Пока европейцы боролись «с энергетической зависимостью» от России, оказалось, что российский газ коварно проник с другой стороны. Европейские сельхозпроизводители стали закупать в разы больше минеральных удобрений, произведенных в РФ, и альтернативы этому нет, кроме идеологически верного «сознательного выбора».

ИА Регнум

В последние два с лишним года Европа активно избавлялась от поставок российских газа и нефти, в значительной мере заместив их намного более дорогими американскими или купленными в других местах. Как следствие, европейские страны получили высокую инфляцию и другие негативные экономические последствия. А на выходе только новый вид зависимости.

«До войны Германия почти не импортировала удобрения из России, но сегодня является их крупным импортером», — говорит Бент Ниссен, генеральный директор Фленсбургской группы сельскохозяйственных трейдеров.

Локомотив европейской экономики, Германия, закупила в 2022–2023 гг. на 920% (!) больше российских удобрений, чем до февраля 2022 г. И это только часть картины. Закупки увеличили и другие страны, например, Нидерланды и Польша.

Но такое гигантское увеличение произошло вовсе не потому, что еврофермеры решили вдруг в десятки раз расширить посевные площади.

Когда цены на газ и другие энергоносители резко увеличились, многие химические заводы в Евросоюзе вынуждены были приостановить свою работу — при дорогом газе они становились нерентабельными. Осенью 2022 года, например, были открыты только четыре из 18 крупнейших европейских производителей минеральных удобрений. Их стало критически не хватать, а взять удобрения где-то, кроме России, европейцам было неоткуда.

Поэтому за Германией последовали и многие другие. Так, во Франции купили в прошлом году 440 тысяч тонн российских удобрений — в два раза больше по сравнению с 2021 годом. А в Чехии в 2023 году импорт этого вида товаров из России вырос на 56%, с 45 тыс. тонн до более чем 70 тыс. тонн. А по сравнению с 2021 годом увеличение поставок составило почти 500%.

Таким образом, сейчас Россия занимает первое место по импорту азотных удобрений в ЕС, её доля продолжает расти и составляет 24%. Тем более что еще до февраля 2022 года в Евросоюзе ввели трансграничный углеродный сбор, поэтому российские компании обладают конкурентными преимуществами за счет более низкой себестоимости продукции.

Европейская пресса полна негодования по этому поводу, призывая отказываться от гнусных российских товаров и приводя нравоучительные истории о высокосознательных гражданах, использующих только идеологически правильную продукцию.

«Вчера, например, я покупала NPK-удобрения (многокомпонентное вещество, содержащее азот, фосфор и калий. — Прим. ред.) для члена кооператива, и у него было четкое условие, что они не должны быть из России или Беларуси», — рассказывает Радка Новакова, директор Колинского торгово-экономического кооператива из Чехии.

Но как раз производителей слышно меньше всего, в авангарде нападок на удобрения из России выступают представители западных химических предприятий, чья продукция теперь резко подорожала.

«Европа и Германия находятся под угрозой того, что придут к новой зависимости от России… Политики должны наконец принять соответствующие меры, такие как санкции или тарифы на российские товары, произведенные на основе газа, чтобы прекратить финансирование войны», — требует в интервью немецкому Bild Антье Биттнер, управляющий директор немецкого химического завода SKW Piesteritz в Виттенберге.

А вот у большинства европейских фермеров совершенно другое мнение.

Ян Бурсик, глава фермерского хозяйства «Domašín» из Чехии, говорит в интервью чешскому изданию Seznam Zprávy:

«Меня интересует происхождение удобрений, но мне все равно, от кого они. В прошлом году ситуация была такова, что нитрат кальция подорожал до неприличия. Мне пришлось покупать более дешевые удобрения из России».

Он приводит пример, насколько сильно отличалась цена российских и европейских удобрений: первые стоили 7200 чешских крон за тонну, а вторые 16 500 чешских крон. Поэтому, отмечает Бурсик, «я не скажу: «Это из России, поэтому не буду покупать». Я должен поступать разумно. В прошлом году мы почти все производили в убыток».

Такую позицию поддерживает и Сельскохозяйственный союз Чешской Республики, так как подобный подход позволяет хотя бы частично снизить затраты сельхозпроизводителей.

А затраты на удобрения, семена, топливо, более экологичные средства защиты растений и заработную плату за последние два года значительно выросли, что уже несколько раз приводило к блокировке дорог и другим массовым протестам фермеров по всему Евросоюзу.

«Я не знаю ни о каких обсуждениях на уровне ЕС по поводу введения санкций. В этом даже не было бы смысла, поскольку российские фосфорные удобрения мало чем можно заменить», — комментирует ситуацию глава чешского аграрного профсоюза Мартин Пыха.

Европейское сельское хозяйство и так держится на огромных аграрных субсидиях, а если ввести запрет на дешевые российские удобрения, то произойдёт одно из двух — либо фермеры в Евросоюзе массово разорятся, либо им придется выделять дополнительные многомиллиардные субсидии на закупку более дорогих западных удобрений.

И это не говоря о том, что последних в принципе не хватает, ибо химическое производство в ЕС так полностью и не восстановилось после разрыва с Россией.

Газ является одним из главных необходимых элементов для производства удобрений. Так что вопреки декларациям европейцы, в разы нарастив их закупку в России, все равно платят миллиарды евро за российский газ, помогая к тому же создавать добавленную стоимость на российских предприятиях, производящих удобрения.

Экономику не обманешь, и Евросоюз вынужден торговать с Россией, по факту обходя собственноручно наложенные санкции, но увеличивая при этом издержки и перекладывая их на собственных производителей и потребителей. Но лишь нежелание выглядеть глупо мешает открыто признать: себя они наказали больше, чем Россию.