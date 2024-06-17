На наших глазах в зоне СВО реальностью становятся романы писателей-фантастов полувековой давности: машины воюют с машинами без фактического присутствия человека на поле боя.

ИА Регнум

В Сети и Telegram-каналах чуть ли не ежедневно появляются ролики, как беспилотники атакуют другие беспилотники, причём новую тактику осваивают и российские, и украинские операторы БПЛА. Идея состоит в том, чтобы использовать небольшой FPV-дрон в качестве камикадзе, тараня габаритные беспилотники средств аэроразведки.

Подобных роликов будет больше, прогнозирует в беседе с ИА Регнум эксперт в сфере БПЛА, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов. Впрочем, технология пока только обкатывается, отмечает эксперт. Пока это фактически применение беспилотников в режиме «свободной охоты», что далеко не всегда ведёт к желаемому результату.

Эффективность противодействия БПЛА можно повысить за счёт внедрения некоторых мер, уверен Федутинов. В частности, следовало бы интегрировать идущие на таран аппараты-перехватчики со средствами обнаружения дронов противника, работающими с использованием оптиколокационных, радиолокационных, акустических и прочих средств.

Также, для повышения вероятности поражения БПЛА противника, можно задействовать сразу несколько беспилотников. Причём могут использоваться не только мультироторные БПЛА, но и аппараты самолетного типа, говорит эксперт.

«Кроме того, аппараты-перехватчики могут быть оснащены системами помощи на основе искусственного интеллекта (ИИ) и/или машинного обучения (МО), что позволило бы увеличить точность наведения на цель», — рассказал Федутинов.

Повторить подвиг Нестерова

Схема воздушного боя дронов выглядит примерно так. Оператор FPV-дрона получает данные о приближении габаритного беспилотника противника. Тут же запускается FPV-дрон, который таранит цель в лоб или догоняет сзади. Причём если поначалу «атакующий» погибал при столкновении, то теперь всё чаще он остаётся цел и может отправляться на следующее задание.

Любопытно, что беспилотники сейчас во многом повторяют путь пилотируемой авиации. В прежние времена аэропланы считались развлечением для богачей, затем их начали использовать для аэроразведки, а вскоре — для сброса боеприпасов на головы противнику.

Но долгое время самолёты не воевали друг с другом, разве что пилот мог захватить с собой револьвер и попытаться попасть в противника. Первый зафиксированный случай уничтожения одного самолёта другим — исторический таран лётчика Петра Нестерова, который сбил противника ценой собственной жизни.

Первый в истории воздушный бой окончился крушением обоих аэропланов. Однако авиаторы быстро научились заходить на таран таким образом, чтобы критически не повредить собственный самолёт. А через некоторое время в небо взлетели истребители — самолёты, чьей задачей было сбивать воздушные суда при помощи пулемётов, пушек и ракет.

«Война всегда является ускорителем процессов эволюции систем вооружений и военной техники. Так происходит и с беспилотниками. На этом историческом этапе при текущем уровне развития техники и технологий они стали разведывательным и ударным средством, которое демонстрирует неплохую результативность при относительно невысоких затратах», — отмечает Денис Федутинов.

Дроны уже «научились» таранить друг друга. Не исключено, что в ближайшее время в небе появятся беспилотные истребители. Тем более, что некоторые машины тяжело протаранить лёгким FPV-дроном, например — используемые ВСУ тяжёлые гексакоптеры типа «Баба-Яга», которые способны пережить несколько таранов и продолжить движение.

Второе рождение поршневой авиации

Как ни парадоксально, но СВО не только двигает вперёд военные технологии, но и заставляет вспоминать давно забытые и списанные за ненадобностью старые. В ход идут нетехнологичные, порой даже примитивные, но эффективные разработки.

Танки на поле боя накрывают защитными «козырьками» или обшивают несколькими слоями металла. Это снижает скорость и манёвренность, но повышает выживаемость. Также в бою востребованы охотничьи ружья-вертикалки, использующиеся для борьбы со всё теми же дронами.

Ещё одно решение из серии «дёшево и сердито» — применение поршневых самолётов против беспилотников.

С появлением реактивной авиации поршневые самолёты начали использовать в основном для обучения пилотов. В последние десятилетия их даже не рассматривали в качестве вооружения. Но командование ВСУ решило задействовать в качестве «истребителя дрона» учебные самолёты Як-52, разработанные в СССР ещё в 1970-е годы для обучения курсантов авиационных училищ на ранних стадиях.

Тихоходный, до 270 км/ч, самолёт, оснащённый пулемётами, оказывается эффективным средством борьбы с габаритными дронами, которые не могут уйти от самолёта или дать ему отпор. В теории это могло бы привести к возрождению поршневой авиации и созданию целых эскадрилий охотников за дронами. Реактивные истребители нельзя использовать для этой цели, поскольку изначально их создавали для боёв с аналогичными самолётами или скоростными целями.

Однако Денис Федутинов считает это направление менее перспективным, чем развитие идеи «беспилотных перехватчиков».

«Применение поршневых пилотируемых самолетов для перехвата беспилотников возможно только в тыловых районах, потому что вблизи зоны боевых действий они неизбежно станут целями для средств ПВО. Они заметные, медленные и со слабой манёвренностью — лёгкие цели для ПВО», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Кроме того, чтобы эффективно бороться с беспилотниками при помощи поршневых истребителей, их придётся постоянно держать в воздухе. Если самолёт поднимется в небо уже после обнаружения дрона, он элементарно не успеет его сбить.

Поэтому очевидно, что беспилотники потеснят «классическую» авиацию, поршневые самолёты будут использовать как временное решение, пока разрабатываются новые концепции беспилотной воздушной войны.

Люди больше не нужны

Новый этап войны дронов с дронами начнётся с массовым внедрением искусственного интеллекта, который поведёт машины на бой. Кто эту задачу решит быстрее, тот и окажется впереди.

Учитывая значение, которое уже набрали эти «птички» в боевых действиях, рост или снижение результативности попаданий даже на 10-15% позволят кратно повысить или понизить результаты в войсках в целом.

Пока же «беспилотники-перехватчики» только встают на крыло и применяются по старинке, а за пультом всё ещё остаётся живой человек.