Евросоюз принял новый, уже 14-й по счёту пакет антироссийских санкций. Западные политики и публичные комментаторы называют его прорывным, поскольку под ограничения впервые попал транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС.

ИА Регнум

Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». Кроме того, в числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Не обошлось и без курьёзов. В новый пакет вошли санкции против SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) и Полины Гагариной, а также актёра Ивана Охлобыстина.

Запретили сами себе

Никакой «санкционной революции» в отношении российского СПГ не случилось, поясняет ИА Регнум эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков.

По его словам, значительная часть газа, который шёл в западном направлении, перегружалась с борта танкера ледокольного класса (который вёз его, например, с Ямала-СПГ) на танкер неледокольного класса в акватории Норвегии или в европейских портах. А дальше он либо шёл в Европу, либо на танкерах отправлялся в Азию через Суэцкий канал или в обход Африки.

Крупнейшими покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году стали Испания, Франция и Бельгия. Его доля — примерно 5% от общеевропейского потребления, однако экспорт, по данным Bloomberg, принёс Москве 8 миллиардов долларов. Запрет на перепродажи лишит Россию примерно четверти от этой суммы — ведь она сможет теперь отправлять лишь тот газ, который будет потребляться в Европе.

«Санкции заставят Москву пересмотреть свою бизнес-модель СПГ, особенно в отношении поставок, которые она отправляет в Азию через Европу. Теперь России, вероятно, придется перенаправить эти грузы через арктические воды, для чего потребуются специально оборудованные ледоколы, которых не хватает», — уверяет издание Politico.

Однако далеко не факт, что экспорт сократится. Наверняка та часть, которая раньше реэскспортировалась, будет потребляться внутри Евросоюза. А запрещать импорт российского СПГ для себя Европа не готова, ведь это серьёзно ударит по экономике — и отнюдь не по российской.

«Если бы ЕС ввел запрет на импорт российского СПГ, это вызвало бы рост цен на европейском газовом рынке. Европейцы бы сильно пострадали, ведь Россия сейчас — второй после США поставщик СПГ в Европу, в основном за счёт проекта «Ямал-СПГ».

А вот российский бюджет от этих санкций бы не пострадал. Во-первых, потому, что в РФ нет экспортной пошлины на СПГ. Во-вторых, «Ямал-СПГ» — проект частный. В-третьих, потому что этот проект освобождён от большинства налогов еще лет на 8 вперед. Поэтому сейчас государство фактически ничего от него не получает», — говорит Игорь Юшков.

Еще одно формально громкое ограничение — запрет европейцам вкладывать деньги в новые проекты СПГ в России. Тем самым Брюссель хочет помешать Москве строить новые терминалы СПГ в Арктике и на Балтике. Но дело в том, что запрет фактически действует уже давно.

«Еще в 2022 году ЕС запретил поставки энергетического оборудования и технологий для строительства СПГ-заводов. Да, тогда запрета на инвестиции не было, но западные компании сделали это самостоятельно, на своём уровне. Так что санкции лишь фиксируют нынешнее положение дел», — поясняет Юшков.

Против ВПК и европейских партий

Однако некоторые пункты санционного пакета могут действительно стать проблемой для России. Речь идёт, в частности, об усилении экспортного контроля и санкциях в отношении компаний, которые его нарушают.

Самой болезненной для нас, рассказал ИА Регнум генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, является угроза вторичных санкций в отношении банков и финансовых институтов, которые осуществляют транзакции в отношении российского ВПК.

«Евросоюз фактически копирует американский механизм, который те в декабре ввели и в июне ужесточили. Дело в том, что американцы сейчас термин «ВПК» трактуют широко. И ЕС может пойти этим же путём», — отмечает Тимофеев.

14-й пакет санкций добавил 61 компанию в список фирм, «поддерживающих российский ВПК» — среди них оказались 19 китайских компаний. Так ЕС пытается убедить китайских партнёров перестать помогать Москве в рамках СВО.

«Если продукция, используемая в военном комплексе, больше не будет импортироваться из Китая, это также поможет экономическим отношениям между нашими двумя странами», — заявляет вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

А поскольку в Китае бизнес руководствуется в массе своей частными интересами, не исключено, что ряд компаний начнут более щепетильно соблюдать санкции.

Еще одним примечательным пунктом в новом пакете стал запрет европейским политическим партиям, аналитическим центрам и медиа-провайдерам получать деньги из России. Москва не финансирует никакие политические силы в Евросоюзе, но сам факт включения этого пункта демонстрирует страх Европы. Особенно на фоне усиления электоральных позиций правых и националистических сил, ряд из которых симпатизируют антиглобалистской политике России, а также защите Кремлём консервативных ценностей.

В свою очередь доцент РГГУ Вадим Трухачёв считает, чтоэтот страх не имеет под собой оснований.

«Если консерваторы и придут к власти — это будут антироссийские консерваторы вроде Джорджи Мелони в Италии или Петра Фиалы в Чехии. Относительно лояльных России консерваторов к власти не пустят, как не пустили к ней Герта Вилдерса в Голландии», — заявил Трухачёв ИА Регнум.

Однако если экономическая ситуация в ЕС будет ухудшаться, а брюссельские власти продолжат в своём крестовом походе против России игнорировать национальные интересы стран-членов ЕС, то остановить электоральные победы прагматичных, то есть не антироссийских, консерваторов может и не получиться.

Это далеко не конец

Остальные пункты санкционного пакета — ограничения в отношении так называемого теневого флота танкеров, которые возят российскую нефть, персональные санкции — выглядят менее существенно. Но нужно понимать: это очевидно не последний пакет — Евросоюз и США продолжат придумывать новые антироссийские механизмы.

«Пока Россия не освободила хотя бы Харьков и Запорожье, ЕС не будет говорить с ней по существу. Будут давить дальше. Там уверены, что именно благодаря санкциям российская армия медленно продвигается в зоне СВО», — говорит Вадим Трухачёв.

В любом случае, новые санкции так или иначе вредят России, а отменить их в обозримой перспективе вряд ли получится.

Да, президент Владимир Путин дал понять, что мирное соглашение по Украине должно включать в себя снятие всех санкций. Но Запад к этому пока явно не готов.

«Сценарии, при котором санкции снимаются в рамках комплексного требования, не просматриваются. Во-первых, из-за неустойчивости любого политического соглашения — достаточно вспомнить о судьбе Минских договорённостей, которые были заключены, но не выполнялись.

Во-вторых, опыт иранской сделки, которую заключил Барак Обама и отменил Дональд Трамп, говорит о том, что санкции легко могут быть обратимы. В-третьих, есть институциональные препятствия: ряд санкций уже закреплены в законодательстве США. Их можно приостановить, но крайне сложно отменить», — поясняет Иван Тимофеев.

Поэтому санкции — это надолго. За 14-м пакетом последуют 15-й, 16-й, 17-й… И России нужно будет к ним адаптироваться.