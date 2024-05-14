В Армении продолжаются массовые акции протеста: вышедшие на улицы граждане требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который, по их мнению, откровенно сдаёт страну Азербайджану.

Иван Шилов ИА Регнум

Начались протесты после передачи Баку ряда сёл и территорий в Тавушской области. Образовалось движение «Тавуш во имя Родины», быстро стало общенациональным — с десятками тысяч митингующих на центральной площади Еревана.

В экспертных кругах популярно мнение, что нынешние уличные выступления ни к чему не приведут, как не приводили прежние, на протяжении минувших трёх с половиной лет — со сдачи Пашиняном Карабаха в 2020 году. Те, кто придерживается такой точки зрения, уверены, что армянское население просто устало, да ещё и лишилось пассионарности, как сербы в 1999 году после потери Косово.

В свою очередь у оппозиционных элит нет ни большой базы поддержки, ни решимости, чтобы взять власть. Пашинян же уходить не собирается, а подконтрольные ему силовики не стесняются применять силу против демонстрантов.

Но нынешние протесты всё же отличаются от предыдущих.

«Главное отличие в том, что возглавляют его неполитические силы — в частности, представитель Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. При этом он подчёркивает, что получил благословение на свои действия со стороны Католикоса всех армян.

Большинство иерархов церкви также поддержали это движение, поэтому база нынешнего протеста больше, чем у предыдущих», — поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

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Активное участие церкви, десятилетиями консолидирующей армянское общество, объясняют тем, что Пашинян действительно довёл страну до ручки — его действия угрожают как стране, так и армянству как таковому.

«Армяне борются за национальную идентичность. И если сегодня протест не достигнет результата, уже завтра Пашинян нападёт на церковь и начнет там аресты. Назначит своих людей и добьётся уменьшения влияния ААЦ на жизнь армян»,— заявил ИА Регнум один из участников протеста, лидер движения «Азатагрум» Мика Бадалян.

Методы нашлись

Армянская власть понимает опасность происходящего, поэтому задействовала все доступные информационные ресурсы для дискредитации протестного движения. Но сделать это непросто. Авторитет ААЦ мешает устраивать нападки лично на главу движения архиепископа Баграта — или, как пишет один провластный канал, «человека в рясе».

Однако что-то делать всё равно пытаются. Используются несколько схем.

Во-первых, протесту пытаются придать политический флёр. Заявляется, что за выступлениями стоит бывший президент страны Роберт Кочарян. Тем самым власти хотят оттолкнуть от митингов часть армянского населения, которая не хочет терпеть «нынешнего», но и не готова менять его на «бывших».

На самом деле ни Кочарян, ни политическая оппозиция среди организаторов не числятся. Оппозиционеры вообще сейчас ведут себя тихо. Да, депутаты помогают протестующим — например, задержанным полицией, но и «не влезают в протест и не портят его», говорит Мика Бадалян. Не оспаривается и лидерство архиепископа — в том числе и потому, что его считают временной фигурой.

«В случае смены Пашиняна Баграт Галстанян, возможно, возглавит временное правительство. И это правительство технократов будет руководить Арменией до внеочередных парламентских выборов, где народ сам определит, кто возглавит страну», — уверен Айк Халатян.

Во-вторых, сторонники Пашиняна ищут «руку Москвы». Уверяют, что протестующие — пятая колонна, действующая по указке России и пытающаяся вернуть Армению в сферу российского влияния. По мнению Бадаляна, провластные ресурсы фактически приравнивают защитников армянской земли к агентам Кремля. «А Пашинян тогда кто?» — задаётся вопросом Мика.

Эксперты агентства отмечают, что последовательные и активные действия провластных ресурсов привели к падению имиджа России в армянском обществе. А протестующие выступают за восстановление нормальных союзных отношений с Россией, но при этом всячески опровергают свою связь с Москвой.

Александр Патрин/ТАСС

В-третьих, провластные СМИ нарочно занижать количество протестующих.

«9 мая на площади было, по разным данным, 60-80 тысяч человек. 12 мая было от 30 до 40 тысяч человек, всех их мобилизовали через интернет»,— уверяет нас Бадалян.

Сторонники же Пашиняна говорят о 10-20 тысячах людей.

Поднять людей с дивана

Численность протестующих действительно крайне важна. С одной стороны, кажется, что людей на улице достаточно. С другой, Пашинян, в отличие от своего предшественника Сержа Саргсяна, добровольно уходить не собирается.

Поэтому людей нужно больше — и, в теории, они есть.

Сегодня в Армении — сотни тысяч противников действующего премьера. Но они пока «спят».

«Подавляющее большинство армянского общества — против Пашиняна, но они протестуют пассивно. Поэтому главная задача движения (если оно, конечно, хочет добиться успеха) состоит в том, чтобы люди эти протестовали не на диване, а на площадях»,— объясняет аналитик Халатян.

При этом вывести людей на улицы — непростая задача: нужно работать с теми, кто владеет ресурсами. Оппозиция сейчас пытается формировать альтернативное правительство, давать обществу ответы на вопросы, которые появятся после смены власти — в том числе о мирном договоре с Азербайджаном, демаркации границы и т.д.

Это, как ожидается, поможет расширить протестную базу и обессмыслит пропагандистские штампы власти — например, что в случае прихода к власти архиепископа Галстаняна начнётся война.

В то же время протесы могут потерять темп, что разочарует людей, ждущих от лидеров движения решительных и даже радикальных действий.