Германия и Франция — две крупнейшие европейские экономики, два ведущих политических тяжеловеса Евросоюза и две страны, на которых зиждется общеевропейский консенсус. Дружба между Берлином и Парижем означает мир и процветание для всей Европы. А в данный момент ЕС не может похвалиться ни тем, ни другим.

Сергей Корсун ИА Регнум

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон — две фигуры, претендующие на роль общеевропейских лидеров, способных сплотить вокруг себя континент и мобилизовать усилия его народов на борьбу с современными политическими, экономическими и даже — последнее по списку, но не по значению! — климатическими вызовами.

Подобная трактовка современных отношений Германии и Франции, с 1870 по 1940 год трижды схватывавшихся так, что обеим чуть не пришел конец, ныне вызывает на берегах Эльбы и Луары искреннее умиление.

Берлин и Париж действительно сумели преодолеть многовековой антагонизм. Выстроить конструктивные и добрососедские отношения, во многом помогли взаимовыгодные бизнес-процессы, достигшие пика во времена Гельмута Коля и Франсуа Миттерана.

Напомним, что государственный визит, в отличие от рабочего или официального, каждый политик имеет право совершить ровно один раз за весь период непрерывного исполнения им полномочий. Как правило, эта возможность используется обеими сторонами для того, чтобы послать четкий сигнал внешнему миру: смотрите и завидуйте, наши отношения искренни и не замутнены как первая любовь двух наивных подростков.

imago stock&people via www. imago/ www. imago-images.de /Global Look Press Франсуа Миттеран и Гельмут Коль

Однако здесь и кроется подвох. Ни один французский лидер не устраивал себе пышных берлинских перформансов почти четверть века — аж с 2000 года. А объясняется это тем, что в подобных церемониях до сих пор не было особой нужды.

Теперь же такая нужда стала ощутимой, и Макрон 26 мая прибыл в гости к своему германскому коллеге. Но, увы, то, что канцлер Шольц и президент Макрон друг друга только терпят, — для многих в Европе является секретом Полишинеля, который не получится скрыть за блеском фотокамер, брызгами шампанского и красными ковровыми дорожками.

Поддерживая штаны Киеву

Поэтому, наверное, не стоит удивляться, что в ходе нынешних протокольных мероприятий на первый план вышел не бундесканцлер Шольц, а бундеспрезидент Франк-Вальтер Штайнмайер, который формально и является главой немецкого государства.

IMAGO /www. imago-images.de/Global Look Press Бундеспрезидент Франк-Вальтер Штайнмайер

Он и заявил, что визит призван отметить уникальность франко-германской дружбы, ведь в сложной геополитической ситуации, в которую угодила Европа с началом российско-украинского конфликта, ЕС должен восприниматься как единое целое.

Также, по мнению бундеспрезидента, это недвусмысленный сигнал Москве, особенно с учетом того, что Европа после грядущих выборов в США вместе со всеми своими проблемами вполне может оказаться с Россией один на один.

Впрочем, по вопросам обороны между двумя странами имеются значительные разногласия. Хотя обе стороны декларативно полностью поддерживают Украину, дьявол кроется в деталях.

В то время как воинственный Макрон в традиционно галльской «петушиной» манере грозит Москве отправкой на Восток западных войск и снабжает киевский режим дальнобойными ракетами SCALP, по-немецки рациональный Шольц не спешит сжигать все мосты с Кремлем и подставлять Германию под гипотетический удар российского возмездия.

В то же время вопросах финансовой помощи Украине французский энтузиазм простирается не столь широко: с февраля 2022 года Париж в совокупности потратил на помощь Украине не более €4 млрд, в то время как расходы Берлина на «поддержание киевских штанов» за тот же период уже перевалили за астрономическую цифру €30 млрд.

На этом, однако, разногласия между Шольцем и Макроном далеко не исчерпываются.

Структурные различия

Далеко не все так гладко в оборонном сотрудничестве Берлина и Парижа: хотя в конце апреля федеральный министр обороны Борис Писториус и его французский коллега Себастьен Лекорню договорились о дальнейшем сотрудничестве по давно замороженному проекту футуристического танка MGCS, «боевая машина будущего», скорее всего, так и останется просто перспективной концепцией.

кадр из видео Проект футуристического танка MGCS

В переговорах о создании единой общеевропейской системы противоракетной обороны между сторонами наметилось некоторое сближение, однако фундаментальное противоречие остается неразрешенным.

Шольц считает, что краеугольным камнем Евро-ПРО должны стать американские и израильские технологии, а Макрон настаивает на уникальном европейском решении, способном загрузить мощности европейских (в первую очередь французских) предприятий ВПК.

