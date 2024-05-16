Состояние раненного в результате покушения премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабилизировано, он находится в состоянии искусственной комы. Невзирая на тяжелые ранения, жить политик, судя по всему, будет. Однако любой, кто заглянул в эти дни в украинские паблики, может убедиться: рады этому далеко не все.

Иван Шилов ИА Регнум

У огромного числа украинских комментаторов фразы «жаль, что не убили» перемежаются с откровенными проклятиями и оскорблениями в адрес тяжело раненого человека.

Владимир Зеленский вслед за лидерами другим стран «решительно осудил» покушение на словацкого лидера. Но, несмотря на это, в искренность людоедских комментариев с украинских пабликов верится больше, чем в искренность Зеленского.

Классический первый вопрос, который встаёт при расследовании любого преступления, — «Кому выгодно?». И если отвечать на него откровенно, то волей-неволей приходишь к ответу, что выгодно убийство премьера европейской страны в первую очередь Украине.

И вот почему.

Одним из первых решений Роберта Фицо на нынешнем посту после победы на выборах в 2023 году стало прекращение военной помощи режиму Зеленского. Он также выступал против таких поставок на уровне ЕС:

«Позиция моего правительства заключается в том, что немедленное прекращение военных действий является лучшим решением, которое у нас есть для Украины. Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца».

По вопросу вступления Украины в НАТО словацкий премьер занимает резко отрицательную позицию, пообещав наложить на такое решение вето.

Фицо является одним из двух (наряду с премьером Венгрии Виктором Орбаном) лидеров стран ЕС, кто выступает за нормализацию отношений с Россией. Словакия продолжает покупать у неё газ. При этом премьер взял на себя публичную позицию в переговорах о продлении транзитного контракта с «Газпромом» в Европу через Украину во время последней встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В частности, после этих переговоров заявлялось, что Украина может договориться с европейской страной — членом ЕС об использовании своей газотранспортной сети для транзита российского газа. В таком случае контракт будет заключен с европейскими компаниями. Словакия как раз и пыталась выполнить эту роль.

По вопросам причин возникновения военного конфликта на Украине Фицо также высказывался весьма недвусмысленно, в корне разбивая версию украинских властей о «вероломном вторжении агрессивной России»:

«Нападение украинских националистов на Донбасс для России то же самое, что для НАТО нападение ХАМАС на Израиль. При этом в 2014 году на аналогичное нападение НАТО отреагировало абсолютно спокойно. Но можно принести разные ужасные фото убитых детей, стариков, женщин, точно доказывающие, что украинские фашисты пытались уничтожить русских».

Позиция политика всегда была недвусмысленной: Украину используют лишь в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне. «Боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата, и мы недалеки от этой цели», — говорил он.

Пресс-служба Кабинета Министров Украины Роберт Фицо и Денис Шмыгаль

Сам террорист, стрелявший в Фицо, 71-летний Юрай Цинтула является словаком, а не украинцем. В социальных сетях, правда, промелькнула информация, что его жена, которую забрала на допрос словацкая полиция, является украинкой, но подтверждения этому пока нет. При этом Цинтула — сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия», которая однозначно известна своей поддержкой Украины и неприязнью к России.

Впрочем, украинцами не являлись многие агенты СБУ и ГУР, совершавшие теракты и диверсии на территории России за последние два с лишним года. Использовать для совершения терактов, когда это возможно, граждан других стран — классический приём спецслужб.

И традицию убивать политических оппонентов возродили именно на Украине.

Начав с убийств своих политических противников на подконтрольной себе территории (экс-депутат Олег Калашников, писатель Олеся Бузина, одесские антимайдановцы и т.д.), спецслужбы бандеровской Украины затем начали убивать лидеров ДНР и ЛНР (Александр Захарченко и другие), а в последние годы перешли к терактам на территории России. При этом в большинстве случаев они даже не скрывают своего участия в терактах, а с гордостью заявляют, что это именно их рук дело.

Собственно, это является частью официальной государственной идеологии, созданной членами ОУН*: её лидер Степан Бандера и его соратники оставили свой след в истории именно как террористы. Они прямо и открыто декларировали, что террор против «ворогів України» является вполне оправданным и необходимым.

