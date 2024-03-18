Москва, 18 марта, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Об этом 18 марта заявила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Как отметила глава ЦИК, по состоянию на 10:00 мск в прошедших выборах президента России приняли участие в общей сложности 87 113 127 избирателей.

«То есть явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, её не было никогда — это 77,44%», — сказала она

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта в Министерстве обороны рассказали, что в рядах Вооружённых сил России явка на выборах президента составила 99,8%. Отмечалось, что в голосовании приняли участие проходящие военную службу по контракту и призыву военные, гражданский персонал армии России, а также участники группировок войск в зоне СВО.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 марта заявила, что в голосовании на выборах президента России за рубежом принимали участие свыше 372 тыс. человек. Это, по её словам, является беспрецедентным.

Ранее в этот же день Владимир Путин отметил, что рекордно высокая явка избирателей на выборах главы государства связана с переживаемыми страной драматическими событиями.

Голосование на выборах президента России проходило в период с 15 по 17 марта. На это пост баллотировались четыре зарегистрированные ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. По последней информации Центризбиркома, по итогам обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.