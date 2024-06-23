18 лет назад Нина Сизикина, жительница посёлка Уразово в Белгородской области, родила дочь. После родов у женщины начались проблемы со здоровьем. Вскоре медики поставили диагноз — «рассеянный склероз». Со временем Нине пришлось сесть в инвалидное кресло.

ИА Регнум Нина Сизикина

Но это, рассказывает Сизикина ИА Регнум, совершенно не мешает ей жить полноценной жизнью. Уже больше двух лет Нина — волонтёр. Помогать бойцам она начала еще до начала СВО 24 февраля 2022 года, когда военные приехали в приграничное Уразово.

«Я просто по-человечески отнеслась, с пониманием», — вспоминает Нина дни, когда начала кормить бойцов, печь для них хлеб, кипятить молоко и стирать вещи.

Для людей, находящихся вдали от дома, подобная забота крайне важна, уверена женщина. А после после 24 февраля дом Нины стал для бойцов гостевым — там почти каждый день встречают ребят с фронта, кормят, разговаривают с ними и успокаивают. А потом с любовью провожают.

«Из их глаз льётся тепло, добро и благодарность. Мы осознаём, что мы вместе, и в этом заключается наша сила, нас никто никогда не сломит», — рассказывает волонтёр.

Благодарные бойцы называют Нину не только по имени, но и дали ей позывной — Радуга.

Её дни проходят в заботах и хлопотах, приходится постоянно искать решения проблем, придумывать, где найти необходимое для бойцов. А перед сном Нина анализирует прошедший день, проводит работу над ошибками и планирует, чем займётся завтра.

«Конечно, физически сложно. Но когда помогаешь, не задумываешься, что тебе трудно, ты устал или вымок под дождём», — рассказывает женщина.

Нина лично ездит на передовую. Ездит, «потому что нужно»: трудности в передвижении и опасность её не страшат, важно доставить всё бойцам, распределить по подразделениям.

«Меня сажают в машину, я еду. Меня там ждут, я это прекрасно знаю, это придаёт мне сил. Осознаю, что кому-то нужна», — говорит Сизикина.

Помогает бойцам не только Нина, но и её семья. Дочь Эвелина учится на медицинском факультете Петрозаводского университета, а когда приезжает домой, тоже включается в работу. Мама Нины, Татьяна, работает библиотекарем и уже несколько лет является руководителем волонтёрского отряда. Татьяна награждена почётным знаком «Доброволец Белгородчины».

«Я благодарна маме за то, что она меня так воспитала, — говорит Нина. — Хочу быть похожей на неё. Горжусь, что у меня такая сильная, замечательная команда в лице моей семьи. Горжусь, что они меня понимают и поддерживают», — подчёркивает собеседница ИА Регнум.

Не остаются в стороне и односельчане Нины — трудности и опасность сплотили жителей Уразово. В любом доме, говорит Радуга, бойцов накормят, постирают одежду, предложат искупаться и переночевать.

В феврале 2022 года в душах каждого жителя посёлка что-то щёлкнуло, каждый начал помогать, рассказывает Нина. Посёлок расположен всего в нескольких километрах от границы с Украиной. Люди привыкли к грохоту артиллерийских орудий.

«Как захотят вооруженные силы Украины побаловать нас своим присутствием, так это всё и происходит. Но надо отдать должное нашим ребятам из ПВО. Идеально работают и пограничники», — отмечает волонтёр.

Вместе с Радугой трудятся волонтёры со всей страны, многие стали её друзьями. Когда не получается быть рядом физически, выручают социальные сети и мессенджеры. Вместе удаётся решать самые разные вопросы — от сбора амуниции солдатам до розыска бойцов.

«Мы с полуслова друг друга понимаем. Неважно, кто откуда приехал, мы на одном языке разговариваем со всеми волонтёрами», — рассказывает Нина. — Нижайший поклон всем людям, которые делают это. Их помощь и дружба бесценны».

В разговоре с ИА Регнум Сизикина несколько раз повторяет: «Я не герой, я не герой…» Любой человек на её месте, уверена она, поступал бы так же. Гордиться же, добавляет Радуга, нужно нашими несгибаемыми бойцами и тем, что они делают на благо Родины и своих семей. На долю солдат приходится много трудностей, но в наших силах помочь им.

Сама Радуга не только встречает, кормит и провожает солдат, а еще и всегда находится с ними в контакте.

«Одиночество — страшное чувство, — говорит она. — Нужно помогать людям помнить о том, что они не одни».

Каждый вечер и каждое утро Нина пишет солдатам.

«Беру однажды утром телефон, чтобы написать «Доброе утро!», а мне прилетает сообщение: «Радуга, тебя увидеть, как дома побывать, — вспоминает волонтёр. — А это же поддержка, это жизнь, тепло!»

В единстве, сплочённости и взаимной поддержке наша сила, уверена Радуга. Нам нельзя без наших солдат, им нельзя без нас. И, если мы вместе и сплочены, нас не остановить. Помощь волонтёров приближает нас к общей победе над врагом.

«У нас всё получится, всё в наших руках. Главное — быть вместе, идти нога в ногу, думать в одном направлении. Мы победим», — заключает Нина.