Москва, 18 марта, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Результат, который в ходе голосования на выборах президента России получил Владимир Путин, уникальный для главы государства. Об этом 18 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Уникальные совершенно результаты для действующего президента Путина. Уровень поддержки населения. Абсолютная победа как кандидата», ― сказал официальный представить Кремля.

По его словам, это красноречиво свидетельствует о высоком уровне поддержки населением действующего главы государства.

Песков добавил, что сегодня с утра президент принимает поздравления от зарубежных коллег.

«Ожидаем, что сегодня вечером и завтра, и послезавтра Путин продолжит принимать поздравления от своих коллег. Также принимаем письма», ― добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования.

Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, по состоянию на 10:00 мск 18 марта в прошедших выборах президента России приняли участие в общей сложности 87 113 127 избирателей, из них около 2 млн 600 тысяч проголосовали досрочно. В ходе выборов президента не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, отметила Памфилова.

Анна Рыжкова ИА Регнум

После обработки 99,72% протоколов УИК Владимир Путин набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов — 4,3%, Владислав Даванков — 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,21%. За Путина проголосовали 75 млн 932 тысячи 111 человек.

Свои поздравления Путину уже направили глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин направили российскому лидеру телеграммы, в которых поздравили российского лидера с победой на выборах.