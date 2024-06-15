В пятницу, 14 июня, в ходе выступления перед руководством МИД президент России Владимир Путин выступил с двумя важнейшими инициативами. Первой, проекту мирного соглашения с Украиной, тут же было уделено колоссальное внимание — о ней много писали российские и западные СМИ.

ИА Регнум Владимир Путин

О второй же инициативе говорили и писали куда меньше, хотя её стратегическое значение для России и мира огромно. Имеется в виду предложение создать систему коллективной безопасности в Евразии.

«Речь идёт о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», — пояснил российский лидер.

Не азиатской, не евразийской на пространстве к востоку от границ Греции, а именно общеконтинентальной.

«Будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в её создании. «Для всех» означает, что и европейских, и натовских стран, безусловно, тоже. Мы живём на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придётся сосуществовать и работать вместе», — заявил Владимир Путин.

Может показаться, что ничего нового в этой идее нет — Россия не раз предлагала создать систему коллективной безопасности «от Лиссабона до Владивостока». Однако те системы все равно были европоцентричны, как и существующие системы на континенте, например ОБСЕ.

«Предложение России о коллективной безопасности в Евразии говорит о том, что прежние меры обеспечения безопасности устарели. Они касались исключительно Европы, а сейчас Москва предлагает общую систему безопасности на всем евразийском континенте.

Это отражает изменяющийся мировой порядок — тот факт, что Запад уже не контролирует ситуацию в мировом пространстве. Отражает появление растущих центров силы в лице Индии, Китая и ряда других стран, которые требуют пересмотра прежних систем мироустройства на новых основаниях», — поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

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Системы устарели в том числе потому, что не справлялись с текущими проблемами. А иногда даже становились одним из катализаторов проблем.

«В последних конфликтах ОБСЕ показала свою полную несостоятельность, марионеточное подчинение Западу и США. В связи с этим встал вопрос о формировании новой инфраструктуры безопасности — системы договоров и институтов, которые могли бы обеспечить настоящую безопасность в евразийском регионе», — рассказал ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Неудача предыдущих систем объясняется двумя главными факторами. Во-первых, отсутствием ключевых региональных игроков: Китая, Индии и т.п. Во-вторых, присутствием внерегиональных игроков, у которых были иные цели.

«Только евразийские игроки заинтересованы в единой неделимой системе безопасности в Евразии, в мире и развитии на континенте и могут всё это обеспечить.

В то время как внерегиональные игроки, прежде всего США, как раз не заинтересованы в безопасности и мире в Евразии. Им выгодно раскалывать евразийский континент, натравливать евразийских игроков друг на друга, провоцировать нестабильность и конфликты. Проще говоря, поддерживать Евразию в расчленённом состоянии и тем самым обеспечивать своё глобальное доминирование», — заявил ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Поэтому, считает эксперт, евразийская система безопасности может быть обеспечена только евразийскими игроками, без участия США.

Эту систему предлагает создать Москва. По сути, речь идёт о консолидации усилий региональных игроков для решения общих проблем. Их есть как минимум две.

«Первая угроза — внешняя агрессия со стороны США и системы американской гегемонии. Вторая — терроризм и наркотрафик, с которыми нужно уметь бороться сообща», — отмечает Никита Мендкович.

Эти проблемы уже решаются в рамках Шанхайской организации сотрудничества, поэтому неудивительно, что организация выступит базисом для создание евразийской системы.

За последние годы ШОС превратилась из инструмента для обеспечения безопасности в Центральной Азии в общерегиональную систему безопасности, включающую в себя почти всех азиатских лидеров, кроме Саудовской Аравии и Турции, а также завязанных на США Южной Кореи и Японии. При этом не исключено, что первые две страны рано или поздно войдут в ШОС — у них уже есть статус «партнёров по диалогу».

Конечно, американцы постараются этому помешать. Не только кнутом, но и пряниками.

