Власти Польши и стран Прибалтики готовы отправить своих военных на территорию Украины, если Россия добьётся серьёзных успехов на фронте. Об этом 26 мая сообщило немецкое издание Spiegel, отметив, что прибалтийские политики донесли это до немецких коллег на конференции Леннарта Мери в Таллине.

ИА Регнум

Уже на следующий день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что поговорил с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, после чего легализовал посещение учебных центров на Украине французскими инструкторами — они могут «ознакомиться с инфраструктурой и персоналом».

Сырский сообщил, что приветствует желание Франции направить на Украину инструкторов для подготовки военных ВСУ и надеется, что и другие страны последуют этому примеру.

Легион для иностранцев

С начала боевых действий в Донбассе, с весны 2014 года, туда начали прибывать «любители пострелять» чуть ли не со всего мира. По данным итальянской газеты Il Giornale, на середину июля 2014 года из 250 бойцов добровольческого батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 были иностранцами — гражданами Финляндии, Франции, Норвегии, Великобритании и Италии.

Приёмом волонтёров занимался профессиональный наёмник, француз Гастон Бессон, прежде воевавший за каренов в Мьянме и за хорватов в бывшей Югославии.

В том же году в Киеве появились и первые американские инструкторы. 1 августа 2014-го официальный представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби сообщил: «Белый дом оповестил Конгресс, что госдепартамент и министерство обороны собираются потратить $19 млн из бюджета Глобального фонда чрезвычайных обстоятельств в области безопасности, созданного в 2012 году. Эти средства пойдут на «подготовку и экипировку четырёх рот и тактической штаб-квартиры украинской Национальной гвардии».

Но если в ходе так называемой АТО участие иностранцев в боевых действиях не афишировалось, то после начала СВО Украина официально разрешила делать это всем желающим. 27 февраля 2022 года по инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского был создан Иностранный легион территориальной обороны Украины. Его штатная численностью составила около 20 000 человек.

В формирование вошли несколько крупных подразделений и частей, созданных по национальному признаку. Большинство из них составили выходцы из постсоветских республик. Например, в легионе числятся пять чеченских батальонов, грузинский национальный легион, два белорусских полка —«Пагоня» и «Имени Кастуся Калиновского», батальон «Крым», Карельский национальный батальон.

Но, несмотря на громкие названия, численность личного состава формирований обычно не достигает штатной. Официальных данных на этот счёт нет.

Отдельного внимания заслуживают входящее в Иностранный легион формирования «Русский добровольческий корпус» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории России). Во время попыток прорывов в Брянскую и Белгородскую области формирования пытались представить «освободителями России».

Но если РДК состоит из принципиальных ультраправых националистов, сбежавших от преследования в России, то в «Легион» в основном заталкивают российских военнопленных. Однако численность этих подразделений остаётся незначительной, поэтому «русских» боевиков в них постоянно разбавляют украинскими военнослужащими. Они же несут основную тяжесть боевых действий, пока медийные личности из РДК позируют на камеру, изображая «противников Путина».

За деньги — да

С иностранцами из дальнего зарубежья — иная картина. Они не объединены в крупные формирования. В частности, американский журналист Сет Харп сумел обнаружить только одно подобное подразделение — Польский добровольческий корпус.

Как правило, прибывающие на Украину с Запада иностранцы едут в частном порядке, после чего наёмников интегрируют в состав ВСУ. Примечательно, что украинские власти требуют от СМИ не называть иностранцев, воюющих за Украину, «наёмниками». При этом на добровольцев эти воюющие за деньги люди совсем не похожи.

В ходе расследования, проведённого люксембургской телерадиокомпанией RTL, выяснилось, что за службу наёмники получают от 500 евро при нахождении в тылу и до 3000 — на передовой. Приезжать желательно со своей экипировкой, поскольку украинская сторона выдаёт только скудный базовый комплект.

В начале проведения СВО большинство западных наёмников после принятия на учёт в Иностранном легионе направляли на Яворовский полигон, где в районе села Старичи во Львовской области размещался Международный центр миротворчества и безопасности. Там вновь прибывшие проходили обучение и тренировки.

13 марта 2022 года Международный центр был накрыт ударом не менее чем шести российских крылатых ракет. Погибли от 60 до 180 наёмников.

В интервью газете The New York Times начальник управления международной технической помощи и международного сотрудничества Львовской областной госадминистрации Роман Шепеляк сообщал, что в первой половине 2022 года на Яворовском полигоне размещалось до 1000 боевиков Иностранного легиона.

Пройдя обучение, наёмники направлялись в различные части ВСУ, где воевали в составе небольших по численности групп иностранцев. Судя по видео из Telegram-каналов, особую активность они проявляли в ходе обороны пригородов Киева, в боях в Харьковской области, Соледаре и Крынках.

