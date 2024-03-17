Донецк, 17 марта, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Получившего увечье ветерана спецоперации из Горловки Донецкой Народной Республики Кирилла Сидорова мошенники с Украины настойчиво пытались заставить залить зелёнкой урну для голосования на выборах президента РФ, применяя обман и угрозы. При этом аферисты обещали вернуть ему ранее украденные у него 3 млн рублей, а также денежное вознаграждение. Подробности сообщили в УФСБ России по ДНР.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Звонок участнику СВО поступил ещё 31 января. Звонивший представился сотрудником сотовой компании из России и сказал о блокировки его sim-карты. У Сидорова к этому номеру были привязаны деньги, полученные за ранение. Мужчина запаниковал и сделал всё, как требовали мошенники, — перевёл на указанные счета 3 млн рублей.

Потом ему позвонил «сотрудник банка» и просил узнать номер его избирательного участка. По его словам, мошенник, который украл у него деньги, «сидит в его избирательном участке».

Кирилла Сидорова настойчиво убеждали залить урну с бюллетенями зелёнкой, разведенной водой.

«Мне сказали, что нужно купить полулитровую бутылку воды, купить зелёнку, налить в эту бутылку с водой зеленку, прийти на свой избирательный участок, подойти к этому мошеннику, взять у него бюллетень, проголосовать, кинуть в урну и эту же урну залить этим раствором», — пояснил мужчина.

За выполнение задания обещали, что никакой уголовной ответственности не будет, мошенника арестуют на месте, а ему вернут украденные деньги, а также выплатят моральную компенсацию в 200 тыс. рублей.

В конце концов, по признанию ветерана СВО, он понял, что его заставляют совершить преступление. Сидоров обратился в полицию.

«Не ведитесь на это, если вы получили такое сообщение, обращайтесь в полицию сразу, как только сможете», — призвал пострадавший от мошенников мужчина.

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Как сообщало ИА Регнум, в селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке. Члены комиссии и сотрудники МЧС пресекли действия женщины. Бюллетени не пострадали.

В Москве возбудили ещё одно уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в ходе голосования на выборах президента России. 15 марта на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта на брифинге назвала «подонками» людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.