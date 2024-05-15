Братислава, 16 мая, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Супругу подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо забрала на допрос полиция. Об этом 15 мая сообщил словацкий телеканал JOJ.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Полиция забрала на допрос жену стрелявшего», — проинформировал телеканал.

По данным издания Novy Cas, сотрудники полиции прибыли в квартиру 71-летнего Юрая Цинтулы, задержанного по подозрению в покушении на Фицо. Спустя несколько часов, после 21:00 по местному времени, полицейские вывели из дома супругу подозреваемого, закрыв её лицо газетой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимечка заявил, что человек, совершивший покушение на премьер-министра Словакии Фицо, не связан с их движением.

Одной из причин покушения на Роберта Фицо, по мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, могли стать политические взгляды словацкого премьер-министра, выступающего за восстановление дружеских отношений с Россией.

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова во время встречи политика с местными жителями. Мужчина, стоявший в толпе, несколько раз выстрелил в премьер-министра. Пострадавшего с ранениями в грудь, живот и руку доставили в больницу в Братиславе на вертолёте. Вечером телеканал ТАЗ сообщил, что врачи оперировали пострадавшего Фицо почти четыре часа. После операции его ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение суток.

Стрелявшим предположительно оказался 71-летний сторонник либеральной прозападной оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула, его задержали. Действующий президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила задержание, но не назвала имени подозреваемого в покушении.