«Наша власть должна быть страшной», — завещал Бандера. И не только говорил, но и действовал соответственно, получив пожизненный срок за участие в убийстве министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. И освободившись только благодаря захватившим Польшу гитлеровцам.

Да, все предыдущие политические убийства, организованные украинскими спецслужбами, происходили на территории или самой Украины, или России, а не в ЕС.

Но, во-первых, никто и никогда не ограничивал географию уничтожения «врагов Украины». Во-вторых, об участии украинских диверсантов прямо сообщалось в ходе расследования теракта на газопроводе «Северный поток», а это уже территория ЕС.

Странное совпадение, но за несколько дней до покушения на Фицо появились сообщения, что чешская контрразведка предотвратила покушение на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини (единомышленника Фицо), которое планировал совершить 24-летний гражданин Украины, некий В. Марунич во время визита Пеллегрини в Прагу.

Позднее чешские власти заявили, что эта новость является фейком и никакого задержания не было. Однако несколько словацких СМИ на прошлой неделе получили анонимное электронное письмо, в котором содержатся доказательства того, что сообщение о запланированном убийстве имело реальную основу, и говорится о том, что убийство Пеллегрини на самом деле готовил и планировал агент, нанятый военной разведкой Украины.

«Украинский мотив тут просто лезет из всех щелей. Спусковым крючком стал отказ Словакии поставлять оружие на Украину и предложение Братиславы стать площадкой для мирной конференции», — уверен политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Констатируем: мотивов для убийства Фицо у Украины более чем достаточно. По опыту и навыкам убийств своих политических оппонентов украинские спецслужбы с огромным отрывом занимают первое место в Европе, если не в мире.

gp. se Улоф Пальме

Ситуация на фронте для киевского режима близка к катастрофической, не в последнюю очередь из-за задержек с западными военными поставками, на что влияет и позиция Словакии во главе с Фицо. Что добавляет нервозности и без того истеричному украинскому руководству, которое вполне могло попробовать повлиять на изменение ситуации с помощью использования таких привычных для них террористических методов.

Европа давно уже не знала таких покушений на своих лидеров.

Последним по времени было убийство премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в марте 2003 года, более 20 лет назад. В сербского премьера тогда стрелял заместитель командира отряда спецназа МВД Сербии Звездан Йованович, заявивший, что таким образом надеялся прекратить «выдачу сербских патриотов Гаагскому трибуналу».

Почти за 20 лет до того, 28 февраля 1986 года, был убит премьер Швеции, лидер шведских социал-демократов Улоф Пальме. Изначально за его убийство был осуждён один человек, который, впрочем, вскоре был выпущен на свободу, так как доказать его вину не удалось. Лишь в 2020 году прокуратура Швеции заявила, что убийца установлен — это бывший сотрудник страховой компании Scandia Стиг, который убил Пальме из-за социалистических взглядов премьер-министра.

Ещё раньше, 16 марта 1978 года, был похищен, а в мае того же года был убит экс-премьер Италии Альдо Моро. Похищение и убийство совершила радикальная группировка «Красные бригады». О мотивах этого преступления против находившегося тогда на пике популярности Моро, лидера левого крыла Христианско-демократической партии Италии, единого мнения нет до сих пор.

Главная версия — за похищением и убийством экс-премьер-министра Италии стояли силы, выступавшие против предложенной Моро впервые на Западе идеи «исторического компромисса» во власти между правоцентристскими христианскими демократами и коммунистами.

Казалось бы, такие методы борьбы с политическими оппонентами, как убийство, в Европе давно ушли в прошлое. Однако, как видим, они вернулись.

Вначале на Украине — при полном содействии и поощрении Запада. Однако зло, которое сеет террористический украинский режим, не может быть однонаправленным. Его выпустили из клетки исторического забвения европейцы с американцами. И теперь под угрозой может оказаться каждый, чьи взгляды по каким-то причинам не пришлись по вкусам государственным террористам.

За такую ли свободу хотели «стоять с Украиной до конца» господа европейцы?