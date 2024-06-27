Недавний визит Владимира Путина в КНДР и подписание соглашения о сотрудничестве двух стран крайне встревожили власти Южной Кореи. Ответ последовал быстро: если Москва передаст Пхеньяну современное вооружение и технологии, Сеул снимет действующие ограничения и начнёт поставки Киеву. Об этом глава управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил в эфире телеканала KBS.

ИА Регнум

Подписанное Путиным и Ким Чен Ыном соглашение предусматривает оказание военной помощи в случае нападения на одного из участников договора. В тексте прямо не прописаны поставки вооружений, однако в Сеуле всерьёз опасаются появления у Северной Кореи современных ударных средств. Поставки Киеву там рассматривают в качестве зеркального ответа.

При этом раньше власти страны твердили, что не планируют отправлять вооружения на Украину.

Для Киева же возможное партнёрство с Сеулом открывает богатые перспективы, поскольку Южная Корея фактически превратилась в мастерскую-кузницу восточного фланга НАТО.

Вытесняют Германию и США

Южная Корея обладает развитой военной промышленностью, которая работает в условиях, близких к военному положению. Поскольку Республика Корея и КНДР находятся в состоянии постоянной готовности к войне, Сеул держит оборонные предприятия в тонусе и наращивает обороты производства.

К тому же Южная Корея активно выходит на мировой рынок вооружений.

В августе 2022 года Польша заказала в Корее несколько партий вооружений общей стоимостью в $12,4 млрд. Южнокорейские кампании поставят для войска польского 230 реактивных систем залпового огня, 980 танков, 648 самоходных гаубиц и 48 самолетов. Первые партии вооружений уже прибыли в Польшу в 2022–2023 годах.

Второй этап сделки между Варшавой и Сеулом предусматривает создание на польской территории промышленных мощностей по производству танков K2 и самоходных орудий K9. После 2026 года Польша планирует произвести 800 танков. Поэтому не стоит думать, что Корея — это далеко и никакого отношения к Украине иметь не может. Корея — близко.

При этом военное сотрудничество между Польшей и Южной Кореей началось ещё в 2008 году, когда Варшава начала производство самоходных артиллерийских установок AHS, выполненных на базе всё той же корейской САУ K9.

Помимо Польши, корейскими самоходками заинтересовались власти Румынии.

19 июня министр обороны страны Анджел Тылвэр подтвердил планы закупить у южнокорейских производителей самоходные артиллерийские установки самоходных K9 на общую сумму 920 миллионов долларов. Заявление было сделано после встречи главы румынского военного ведомства со своим южнокорейским коллегой Син Вон Сиком.

Разворот бывших стран Восточного блока от европейских поставщиков к южнокорейским понятен, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский. Производители из Германии и США оказались не в состоянии производить большие количества бронетехники на экспорт. К тому же немецкие и американские танки показали себя не с лучшей стороны на полях СВО.

«Выяснилось, что страны Европы, да и США давно не воевали с серьёзным противником, а их требования к бронетехнике не отвечают современности. Поэтому покупатели обращают внимание на Израиль или Южную Корею. Их ВПК находится в постоянном тонусе, а продукция лучше отвечает современным требованиям», — отмечает эксперт.

В 2019 году США впервые закупили у Израиля комплексы противоракетной обороны «Железный купол» — они лучше подходят для отражения атак беспилотников и реактивных снарядов, чем американские вооружения.

При этом, говорит Михайловский, южнокорейские предприятия выпускают вооружения, изготовленные по стандартам НАТО, что позволяет интегрировать их в вооружённые силы любой европейской страны. Также Корея активно внедряет гражданские разработки в военную технику, что делает её современной и высокотехнологичной.

«Те же САУ K9 производит Samsung Techwin — флагман современных технологий. Танки K2, они же «Чёрная пантера», производит целый клуб передовых корейских предприятий. В этом плане они опережают и немецкий Rheinmetall, и американский General Dynamics — производителей танков Leopard 2 и Abrams», — добавляет собеседник ИА Регнум.

В свою очередь вооружённые силы Норвегии рассматривают закупку танков K2 вместо танков Leopard 2A7, а Турция выбрала корейский танк в качестве основы для танков Altay — первой бронемашины, которая будет производиться на турецкой территории, несмотря на то, что турецкая оборонная промышленность имеет тесные связи с немецкими производители, а основным танком вооружённых сил является Leopard 2.

В целом Южная Корея становится поставщиком вооружений для стран НАТО. Если же говорить об Украине, сотрудничество с ней возможно, но только в отдалённом будущем.

Что Сеул может дать Киеву

Больше всего украинские войска нуждаются в артиллерийских снарядах. Страны Евросоюза не могут довести промышленные мощности до показателей, которые позволяли бы удовлетворять их собственные потребности, да ещё и потребности ВСУ. В то же время помощь от США поступает на Украину через раз и с большими задержками.

Гипотетически Южная Корея могла бы существенно облегчить положение ВСУ и выделить часть боеприпасов из своих резервов, например — снаряды с истекающим сроком годности. Однако организовать поставку будет проблематично.

В обычных условиях Сеул мог бы передать Киеву 330 000 артиллерийских снарядов 155-мм, сообщала в декабре 2023 года газета Washington Post со ссылкой на советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. Он пояснял, что поставка боеприпасов из Южной Кореи на Украину займёт 41 день.

Теперь же срок увеличится, поскольку любое судно со снарядами должно обогнуть не только весь азиатский континент, но и Африку. Учитывая, что корабли и суда, следующие через Красное море, постоянно становятся целями ракетных ударов, маловероятно, что груз с боеприпасами отправят через Суэцкий канал.

Соответственно, любой груз корейских боеприпасов сможет достичь условной Румынии или Болгарии только через несколько месяцев. Не говоря уже о том, что из портов стран НАТО боеприпасы ещё предстоит довезти до линии фронта.

То есть, если власти Южной Кореи санкционируют поставки боеприпасов для ВСУ, на фронте они окажутся далеко не сразу. На поставки же бронетехники и вооружений Киеву тем более не стоит рассчитывать, особенно на фоне обострения отношений между Южной и Северной Кореями.

«В руководстве корейских предприятий работают не меценаты, а бизнесмены. Да, им нравится расширять своё присутствие на рынке, но они работают за деньги.

Правительство Кореи тоже не пойдёт на поставку вооружений из своих резервов, поскольку вероятность конфликта с КНДР в ближайшие годы выглядит не нулевой. У них каждый танк на счету», — уверен Александр Михайловский.

Украинскому руководству остаётся ждать поставок от европейских партнёров, добавляет эксперт. Пока же в ответ на призывы Киева к союзникам о поставках ПВО блок НАТО расщедрился на два дивизиона ЗРК Patriot. Один передаст Румыния, второй — Нидерланды вместе с неназванной страной.

Конечно, Киев также может рассчитывать на поставки сотен танков и самоходок от Сеула, но не раньше, чем у Украины появятся на это деньги. А их нет, поэтому приходится выпрашивать у союзников то, что завалялось на складах.