находится русский язык на Украине.

Русский сейчас не разрешено применять фактически нигде в публичной сфере. На нём нельзя общаться с органами государственной власти и местного самоуправления, запрещено использовать в детских садах (даже частных), его давно нет в вузах, а немногие преподаватели, которые осмеливаются говорить по-русски на занятиях, тут же подвергаются остракизму и увольняются.

Если ещё в 2021 году, уже после введения ряда запретов, уроки русского языка были примерно у 450 тысяч украинских школьников, то сейчас его как отдельный предмет изучают всего 770 детей на всю Украину, а полностью обучение на русском давно запрещено.

При этом 17 июля 2024 года вступает в силу один из пунктов закона «О медиа», в соответствии с которым использование любого языка в эфирах, кроме украинского и английского, фактически не допускается.

«Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском. Это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-русского двуязычия», — радостно рапортует так называемый языковой омбудсмен Тарас Креминь, возглавляющий целую государственную службу, основная функция которой — искоренение русского языка под видом защиты украинского.

Ни фильмов в кинотеатрах, ни даже песен на русском в эфире украинских радиостанций давно нет. За его использование в общении с клиентами штрафуют продавцов и таксистов.

А одесского подростка, исполнявшего на улице под гитару песню Виктора Цоя и вступившего в перепалку с нападавшей на него за это депутатом Верховной рады Натальей Пипой, в прошлом году почти на неделю отправили в приют для несовершеннолетних за «мелкое хулиганство». Не обеспечил наглый агент русского мира синхронный перевод песни Цоя на государственный язык!

Совсем не по-европейски

Всё это происходит в государстве, где, по данным последней официальной всеукраинской переписи населения 2001 года, 14,3 миллиона человек (29,6% населения) назвали русский язык родным, а использовало и продолжает использовать его в повседневном общении минимум половина граждан.

В действующей украинской конституции, принятой в домайданные времена, по-прежнему содержится норма, что в стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Именно русского языка, выделенного особо, а не английского, который в тексте конституции не упоминается ни разу.

К слову, в Европе, помимо самой Великобритании, английский язык имеет официальный статус только в Ирландии, на Мальте и в Гибралтаре. Первые страны столетиями были английскими колониями, а Гибралтар и сейчас является ею.

По тем самым европейским стандартам, к которым якобы стремится Украина, государство обязано обеспечить равноправные условия для свободного использования языков, которые используют от 2 до 10% населения даже не по всей стране, а хотя бы в одном из её регионов. Такие языки, в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств, приобретают статус «региональных» с широкими возможностями для использования во всех сферах жизни.

На Украине хартия была ратифицирована больше 20 лет назад, а принятый в её исполнение в 2012 году закон «Об основах государственной языковой политики» (известный также по именам авторов как закон Кивалова-Колесниченко), гарантировал использование «региональных языков», которые, согласно данным переписи населения, считают родными более 10% населения региона (вплоть до уровня посёлка). В его пределах региональный язык мог использоваться в чётко определённых сферах наравне с государственным украинским языком. Этот закон как раз соответствовал европейским языковым стандартам, с чем согласилась Венецианская комиссия.

И именно отмена этого закона стала одним из первых решений Верховной рады сразу после государственного переворота в феврале 2014 года. А «цивилизованная Европа» в упор не замечала этого и многих других решений по дискриминации русского языка и русскоязычных граждан, которые неуклонно принимали постмайданные власти Украины.

Догнал и перегнал Порошенко

Владимир Зеленский в роли комика «95 квартала» едко высмеивал принудительную украинизацию, при этом большинство избирателей воспринимали его как альтернативу президенту Порошенко с его жёсткой русофобской политикой. Но, став президентом, Зеленский резко сменил позицию и довёл эту политику до предела.

«Украинский — это язык свободы и воли, могучее оружие украинского народа в борьбе за нашу независимость и победу. Уверен, что сохранение нашей идентичности, возрождение исторической памяти, утверждение украинского языка является вопросом национальной безопасности державы», — теперь пафосно вещает он.

Попутно руководство нынешнего режима фактически делает официальным языком, без знания которого теперь не сделаешь карьеру в государственном аппарате и силовых структурах, английский. Абсолютно чужой для граждан Украины, зато родной для сотрудников посольств англосаксонских стран и топ-менеджеров транснациональных корпораций.

На языке метрополии последние и будут отдавать приказы послушным туземцам и заставлять их терроризировать немногих, кто ещё остаётся непослушным.