12 мая в Литовской Республике прошел первый тур президентских выборов. Но выявить победителя не удалось, страну ждёт второй тур, назначенный на 26 мая. Помимо предсказуемых лидеров в обширном списке избирателей нашлось место не только эпатажному антисемиту и очередному «новому лицу», но и кандидату, который позволил себе усомниться в том, что воевать с Россией хорошая идея для Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предвыборный расклад

Литва — единственная из трех стран Прибалтики, где главу государства выбирают не депутаты парламента, а непосредственно народ. На этот раз за его благосклонность боролись восемь кандидатов.

Во-первых, претендующий на второй срок глава государства Гитанас Науседа, возглавляющий страну с 2019 года.

Во-вторых, премьер-министр Ингрида Шимоните, ставленница правящей партии «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», пребывающей с Науседой в сложных, но явно недружественных отношениях.

Официальное интернет-представительство президента Украины Гитанас Науседа

К слову, пять лет назад, Науседа победил втором туре выборов с результатом в 65,86% голосов избирателей. Его тогдашней главной соперницей так же, как и сейчас была Ингрида Шимоните, набравшая 32,86%.

Кампанию основным претендентам на этот раз составили экс-глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас, бывший заместитель министра обороны Гедримас Еглинскас, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, врач Эдуардас Вайткус, адвокат Игнас Вегеле. Особняком стоит скандально известный экс-парламентарий радикальный националист Ремигиюс Жемайтайтис, знаменитый в Литве своими антисемитскими заявлениями. В конце апреля конституционный суд пришел к выводу, что своими высказываниями Жемайтайтис нарушил присягу члена Сейма. После этого политик вынужден был сложить мандат.

«Российская угроза»

Почти все кандидаты настроены резко антироссийски, ратуют за неукоснительную поддержку киевского режима и за обострение конфронтации с Москвой.

Исключение из этого ряда составил самовыдвиженец Эдуардас Вайткус, ориентирующийся не только на «титульного» избирателя, но и представителей нацменьшинств: он распространял агитационные буклеты на литовском, польском и русском языках.

Вайткус допустил ряд весьма рискованных по литовским меркам высказываний. Он обвинил власти в провоцировании войны — напомнив, что в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этой провокации под давлением Брюсселя. По его словам, литовские власти пытались сделать заложником своей провокационной политики весь Евросоюз.

«Устами этой власти мы несколько раз провоцировали Россию — вопрос калининградского транзита. Мы предоставили России возможность нанести удар. Слава Богу, что Россия не предприняла действий против Литвы», — отметил Вайткус.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он Россию угрозой для Литвы, Эдуардас Вайткус отметил, что, если человека всерьез напугать, то он и будет бояться.

Тот факт, что Вайткус в ходе выборов набрал 7,72% голосов, обеспокоил правящую элиту. «Пока 7% жителей говорят, что мы должны выйти из НАТО, ЕС, дружить с Россией, разоружаясь и не провоцируя ее, нам есть над чем подумать», — многозначительно высказался в своем блоге экс-глава пресс-службы одного из премьер-министров Литвы Скирмантас Малинаускас.

Без ОБСЕ

Еще до их начала эти выборы окутал флер скандала, связанного с отсутствием на них наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Дело в том, что литовские власти потребовали, что ОБСЕ не присылала в числе своих наблюдателей представителей двух «вражеских государств», также состоящих в этой организации.

«Был получен отчет ОБСЕ, что они не планируют направлять на выборы в Литву своих наблюдателей. Одной из причин такого решения является указание в нашем приглашении о том, что представители некоторых стран-членов (РФ и Белоруссии — прим. авт.) в качестве наблюдателей нежелательны», — заявила председатель Главной избирательной комиссии балтийской республики Лина Петронене.

По ее словам, в ОБСЕ аргументировали свое решение тем, что устав организации не позволяет делать исключения для наблюдателей отдельных государств.

«Ранее отсутствие наблюдателей ОБСЕ или их негативные заключения были ключевым аргументом Литвы, почему она не признаёт белорусские выборы. Теперь Лукашенко может смело ответить Литве тем же и не признать литовские выборы. Ведь на них не было наблюдателей ОБСЕ!», — ядовито отметил по этому поводу калининградский политолог Александр Носович, специализирующийся на изучении стран Прибалтики.

Выборы без выбора

В целом, Носович очень скептически относится к нынешнему походу литовцев к избирательным урнам. По его словам, с реальными выборами и возможностью настоящих перемен в Литве было покончено двадцать лет назад, когда тогдашний глава государства Роландас Паксас спустя ровно год после инаугурации стал первым президентом в Европе, которому объявили импичмент.

Популярный в народе Паксас хотел сделать Литву независимым политическим игроком, намеревался развивать хорошие отношения с Россией — в связи с чем агентура влияния Запада добилась его отстранения.

«Обвинение в том, что он работал на ФСБ, впоследствии развалилось в суде, но запрет баллотироваться в президенты с Паксаса снят не был. Реальная его «госизмена» была в том, что Паксас помешал переизбранию на второй срок американского литовца Валдаса Адамкуса», — отмечает Носович.

