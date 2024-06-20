Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к различным срокам заключения обвиняемых в убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) и покушении на главу ДНР Александра Захарченко. Исполнитель терактов — агент СБУ Александр Погорелов. Остаток жизни он проведёт за решеткой.

ИА Регнум

Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, — один из символов Русской весны в Донбассе. В мае 2022 года указом Владимира Путина его посмертно наградили орденом Мужества.

В 2014 году командир «Спарты» стал легендой народного восстания в Донбассе, попутно превратившись в одну из главных целей для украинских спецслужб. До Моторолы они добрались в 2016 году.

«Мотора», как его называли сослуживцы и соратники, убили подло, исподтишка. Как затем убьют многих, кого Украина не смогла победить в честном бою.

Вечером 16 октября Павлов вместе с телохранителем зашли в лифт дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке, где проживал комбат. Через считаные секунды раздался взрыв. Как установило следствие, самодельное взрывное устройство было заложено таким образом, чтобы Моторола оказался в эпицентре взрыва.

От полученных ранений он и его сопровождающий погибли на месте.

Донецкий Легионер

Исполнитель убийства Павлова — Александр Погорелов, уроженец Донецка. В 2014 году в Киеве некий сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) по имени Сергей завербовал его: мужчина пошёл на сотрудничество, подписал необходимые бумаги.

В документах СБУ он получил псевдоним Легионер. Как часто бывает, начиналось всё с мелочей — наблюдения за разными объектами в ДНР, затем была корректировка огня, который ВСУ вели по народным республикам Донбасса.

Незадолго до теракта на улице Челюскинцев Погорелова вызвали в Киев, откуда отправили в тренировочный лагерь в окрестностях украинской столицы. Там он прошёл медицинскую подготовку и обучился минно-взрывному делу.

Позднее, во время допроса, дончанин рассказал, что в период подготовки познакомился с неким Романом, который представился начальником 5-го управления департамента контрразведки СБУ. Именно этот человек впервые назовёт Погорелову его главные цели — Арсен Павлов и глава ДНР Александр Захарченко.

При участии поляка

К сбору информации Погорелов привлёк двоих человек — Артёма Ена и Василия Чурилова. Последний родом из Макеевки, сейчас ему уже под 70. Чурилов в ходе суда утверждал, что его использовали втёмную и он не поддерживает Украину. Впрочем, так говорили все обвиняемые. Своей вины они не признали, а в оправдание своих первоначальных признательных показаний утверждали, что они якобы были даны под пытками.

В назначенный день Погорелов встретился в Донецке с ещё одним украинским агентом — гражданином Польши Зигмунтом Махчинским. Вместе они зашли в дом, где жил Моторола, после чего Погорелов проник в шахту лифта и установил бомбу. Дистанционно в нужный момент взрывное устройство звонком активировал Махчинский.

Спустя год после убийства Павлова Погорелов приступил к подготовке покушения на Александра Захарченко. Убить его собирались похожим образом, приведя в действие взрывное устройство в кафе «Пушкин».

Своеобразной репетицией для террориста должно было стать покушение на одного из военных — Алексея Выдрина. В декабре 2016 года Погорелов установил взрывчатку в сауне ресторанно-гостиничного комплекса «Надежда» в Макеевке, где бывал Выдрин. Теракт в итоге предотвратило МВД республики — устройство обнаружили до того, как его успели активировать.

В августе 2017-го Погорелову поступила команда осуществить теракт против Захарченко. Агент СБУ сам наблюдал за перемещениями главы ДНР, он же заложил бомбу. Поскольку организаторы не знали, за какой столик сядет Захарченко, устройство замаскировали под раковиной в туалете.

«В процессе встречи обсуждали, какие места посещал глава, какие заведения. Было определено, что ресторан «Пушкин» глава посещает регулярно. И было необходимо установить взрывное устройство в ресторане «Пушкин», — рассказал на допросе Погорелов о своих встречах с кураторами из СБУ.

По его словам, в тот момент в Донецке действовала еще одна группа диверсантов, которая также готовила убийство главы ДНР и «работала по другому заведению», но благодаря действиям службы безопасности Захарченко взрывное устройство своевременно обнаружили и обезвредили.

По словам Погорелова, бомбу изготовили специалисты из СБУ, а исполнителю доставили «через перевозчика в Донецке».

Через год произойдёт новое покушение на Захарченко, причём организовано оно будет по похожей схеме. Взрыв в кафе «Сепар» предотвратить не удастся, глава ДНР погибнет. Погиб также его охранник, еще 11 человек были ранены.

На месте преступления обнаружили пластид из той же партии, который применялся в «Пушкине».

Как рассказал Погорелов, вторая группа, которая, судя по всему, и осуществила убийство в «Сепаре», имела бомбу с «совершенно новой системой дистанционного взрывного устройства», сигнал для активации которой мог проходить на несколько километров даже через бетонные стены.

Наказание для убийц

О задержании Погорелова глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 сентября 2018 года. Всё последующее время агент СБУ провел в СИЗО. В изоляторе также находились сообщники террориста.

Первоначально дело рассматривал Верховный суд ДНР, затем его передали в Ростов-на-Дону.

Погорелова признали виновным не только в нескольких террористических актах, но и в приготовлении к шпионажу, шпионаже, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном приобретении взрывных устройств, покушении на участие в террористическом сообществе.

Решением суда он приговорён к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Подельники украинского террориста получили разные сроки заключения. Артём Ен — 17 лет колонии строгого режима (содействие террористической деятельности), Василий Чурилов — 13 лет (участие в террористическом сообществе, содействие террористической деятельности).

Также по делу проходил Александр Тимошенко, его приговорили к 12 годам за приготовление к шпионажу и шпионаж.

Что касается теракта, в результате которого был убит Захарченко, в конце августа 2023 года сообщалось, что Следственное управление СКР по Донецкой Народной Республике продолжает следствие по этому делу. Известно, что в нём также фигурирует Александр Погорелов.