В Литве вновь обострились отношения государства с польским этническим меньшинством. Суд Литовской Республики вынес явно дискриминационное решение, обнулившее многолетние усилия местных поляков узаконить на территориях своего компактного проживания двуязычные надписи на улицах.

Иван Шилов ИА REGNUM

В перспективе это способно вновь испортить отношения Вильнюса и Варшавы с учётом того, что к власти в Польше вернулись люди, уже конфликтовавшие с Литвой из-за несоблюдения прав своих зарубежных соотечественников.

Угнетенное меньшинство

Литовские поляки, компактно проживающие в городах и сёлах на востоке страны, составляют крупнейшее её этническое меньшинство — 183 тысячи человек (6,5% от общей численности населения). Особенно много их в Вильнюсском (61,3%) и Шальчининкском (79,5%) краях, немало и в самом Вильнюсе (18,7%).

Такая этническая картина сложилась в связи с тем, что накануне Великой Отечественной войны Вильнюс с прилегающими территориями волею Иосифа Сталина был отторгнут от Польши и передан Литве. Советского вождя нынче в Литовской Республике принято ненавидеть, но с его щедрым подарком расставаться литовцы отнюдь не торопятся. Более того, основная масса литовцев, живущих на территории Вильнюсского края, приехали туда после 1940 года.

«А поляки жили там исторически, достаточно пройти по старым вильнюсским кладбищам. Там практически все захоронения польские», — подчеркивает автор исследования «Поляки в Литве: история конфликта» Ярослав Скудер.

Официальному Вильнюсу откровенно не нравится явное присутствие в Литве польской общины. Так, литовские власти давно борются с двуязычными надписями в местах компактного проживания поляков. Один из крупнейших скандалов такого рода случился в 2014 году.

Тогда окружной суд Вильнюса приговорил к беспрецедентно высокому штрафу главу Шальчининкского района Болеслава Дашкевича за его отказ снять двуязычные таблички с названиями улиц. Тогда от Дашкевича потребовали уплатить в общей сложности 43 тысячи литов (12,5 тысяч евро), что, естественно, вызвало у поляков крайнее возмущение.

В связи с делом Дашкевича «отец-основатель» Литовской Республики Витаутас Ландсбергис высказался за ужесточение отношения к нацменьшинствам. В ответ члены политической партии «Избирательная акция поляков Литвы» (ИАПЛ), представляющей интересы этого нацменьшинства, демонстративно покинули зал заседаний парламента.

А позже глава ИАПЛ, депутат Европарламента Вальдемар Томашевский поднял скандал в Брюсселе. Президент Литвы Даля Грибаускайте ответила Томашевскому истерикой: «Ваша личная политическая цель: очернять Литву на международной арене — здесь, в Европарламенте, и везде, где есть такая возможность!».

Польская община Литвы обучает своих детей в национальных школах с обучением на родном языке. Однако уже долгие годы Литва пытается постепенно искоренить польский язык из школ на своей территории. И здесь можно провести параллель с отношением Латвии и Эстонии к русскоязычным учебным заведениям.

Литовские поляки нередко выходят на демонстрации в защиту своих школ, постоянно подозревая чиновников в том, что те готовят всё новые каверзы против «неправильных» учебных заведений. Польская община считает, что эффективно защитить свои права она сможет только в том случае, если добьётся официального признания своей национальной автономии литовским государством.

Впервые это требование было выставлено еще на излете советских времен. В начале 1990-х в Литве был даже провозглашен польский национальный край, включавший Вильнюсский и Солечницкий районы полностью, а также части Тракайского, Свенцянского и Ширвинтского районов. Но потом польские самоуправления были распущены.

Аудрюс Улозявичюс/РИА Новости Польская надпись на улице Вильнюса

Надо сказать, что литовские поляки в деле отстаивания своего национального своеобразия долгое время опирались на поддержку официальной Варшавы, вполне разделявшей их беспокойство. Дипломатические ведомства двух стран годами обменивались острыми уколами по поводу положения литовских поляков.

