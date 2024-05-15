Братислава, 15 мая, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Врачи закончили оперировать премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который пострадал в результате покушения. Об этом 15 мая сообщил словацкий телеканал ТА3.

Jan KroslГЎk / AP/TASS

Уточняется, что операция продлилась около 3 часов 40 минут. Фицо ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение суток.

Отмечается, что Фицо потерял много крови, но важнейшие артерии не повреждены. Как указали медики, многое будет зависеть от физического состояния премьера и от того, как организм справится с ранениями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьера Словакии Фицо успешно прооперировали после покушения. Злоумышленник ранил премьер-министра в живот, таз и повредил палец.

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел пообщаться с жителями. В него несколько раз выстрелил мужчина, стоявший в толпе. Пострадавшего на вертолёте отправили в больницу.

По сообщениям словацких СМИ, злоумышленника задержали. Стрелял предположительно 71-летний сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия» писатель Юрай Цинтула. Действующий президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила задержание, но не назвала имени подозреваемого в покушении.

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток заявил, что покушение на премьер-министра Словакии Фицо произошло по политическим мотивам. По словам министра, злоумышленник мог спланировать нападение вскоре после президентских выборов в стране, второй тур которых прошёл 6 апреля.

Фицо выступал за восстановление дружеских отношений с Россией, за что его в европейских СМИ называли пророссийским политиком. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что главу правительства попытались убить из-за его политических взглядов.

Президент России Владимир Путин выразил негодование в связи в покушением на словацкого премьера. Он отметил мужество и силу духа Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.