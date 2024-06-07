70-летнюю пенсионерку, жительницу Тореза, что в ДНР, «обрабатывали» в несколько этапов. Сначала позвонили от имени мобильного оператора и предложили сменить тариф, попутно выведав персональные данные женщины. Во время следующего звонка предложили сменить номер — пенсионерка сочла это подозрительным и на всякий случай заблокировала банковские карты.

ИА Регнум

Спустя короткое время женщине в мессенджере пришло сообщение якобы от банка: «В вашем личном кабинете идут мошеннические атаки, наш сотрудник с вами свяжется и поможет». Вскоре человек действительно позвонил, назвал точные данные женщины и сообщил, какие операции были у неё по карте.

Пенсионерка поверила и начала действовать по указке звонившего: он рекомендовал перевести деньги на «резервный счёт», где их не достанут мошенники. Когда женщина начала это делать, ей позвонили уже настоящие работники банка и пытались переубедить. Не получилось: пенсионерка настояла и лишилась 4 миллионов рублей.

Подобные истории регулярно происходят по всей России. Вот лишь некоторые свежие примеры:

В конце апреля 73-летняя пенсионерка в Москве отдала мошенникам 34 миллиона рублей. Ей тоже звонили, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, затем банка, убедив снять все деньги с карты и передать курьеру «для пополнения банковского аккаунта».

23 мая стало известно, что в Липецке 69-летняя женщина лишилась 28 миллионов рублей — печальный рекорд для города. На этот раз звонивший назвался сотрудником ФСБ и убедил пенсионерку, что иностранные хакеры хотят украсть деньги с её счетов, а саму её за это могут посадить в тюрьму — за финансирование террористов. Испуганная женщина отдала всё, что имела, в том числе квартиру и машину, а вдобавок взяла несколько кредитов.

В середине апреля лишилась квартиры и 78-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ей позвонили и убедили продать квартиру за 5 миллионов рублей. Она согласилась, а полученные деньги передала курьеру в медицинской маске.

Во всех описанных выше случаях аферистов ищет полиция.

Уже 54 миллиарда

За 4 месяца 2024 года сумма ущерба от преступлений с использованием информационных технологий в России составила 54 миллиарда рублей. При этом жертвами стали более 40 тысяч пенсионеров, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По его словам, за сухими цифрами стоят личные трагедии людей, лишившихся многолетних накоплений и попавших в долговую кабалу.

В МВД отмечают, что злоумышленники весьма изобретательны, постоянно придумывают новые и совершенствуют старые схемы. В частности, используют сим-боксы (устройства для хранения и работы большого числа SIM-карт), виртуальные телефонные станции, фиктивные биржевые площадки и теневые маркетплейсы.

Также мошенники начали активно использовать дипфейки — ложные видео или имитацию голоса, созданные на основе реальных записей, рассказывает в беседе с ИА Регнум эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Если раньше для того, чтобы создавать дипфейки, нужно было долго учиться, теперь это может делать практически любой желающий.

«Сейчас преступнику нужен лишь базовый слепок — оставленное где-то аудиосообщение или небольшой видеоролик, вставить в программу и забить необходимый текст, — объясняет эксперт. — Получается контент, который можно использовать для попытки украсть деньги: например, якобы знакомый присылает голосовое сообщение с просьбой перевести ему какую-то сумму».

Чтобы добраться до конфиденциальной информации и денег россиян, мошенники также создают дипфейки, имитирующие образ и голос представителей банка, сообщил накануне член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Старые методы и новые схемы

Новые технологии мошенники сочетают с классическими методами социальной инженерии, из-за чего одной из самых уязвимых групп оказываются пожилые люди. Преступники пользуются их доверчивостью и слабой технической подготовленностью.

«Используются любые информационные поводы, начиная от «вам положена выплата» и заканчивая «ваш родственник попал в беду, срочно переведите деньги», — отмечает в комментарии для ИА Регнум специалист по кибербезопасности Александр Дворянский.

Также злоумышленники втираются в доверие к людям, упоминая их знакомых или родственников либо же недавние важные события из жизни человека. Информацию для этого черпают в соцсетях жертвы, рассказывает Павел Мясоедов. Услышав нечто знакомое, человек с большей вероятностью переведёт преступникам деньги или назовёт код из смс.

Атакуют мошенники всех без разбора — пенсионеров, чиновников, профессоров и генералов в отставке. Но с началом СВО у них, кроме кражи денег, появилось еще одно направление. Весной 2024 года злоумышленники выманили 3 миллиона рублей у раненого ветерана СВО Кирилла Сидорова, а в обмен на возвращение денег пытались заставить его залить зелёнкой урну для голосования.

Многие подобные преступники работают с территории Украины. Именно по указанию «голосов из трубки» жертвы манипуляторов пытаются поджигать военкоматы, правительственные здания и портить транспортную инфраструктуру России. При этом даже принуждение к таким преступлениям не освобождает исполнителей от ответственности.

На МВД надейся, но и сам защитись

Сейчас борьба с киберпреступностью — одна из ключевых задач МВД. Для этого совершенствуется законодательство, алгоритмы подготовки сотрудников и методы расследований. В центральном аппарате ведомства образовали профильное управление, а в целом с 2020 года штатная численность спецподразделений по борьбе с IT-преступлениями выросла в пять раз.

В противодействие мошенникам вовлечены и другие государственные структуры — так, Роскомнадзор регулярно блокирует сайты мошенников, а ранее он запустил федеральную систему «Антифрод», которая призвана усилить контроль за телефонными вызовами в России.

В борьбе со злоумышленниками заинтересованы и банки. Как рассказывает Павел Мясоедов, они используют автоматические системы блокировки подозрительных транзакций, а после их обнаружения передают информацию правоохранителям.

В любом случае защищаться от мошенников должны и сами россияне. Мясоедов рекомендует следить за публикациями в СМИ, регулярно узнавать о новых схемах обмана, а на свои гаджеты устанавливать антивирусные программы — они не дадут злоумышленникам получить доступ к устройству, собрать больше информации о человеке и впоследствии им манипулировать.

Пожилых людей и несовершеннолетних эксперт советует просвещать: рассказывать хотя бы базовые правила реакции, если им звонят или пишут с подозрительными предложениями или вопросами.