После импичмента Паксаса литовцы снова не захотели голосовать за Адамкуса: на перевыборах экс-президента опережала по голосам первый премьер-министр постсоветской Литвы «янтарная леди» Казимира Прунскене, также ориентировавшаяся на сотрудничество с Россией, но после внезапного сбоя электронной системы подсчета голосов победа досталось проамериканскому кандидату.

Важной частью установления внешнего управления Литвой в «нулевых» стала травля прозападными силами единственного настоящего президента постсоветской Литвы — Альгирдаса Бразаускаса (правил с 1993-го по 1998 гг). Этот человек стоял во главе движения за выход Литвы из состава СССР, но он видел свою страну подлинно независимой, что не могло устроить Еврокомиссию и Госдеп.

Прочие президенты Литвы являлись простыми марионетками, главными функциями которых является увеличение военного бюджета под разговоры о «русской угрозе» и перевод стрелок на «оккупационное наследие», как универсальную причину всех проблем Литвы.

Результаты волеизъявления

Процедура нынешних выборов включала в себя несколько этапов.

7-9 мая прошло досрочное голосование, в котором приняло участие свыше 180 тысяч человек (почти 8% от общего количества избирателей). Самая высокая активность наблюдалась в самоуправлении Неринги (город-курорт на Куршской косе близ Калининграда), где проголосовали почти треть избирателей, а самая низкая Шальчининкском районе (на юго-востоке Литвы) где досрочно проголосовавших было в 10 раз меньше.

С 10 по 11 мая проходило голосование на дому: предназначенное для лежачих больных, инвалидов, ухаживающих за ними людей и глубоких стариков. Всего в Литве правом голосовать дома обладают почти 600 тысяч избирателей, но воспользовались им менее 100 тысяч.

12 мая прошёл основной этап выборов. Итоговая явка составила без малого 60%.

Baltic Development Forum Ингрида Шимоните

Миновали только первые часы голосования, а в НКО «Белые перчатки», наблюдавшем за ходом выборов, сообщили уже о целом ряде инцидентов. Один из них вызвал достаточно широкий резонанс в прессе — сотрудница избирательного участка на улице Сруогас в Вильнюсе взялась за исполнение своих обязанностей в пьяном виде и ее пришлось отстранить.

На итоги голосования всё это, конечно же, никак не повлияло: Гитанас Науседа получил 44% голосов, Ингрида Шимоните — 20%, Игнас Вегеле — 12%, Ремигиюс Жемайтайтис — 9%, Эдуардас Вайткус — 7%, остальные кандидаты менее 4%.

Второй тур назначен на 26 мая.

Не только лидеры

Помимо ожидаемых победителей первого тура, стоит отметить еще несколько результатов.

Так главным сюрпризом стал успех адвоката Игнаса Вегеле, набравшего чуть более 12% и выбившегося на третье место. Он позиционировался как внесистемный, контрэлитный кандидат. Впрочем, как показывает опыт восточной Европы (не говоря уж об Украине) подобные фигуры даже в случае успеха не способны по-настоящему изменить политическую траекторию своих стран, даже если она прямо противоречит их национальным интересам.

Куда интереснее результаты Эдуардаса Вайткуса, открыто ратующего за адекватные отношения с Россией.

О полученных голосах Вайткус заявил: «никто из этого гнилого и предательского правительства не мог подумать, что окажется больше 100 тысяч человек, которые понимают, что дважды два — четыре и что напрямую на поле боя с Россией воевать нельзя, потому что это безумие».

По его мнению, те, кто призывает к битве с Россией, являются предателями Литвы.

Не менее важна структура электората Вайькуса. Доверенное лицо кандидата Мажвидас Мисюнас сообщил: «Мы должны констатировать, что за Эдуардаса голосовал каждый десятый житель Вильнюса, Клайпеды и других крупных городов».

Вайткус сумел заручиться поддержкой многих жителей востока республики. Больше всего избирателей голосовали за него в Шальчининкайском районе — 40% (значительную часть населения составляют поляки), а также в Висагинасе (где много русских) — 38%. Оба нацменьшинства имеют основания считать себя жертвами этнократического гнета, а Вайткус обещал обеспечить равноправие.

В Вильнюсском районе (где, опять же, проживают много представителей нацменьшинств) он занял второе место после действующего президента Гитанаса Науседы: 19%. Также второе место у него в Швенченском районе — 16%.

К сожалению, в условиях тотального пропагандистского прессинга у Вайткуса было мало шансов на победу. Но достигнутый им результат все равно впечатляет и дает надежду на будущее.

Референдум

Голосование в первом туре было совмещено с референдумом о введении в стране двойного гражданства.

Для Литвы это очень чувствительный вопрос, так как огромная часть населения переехала в другие, более преуспевающие страны — и там литовцы активно берут другое гражданство, отказываясь от родного. Конституция Литвы предусматривает наличие лишь одного гражданства — и вот эту-то норму решено было изменить, чтобы сохранить хоть какую-то связь с эмигрантами.

Ведь реальный выбор для гражданина Литвы лежит не между Науседой, Вегеле и Шимоните, а между Ирландией, Германией и Испанией. Более половины трудоспособного населения Литвы этот выбор уже сделало — а всего государство с начала 90-х лишилось миллиона человек.

Однако референдум провалился: собранных 42% голосов избирателей оказалось недостаточно для внесения в конституцию необходимой поправки.