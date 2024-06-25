В Костроме 24 июня скончался 21-летний студент Тим Лев. Накануне парень ездил в гости к бабушке в Нижний Новгород, где его накормили салатом лобио с фасолью. Это первая зафиксированная в России смерть во время самой масштабной за 30 лет вспышки пищевого ботулизма.

ИА Регнум

29 июня Тим должен был получить диплом. 21-летний четверокурсник в апреле стал победителем программы «Умник» Фонда содействия инновациям, выиграл грант в 500 тысяч рублей на свой проект «Разработка модуля обнаружения низколетящих беспилотных летательных аппаратов».

Тим Лев учился на химика и уже преподавал в родном Костромском университете.

16 июня, после возвращения из Нижнего Новгорода в Кострому, парню стало плохо, вызвали скорую помощь. Лева госпитализировали в областную больницу, ввели антитоксическую сыворотку. Несколько дней он лежал в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Однако спасти парня не удалось. 24 июня Тим Лев скончался от остановки дыхания — это самая частая причина смерти при отравлении ботулотоксинами.

Актёру Алексею Бардукову, который тоже съел злосчастный салат из фасоли лобио, можно сказать повезло. Звезда сериала «Диверсант» лежал в больнице восемь дней, после чего его выписали — медикам удалось справиться с симптомами отравления. Но последствия остались: мужчине предстоит наблюдаться у невролога и инфекциониста.

«Общее количество заболевших достигло 375 человек, большинство находятся в состоянии средней степени тяжести», — сообщает Роспотребнадзор.

Из стационаров уже выписали 149 человек. В Москве за медицинской помощью обратились120 человек, 55 из них находились в тяжелом состоянии, еще 30 — в реанимации, сообщила СМИ заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Нижегородской области — 14 пострадавших, 12 из них в реанимации, в Татарстане 14 человек находятся в инфекционной больнице. Скрипачка из Санкт-Петербурга отравилась во время гастролей в Москве — она заказала салат из фасоли лобио в сервисе доставки «Самокат». Также выявлены случаи заболевания в Ярославской, Тамбовской областях.

«По состоянию на 24 июня из оборота изъято свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Кухня на замке

По делу о массовом отравлении были задержаны сотрудники «Кухни на районе», где продавался опасный для жизни салат лобио.

«Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») — сервис доставки еды, работающий в формате «облачный ресторан»: у заведения нет посадочных мест, только доставка. Формат расцвёл во времена пандемии, однако есть большой минус: в отличие от обычных ресторанов клиент не может проконтролировать, в каких условиях готовится еда и соблюдаются ли на кухне санитарные нормы.

По статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) были задержаны руководители компании «Локалкитчен»: генеральный директор Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова, а также руководитель фирмы «Савон-К», производившей ту самую консервированную фасоль, Владимир Шин. Они отправлены под домашний арест. В свою очередь повара Карима Норматова, который, по версии следствия, с нарушениями требования безопасности изготовил около 2336 порций блюда «Лобио», арестовали до 15 августа.

«Кухня на районе» приостановила работу приложения, сейчас проверяются все цепочки производства и поставок продуктов.

Сотрудники места, где производили и хранили фасоль, жили в бараках прямо на территории производства, бочки с соленьями стояли на улице рядом с помойкой. На кухне предприятия также царила антисанитария.

В последний раз это место Россельхознадзор проверял в 2015 году. Сейчас здания опечатаны.

«Колбасный яд» и уколы против морщин

Впервые ботулизм описал немецкий врач Юстинус Кернер в 1793 году, после серии отравлений кровяной колбасой на юге Германии. Он назвал болезнь «колбасным ядом» — в переводе с латыни botulus означает «колбаса». У всех пострадавших было нечёткое зрение, опущение век, невнятная речь, затруднённое глотание, рвота и выраженная мышечная слабость.

Примечательно, что именно этот старинный врач высказал предположение, что ядовитое вещество можно применять для благих целей — в небольших дозах в качестве лечебного средства при повышенной возбудимости нервной системы.

Сейчас яд работает в «уколах красоты» — ботоксе: изначально лечебное средство, на время парализующее мышцы при нервном тике, ботокс помогает бороться с морщинами.

Первые симптомы ботулизма похожи на обычное отравление: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, слабость. При этом температура не повышается.

Желудочно-кишечное расстройство может длиться от 12 до 24 часов. А уже после появляются типичные для ботулизма признаки, связанные с нервной системой. Нарушается передача нервных импульсов к мышцам, отвечающим за движение глаз. Пациенты обычно жалуются на двоение и затуманенность зрения, им трудно двигать глазами. Голос становится сиплым или гнусавым, человеку трудно глотать и двигать языком, ощущается сухость во рту.

Когда токсин добирается до мышц, участвующих в дыхании, человек не может вдохнуть полной грудью, жалуется на нехватку воздуха.

Первая помощь до приезда скорой

В Тверской области случаи ботулизма не выявлены. Но главный врач Областной станции скорой помощи Максим Петрушин признаётся ИА Регнум, что медики готовятся ко встрече с инфекцией: Тверь — ближайший к Москве областной центр, многие жители ездят в столицу на работу. Кроме того, в регионе много московских дачников.

Петрушин поясняет: симптомы обычно появляются через 12–36 часов после попадания яда в организм. Если не поставить правильной диагноз и вовремя не начать лечение, смерть наступает в 5–10% случаев.

«Первая помощь до прибытия скорой — промыть организм, выпить много воды, вызвать рвоту, сделать клизмы, принять абсорбирующие препараты. Но в первую очередь нужно вызвать скорую помощь», — предупреждает Петрушин.

В свою очередь завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ТГМУ Олег Ноздреватых поясняет ИА Регнум, что ботулизм нередко возникает при употреблении грибов, овощей, рыбы и мяса домашнего консервирования. При этом консервы фабричного производства редко являются причиной заболевания (нынешняя вспышка — исключение).

Если после употребления этих продуктов появилась тошнота, рвота, жидкий стул, это уже повод для беспокойства насчёт ботулизма. Необходимо срочно вызвать скорую, говорит Ноздреватых.

Пять принципов безопасной готовки

Ботулотоксин может «жить» во многих продуктах: зелёной фасоли, шпинате, грибах, свёкле, рыбе и мясных продуктах — например, в ветчине и сосисках. На вид и по запаху невозможно определить, опасны ли продукты.

Споры бактерии можно уничтожить при очень высокой температуре — в частности, при промышленном консервировании. Промышленной же тепловой пастеризации может быть недостаточно.

Брошюра Всемирной организации здравоохранения «Пять важнейших принципов безопасного питания» советует усвоить пять принципов: соблюдать чистоту; отделять сырое от готового; проводить тщательную тепловую обработку, хранить продукты при безопасной температуре и использовать чистую воду и чистое пищевое сырьё.