В области экономики камнем преткновения в отношениях двух лидеров стали вопросы тарификации и протекционизма европейских рынков для защиты континента от дешевых китайских товаров — в первую очередь электромобилей и солнечных панелей.

В то время как Макрон выступает за повышение тарифов, экспортная отрасль Германии, справедливо опасающаяся зеркального ответа со стороны Пекина, с этим категорически не согласна.

Кроме того, между двумя странами существуют некоторые структурные различия, которые невозможно преодолеть.

Германия с ее непростой историей и привычкой вечно оглядываться на мнение Вашингтона и Франция — единственная ядерная держава континентальной Европы, со времен де Голля тяготеющая к некоторой обособленности и независимости, исповедуют в международных отношениях во многом отличный подход.

Скупые мужские признания в замке Бельвю

В президентский дворец Макрон опоздал, как с ним уже не раз бывало.

Франк-Вальтер Штайнмайер, Олаф Шольц, Ангела Меркель, министр финансов Кристиан Линднер и 123 других гостя были вынуждены ждать президента Франции на государственном ужине во дворце Бельвю более 40 минут.

Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во дворце Бельвю. Франция

Словно не придавая французской причуде особого значения, Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер, стоя рядом с Бриджит Макрон и ее супругом, рассыпались в улыбках перед телекамерами.

В течение всего дня диалог высокопоставленных особ был преисполнен взаимными признаниями в любви. Федеральный президент с гордостью рассказывал о том, как давно он знаком с «шер Эммануэлем», а Макрон неоднократно обращался к бундеспрезиденту напрямую, ласково называя его «Франк-Вальтааа» с неподражаемым галльским акцентом.

Пожалуй, следует порадоваться за французского президента, хотя бы отчасти восполнившего дефицит добрых чувств со стороны собственных соотечественников, как на территории метрополии, так и за ее пределами.

Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на государственном банкете во дворце Бельвю. Франция

Последние опросы общественного мнения относительно результатов европейских выборов 9 июня уж точно не дают Макрону особых поводов для радости.

Новое исследование Института Элабе, опубликованное в Париже в минувшее воскресенье, гласит, что кандидат от французского «Национального объединения» (ультраправые-лайт) Жордан Барделла уверенно занимает первое место с 33%. Незадачливый кандидат от правящей партии Макрона получил лишь 15,5%, в затылок ему дышит социалист Рафаэль Глюксманн, а Эрик Земмур (настоящие ультраправые) набирает пугающие 6%.

То, что порядка 40% французов готовы проголосовать за ультраправые политические силы, наверняка не добавляет Макрону оптимизма, ведь внутриполитическая ситуация и отсутствие у правящей партии большинства во французском парламенте очень сильно ослабляют позиции французского лидера в Брюсселе.

Но если на политическом поле Эммануэля преследуют неудачи, то 1:1 в настольный футбол с признанным мастером «кикера» Штайнмайером французский лидер точно может занести себе в актив.

Когда «первым леди» лучше держаться в тени

Согласно расхожему стереотипу, за каждым великим мужчиной в истории стояла не менее великая женщина.

Утверждение довольно спорное. За Иосифом Сталиным вот и вовсе никакой дамы сердца, да и роль Жозефины, своими бесконечными адюльтерами лишь дискредитировавшей императора Наполеона, представляется сильно преувеличенной романистами.

Современным европейским политическим лидерам, на почетное место в истории явно не претендующим, с женщинами приходится еще тяжелее.

Так Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер в ходе скорбной прогулки руку об руку к берлинскому мемориалу жертвам Холокоста серьезно подставили своих супругов, позволив себе явно не приличествующие поводу веселье и смех.

Впрочем, немецкие медиа решили не раздувать скандал, предпочтя не заметить досадный прокол «первых леди». Хотя пару лет назад в аналогичной ситуации германские журналисты с удовольствием оттоптались на вестфальском премьере Армине Лашете, рассмеявшемся перед телекамерами во время скорбной речи президента Штайнмайера, посвященной жертвам наводнения.

Кульминационным моментом государственного визита Макрона стали, пожалуй, его слова, произнесенные перед немецкой молодежью в Дрездене, к которой французский лидер обратился с пламенной речью:

«Европа является гарантом мира, и перед лицом идущей войны Европа должна быть единой, чтобы обеспечить свою безопасность. Только с общей обороной Европа может быть по-настоящему едина. Мы не должны попадать в ловушку национализма или смотреть только на Америку. Построение единой Европы — вот задача, стоящая перед европейской молодежью», — сказал президент Франции.

На что бундеспрезидент Франк-Вальтер Штайнмайер с улыбкой ответил: «Лучшего защитника, чем Макрон, Европе и желать нельзя».

Если французский президент и решил, что это был сарказм, то постарался не подать вида. Видимо, мимику французский лидер контролирует куда лучше супруги.