Российские войска начали наступление на участке фронта в направлении населённого пункта Нью-Йорк, расположенного в Бахмутском районе ДНР. Также бои идут в районе близлежащего населённого пункта Пивничное.

ИА Регнум

Ряд источников сообщает, что российским войскам удалось продвинуться в южной части Нью-Йорка и преодолеть первую линию обороны противника. Также с мест пишут о продвижении наступающих частей вооружённых сил России от железнодорожной станции Майорская на запад: бои идут в районе между Пивничным и населённым пунктом Дружба, которые разделены железнодорожными путями.

Прорыв на этом участке открывает российской армии серьёзные перспективы для наступления на всём Донецком направлении.

Посёлок Нью-Йорк обязан своим необычным названием немецким рабочим, которые дали ему имя американского мегаполиса. С 1951 по 2021 год посёлок назывался Новгородское.

Нью-Йорк образует агломерацию вместе с близлежащими населёнными пунктами — городом Торецком и селом Пивничным севернее Донецка и западнее Горловки. Регион интересен тем, что здесь находится последний участок фронта, который остался неизменным с начала специальной военной операции. Линия соприкосновения со времён Минских соглашений проходит по окраинам Нью-Йорка и Пивничного с одной стороны и по пригородам Горловки с другой.

Лобовой штурм укрепрайона затруднён из-за плотной застройки. Кроме того, это направление было вторичным для российской армии по сравнению с Авдеевкой или Марьинкой, откуда ВСУ обстреливали Донецк. Но после прорыва на Авдеевском направлении и продвижения российских войск вглубь обороны противника район Нью-Йорка оказался в полуокружении.

С севера нависает Бахмут, с востока — Горловка, а с юга наступает авдеевская группировка. Появляется возможность окружить силы ВСУ в Нью-Йорке и одновременно ударить по ним с флангов, как было в Авдеевке. Дальше гарнизону останется либо отступить, либо остаться в окружении. Тем более контингент противника в этом районе был сильно ослаблен за последние месяцы, сообщает источник ИА Регнум в рядах 1-го армейского корпуса.

«На этом участке стояло относительное затишье в последние несколько недель. Поэтому часть сил отправили на Часов Яр, благо недалеко. Есть информация о замене кадровиков на этом участке на мобилизованных и тероборону, но слух идёт со стороны противника, верить нельзя», — отметил собеседник издания.

Нынешние бои, по словам источника, как раз имеют целью в первую очередь прощупать оборону противника, выявить слабые места и найти подходы к основным узлам обороны. При успешном наступлении на участке откроется возможность развить стратегический успех на всём участке фронта от Бахмута до Авдеевки.

«Выйти в тыл противника»

Пока же самым горячим участком фронта на этом направлении остаётся город Часов Яр. Российские войска продолжают штурм микрорайона Канал на левом берегу канала Северский Донец — Донбасс, а также стремятся отрезать район от основных сил противника. ВСУ пока удаётся удерживать оборону, но лишь привлекая дополнительные силы со всех участков фронта, включая артиллерию из свежих поставок США.

Гарнизон Часова Яра снабжается со стороны населённого пункта Константиновка, расположенного в семи километрах западнее. Прорыв со стороны Нью-Йорка мог бы позволить продвинуться к Константиновке с юга, нависнуть над коммуникациями противника в Часовом Яре, а по возможности — ударить в тыл соединениям ВСУ, которые удерживают оборону в городской застройке и промзонах.

«Враг к ударам в тыл и фланг очень чувствителен. Как показывает Авдеевка, на одном участке они могут держать оборону, а открытие дополнительного направления ломает их оборону, фронт сыпется, они откатываются на несколько километров», — говорит источник ИА Регнум.

Новый козырь российских ВКС

За годы боевых действий ВСУ выработали стандартную тактику, позволяющую если не остановить наступление российской армии, то хотя бы серьёзно его замедлить. Командование украинской армии использует промышленные предприятия, созданные в Донбассе в советские годы. Почти каждый завод имеет обширную систему бомбоубежищ и подземных цехов, в которых могут прятаться и живая сила, и бронетехника.

Для продавливания обороны противника российские войска активно применяют тяжёлые авиабомбы, оснащённые унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Последовательно модуль был адаптирован для фугасных авиабомб ФАБ-500, ФАБ-1500, теперь очередь дошла до трёхтонной ФАБ-3000. Преимущество модуля состоит в том, что он значительно повышает точность применения боеприпасов, а также позволяет самолётам поражать цели с расстояния до 80 километров.

Кадры первого применения авиабомбы по позициям ВСУ в районе населённого пункта Липцы Харьковской области были опубликованы в Сети на днях. В ролике запечатлено поражение здания, используемого ВСУ в качестве укрытия.

Несмотря на то, что бомба отклонилась от цели, здание получило сильные повреждения: ФАБ-3000 — один из самых мощных боеприпасов, имеющихся в арсеналах российских ВКС. Боевая часть бомбы составляет почти 1400 килограммов взрывчатки. Взрыв поражает цели в радиусе 200 метров, а осколки сохраняют убойную силу на дальности до 1250 метров.

Применение подобных боеприпасов может оказать решающее влияние в летней кампании в Донбассе, рассказал ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«В пользу нашей авиации работает категорическая нехватка тактического ПВО и истребительной авиации у противника. Запад не спешит поставлять самолёты, зенитные комплексы становятся добычей дронов. Если ФАБы с «крылышками» пойдут на поток — крыть ВСУ будет просто нечем, такой удар мало какое укрепление выдержит», — поясняет эксперт.

По информации с мест, одним из центров обороны ВСУ в районе Нью-Йорка стал Дзержинский фенольный завод, который раньше специализировался на переработке сырья коксохимических предприятий. В городе также находятся руины других заброшенных предприятий, которые могут превратить в оборонительные узлы. Поэтому широкое применение авиации, имеющей на вооружении тяжёлые фугасные бомбы, приобретает особое значение.