«По всей видимости США будут пытаться формировать альтернативные проекты в Восточной и Южной Азии», — прогнозирует Мендкович.

Но проблема заключается в том, что эти проекты будут иметь очевидно антикитайский (если формируются в Восточной Азии), антииранский (если речь о Ближнем Востоке) или антироссийский (если система должна будет охватывать всю Евразию) характер. Иначе американцы не могут, ведь их системы направлены не на коллективное развитие, а на коллективное сдерживание. Поэтому предложенная Москвой модель, по сути, безальтернативна для региона.

Однако на пути создания важной, нужной и более чем актуальной системы коллективной евразийской безопасности стоят минимум два препятствия — политическое и геополитическое.

Под политическим понимается целый сонм противоречий между потенциальными партнерами. Некоторые из них (Индия и Китай, Индия и Пакистан, Саудовская Аравия и Иран) вообще балансируют на грани войны. И эти противоречия погубили уже не одну благую инициативу.

«Многие азиатские и ближневосточные государства приветствуют идеи из серии «за всё хорошее», но относятся к ним как к прощупыванию почвы. Так они относились, например, к предложениям России установить систему коллективной безопасности в Персидском заливе, выдвинутым еще в 90-е годы XX века, но до сих пор не реализованным из-за множества противоречий между региональными государствами», — говорит Елена Супонина.

Да, между странами — членами НАТО тоже существовали и существуют противоречия, но использовать натовский рецепт погашения конфликтов — через принуждение к миру со стороны главного игрока, США, — в евразийской системе не получится. Просто потому, что такого игрока нет.

В то же время это скорее работает в плюс системе.

«Нам не нужна в Евразии такая структура, как в НАТО, где США погасили конфликты за счёт гегемонии. В Евразии гегемона нет и быть не должно.

Система безопасности на континенте должна быть форматом равноправного сотрудничества между ключевыми евразийскими центрами силы, построенным на принципе неделимой безопасности, когда один игрок не укрепляет свою безопасность за счёт безопасности остальных, уважает жизненные интересы партнёров», — объясняет Дмитрий Суслов.

Как ни парадоксально, эту проблему помогают решить США. Чем агрессивнее себя ведут Штаты, тем лучше страны региона понимают необходимость сотрудничать друг с другом. И вот уже Саудовская Аравия и Иран пытаются нормализовать отношения, а между Индией и Китаем выстраивается политическое взаимопонимание.

Геополитическим же препятствием является отсутствие в системе европейской составляющей. Ни одна из стран — членов НАТО (кроме, возможно, Турции) пока не собирается принимать в ней участия. И это притом что евразийские перспективы для них куда привлекательные, чем трансатлантические.

«Ставка на США не принесла им ни безопасности, ни экономического развития — скорее наоборот: безопасность сократилась, в Европе идёт деиндустриализация и экономическая деградация. Перспективы экономического развития и безопасности Европы связаны с Евразией», — говорит Суслов.

По мнению собеседника ИА Регнум, если европейские страны выстроят партнёрские отношения с Россией и Китаем, включатся в процессы формирования евразийской системы безопасности и большого евразийского партнерства, тогда они смогут преодолеть своё нынешнее периферийное положение — превратиться из периферии Атлантики в один из центров силы Большой Евразии.

Но в отличие от политического препятствия здесь решение пока не просматривается. Для участия в предложенной президентом Путиным системе европейские страны должны выйти из-под контроля США и заново обрести свой суверенитет. А для начала хотя бы захотеть его обрести.

«Для этого в Европе, видимо, должна произойти полная смена элит. Нынешняя элита всецело ориентирована на сохранение и упрочение своего подчинённого положения по отношению к США», — резюмирует Дмитрий Суслов.

Возможно, кое-что изменится после победы России в СВО. А пока придётся создавать евразийскую систему коллективной безопасности с участием стран, которые хотят и могут это делать.