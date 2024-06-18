Несколько месяцев Украина и коллективный Запад называли швейцарскую «мирную конференцию» важнейшим дипломатическим событием в рамках процесса урегулирования конфликта на Украине. На деле же она почти сразу превратилась из дипломатического события в дипломатическо-математическое.

ИА Регнум

Начались подсчёты: сколько стран приедет, чьи делегации возглавят главы государств и кто подпишет итоговую декларацию.

В целом всё получилось достаточно ожидаемо. Главные страны Глобального Юга, ради которых и затевалось мероприятие, либо не приехали, либо прислали делегации, возглавляемые чиновниками уровня министров или даже ниже. При этом Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ не подписали итоговую декларацию, которую организаторы специально даже «зачистили» от наиболее русофобских требований типа вывода российских войск из новых регионов Российской Федерации.

Впрочем, несколько сюрпризов всё-таки случилось.

Один преподнесла Армения. То, что армянский премьер Никол Пашинян отправил делегацию на саммит, никого не удивило: в последние годы Пашинян проводит системную политику по разрушению российско-армянского союза.

Поэтому его представители регулярно посещают антироссийские мероприятия — будь то экскурсии по Буче, заседания военных структур НАТО или разного рода «мирные конференции».

Не удивительно и то, что армянскую делегацию возглавил не представитель МИД, а глава Совбеза страны Армен Григорян. Он считается одним из самых антироссийских представителей нынешней власти Армении. Выходец из западных образовательно-правозащитных фондов, Григорян с момента вступления в должность главы Совбеза в 2018 году последовательно «чистил» силовые структуры страны от пророссийских генералов.

Но вот отказ Армении подписать итоговую декларацию саммита стал неожиданностью. Как и отказ Григоряна выступить на втором пленарном заседании саммита.

«До сих пор нет официальных объяснений. Вся Армения вот уже два дня гадает, зачем было ехать и в итоге не подписывать», — рассказывает ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Версий есть несколько. Первая заключается в том, что Пашинян решил не перегибать палку.

«Не исключено, что Пашинян боится окончательного разрыва с Москвой, то есть не только прекращения сотрудничества по линии ОДКБ, но исключения из ЕАЭС и разрыва экономических связей. Такое развитие событий означало бы серьёзнейший удар по национальной экономике, поэтому Ереван может осторожничать», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Проще говоря, Пашиняну нужен выход из российских оборонных и политических структур — но такой выход, который не ударит по армянской экономике и не усилит его внутренних противников. Особенно в преддверии осенних событий — перед референдумами о смене Конституции, вступлении Армении в ЕС и подписанием мирного договора с Азербайджаном.

Отказаться подписывать итоговую декларацию Пашиняну мог посоветовать Запад, считает армянский активист, лидер движения Азатагрум Мика Бадалян.

«Всем им нужно усыпить бдительность Москвы, а также дать некий козырь турецко-азербайджанскому лобби в России, которые продолжают защищать интересы Пашиняна», — заявил Бадалян ИА Регнум.

По другой версии, Пашинян понял бессмысленность и даже вредность швейцарского саммита.

По мнению Никиты Мендковича, решение Армении стало индикатором очень скептического отношения к этой конференции в мире. Большинство стран, включая крупные государства Ближнего Востока и Азии, посчитали саммит попыткой навязать России американские условия от лица «международного сообщества».

«Армения может опасаться окончательно испортить свою репутацию вне Западной Европы и не хочет поддерживать и распространять откровенно гнилой товар», — предполагает эксперт.

Но если товар гнилой, почему его «купили» страны, которые гнилью не интересовались? Речь в первую очередь о Турции — втором сюрпризе швейцарской конференции.

Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятие не приехал, отправив туда министра иностранных дел Хакана Фидана. Он публично заявил, что «если бы в зале присутствовала и Россия, другая сторона конфликта, этот саммит был бы более плодотворным». И при всём при этом Турция поставила подпись под итоговой декларацией, став единственным подписантом из числа лидеров Глобального Юга.

Турция — одна из немногих стран на Западе, которая позволяет себе иметь отличное от других мнение, рассказал ИА Регнум заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

«Представители Турции с самого начала так называемого мирного саммита в Швейцарии говорили, что заявление президента России — это проблеск надежды и призывали к тому, чтобы в конференции участвовала Москва.

Но в то же время Турция чрезвычайно зависит от США и Запада в целом, а её суверенитет до сих пор ограничен Североатлантическим альянсом», — отметил собеседник ИА Регнум.

То есть Эрдоган надеется получить свой кусок западного пирога, попутно продолжая использовать любимую стратегию «Многостулье». Глава Турции маневрирует между Западом и Востоком, играет на противоречиях и всё время занимает полупозиции, получая от этого выгоду.

Поэтому заявление Фидана о необходимости присутствия Москвы на саммите было сбалансировано подписью под ничего не значащим ни для Анкары, ни для Москвы документом.