По данным Министерства обороны России, в первой половине 2024 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину прибыло до 13 500 наёмников, в том числе из стран Западной Европы — более 8,5 тысячи, из стран Азии — 1,7 тысячи, из Северной и Южной Америки — более 2,7 тысячи, из Африки — свыше 220 человек. Из них несколько тысяч попросту сбежали с линии фронта, а около 5900 наёмников было уничтожено.

«Моцарт» против «Вагнера»

Если судить по украинским источникам, большинство наёмников — представители бедных стран третьего мира, приезжающие зарабатывать. В основном речь о выходцах из Колумбии, Перу, Болгарии, Бразилии и т.д.

Но встречаются и профессионалы военного дела — бывшие военные спецподразделений США, Великобритании, Франции, Германии и Швеции.

Самый яркий пример — частная военной компания «Группа Моцарта». Её в марте 2022 года создали бывший офицер американского спецназа Эндрю Милберн и глава фонда Atlantic Group Limited Эндрю Бейн.

Основатели не скрывали, что назвали своё детище в пику «Вагнеру». В интервью швейцарской газете Blick они заявляли, что главная задача группы — «убивать как можно больше русских».

Изначально ЧВК позиционировалась как сообщество американских инструкторов, призванных обучать украинских военных основам тактики и минно-взрывного дела. Но затем наёмники из «Моцарта» втянулись в боевые действия. Результат оказался плачевным: большие потери и массовое дезертирство. В 2023 году основатели переругались из-за финансирования, начались суды. К концу года проект закрыли.

Ставки повышаются

Если в начале СВО речь шла о наёмниках-добровольцах, то в 2024 году сразу несколько стран Запада высказались о возможности официальной отправки на Украину военных контингентов. Причина очевидна — крупные поставки Киеву западного оружия не смогли переломить ход боевых действий в пользу ВСУ, поскольку для этого элементарно стало не хватать людских ресурсов.

Кроме того, использование Украиной сложных систем вооружения невозможно без большого штата инструкторов, а возможно — расчётов и экипажей. Поэтому в зоне боевых действий уже присутствуют действующие военные армий иностранных государств.

Есть еще один важный момент. Если страны Запада начинают активно обсуждать передачу ВСУ чего-либо, значит, это уже находится на территории страны и готовится к использованию. А информационная шумиха только готовит публику к свершившемуся факту.

Очевидно, что происходит и сейчас, когда западные лидеры активно обсуждают отправку своих солдат в зону конфликта.

26 февраля 2024 года, после встречи с лидерами стран Евросоюза, Эмманюэль Макрон заявил, что допускает переброску европейских войск на территорию Украины. Это вызвало шквал негодования целого ряда европейских политиков. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Макрон занимает «слишком воинственную позицию в вопросе помощи Украине».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist также поспешил подчеркнуть, что альянс не намерен посылать свои силы на помощь Киеву.

7 марта Макрон снизил накал воинственности и витиевато уточнил, что «не исключать чего-то не означает делать это». Однако уже 9 марта издание Politico сообщило, что Париж всё же собирает группу стран, готовых отправить своих солдат на Украину.

Более конкретно о складывающей ситуации высказался директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. По его данным, озвученным 19 марта, французское правительство уже готовит войска для переброски на Украину. По оценкам главы ведомства, контингент будет состоять примерно из 2 тысяч французских военнослужащих.

Общую картину дополнило высказывание Макрона на общей пресс-конференции с Шольцем. Демонстрируя схему возможных ракетных ударов вглубь территории России, он, традиционно витиевато, сказал: «Мы должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы, но мы не должны позволять поражать другие военные или гражданские объекты на её территории».

Очевидно, речь шла о французских ракетах, обслуживаемых французским же персоналом, уже находящимся на Украине.

Ответ России

О том, что иностранцы давно и активно воюют в составе ВСУ, российские военные прекрасно знают. Это подтверждают как многочисленные видео, так и английская, испанская, польская речь в радиоэфире на всех направлениях боевых действий.

Кто эти люди — наёмники или кадровые военнослужащие западных армий — доподлинно неизвестно. Но это и не так важно: в любом случае они законная военная цель.

В подтверждение серьёзности намерений российской стороны не допустить пребывания на Украине иностранных контингентов 29 мая 2024 года вновь был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Яворовскому полигону. Накануне там возобновили подготовку иностранных военных.

По данным украинским источников, жертвами «Кинжалов» стали не только украинские военные, но и инструкторы из стран НАТО — Польши, Франции и США.

Примечательно, что удар практически совпал по времени с заявлением президента России Владимира Путина, что польские военные никогда не уйдут с территории Украины, если власти Польши отправят туда свой контингент.