Причем особенно отношения испортились с приходом к власти в Литве в 2009 году Дали Грибаускайте. «За пять лет было приложено много стараний, чтобы разрушить отношения с Варшавой, хотя именно эта дружба была важной для проектов энергетической независимости и делала голос Литвы слышимым в Европе», — писала по итогам первого срока Грибаускайте оппозиционная литовская журналистка Рута Янутене.

К слову, антипольская политика Грибаускайте нашла полное понимание у влиятельнейшего политического блока «Союз Отечества-Христианские демократы Литвы», который правит в государстве и по сей день.

Технология травли «свиней и оккупантов»

Прежний глава польского МИДа Радек Сикорский (недавно вновь вернувшийся на этот пост) неоднократно высказывал свое недовольство поведением литовских властей. Однако не все в Польше были согласны с подобным подходом. Несколько лет назад известный в стране публицист Анджей Почобут написал для издания Gazeta Wyborcza статью, в которой доказывал, что Варшаве нет смысла портить отношения с Вильнюсом из-за своих литовских соотечественников.

Литовских поляков давно обвиняют в пророссийских симпатиях. И действительно, та же ИАПЛ не раз сотрудничала с организациями русских литовцев, видя в них своих естественных союзников. Хотя, впрочем, уровень сегодняшней любви к России не стоит преувеличивать, особенно с учётом действия в Литве и Польше тотальной русофобской пропагандистской машины.

В последние годы усилились нападки на польское население и со стороны местных националистов. Из запасников была извлечена антипольская мифология ещё довоенной Литвы.

Национал-радикалы толкуют об «оккупации восточной Литвы Польшей в 1920–1939 годах» и о том, что в стране нет и никогда не было никаких поляков. Существуют, дескать, только «насильственно ополяченные литовцы», которых нужно для их, разумеется, собственного блага немедленно «релитуанизировать» обратно.

На этом фоне имеют место инциденты вроде того, что произошёл в октябре 2020 года, когда бывший спикер Сейма Литвы Арунас Валинскас заявил, что таких людей, как члены партии польского меньшинства ИАПЛ, «следует расстреливать раз в год».

Той осенью в Литве состоялись парламентские выборы, которые «Избирательная акция поляков Литвы» проиграла, не преодолев пятипроцентного барьера. В ИАПЛ заявили, что их неудача стала результатом кампании очернения, развязанной против партии каналом Laisvės TV и персонально пропагандистом Андрюсом Тапинасом (специализирующимся на травле инакомыслящих в Литве). Политики польской общины Ромуальда Пошевецкая и Дмитрий Иконников заявили, что Тапинас распространял фейки и «безнаказанно развязал беспрецедентную травлю отдельных политических сил».

А в начале декабря в литовском Каунасе открылась выставка, посвящённая 700-летней истории Вильнюса. В экспозицию вошёл и плакат 1925 года, на котором поляки представлены оккупантами и свиньями, причем в буквальном смысле. На плакате присутствует изображение свиньи с польской национальной символикой, в фуражке-уланке с польским гербом.

В самой Польше это не осталось незамеченным — издание kresy. pl разместило статью на данную тему. Причем в издании не преминули отметить, что случай такого рода — не первый. Например, в 2017 году в вильнюсском «Музее оккупации и борьбы за свободу» (чья главная функция — разоблачать «преступления» советской власти) появлялись выставочные таблички, рассказывавшие о «польской оккупации» Вильнюса.

Ранее такие же тезисы озвучивали и некоторые высокопоставленные представители литовских властей. Так, в 2009 году тогдашний литовский министр иностранных дел Вигаудас Ушацкас направил Радославу Сикорскому письмо, в котором оспорил утверждения главы польского МИДа о том, что принадлежность Вильнюса в Польше в межвоенный период не являлась, дескать, «оккупацией».

«Воры и мошенники» из «малюсенькой страны»

Когда десять лет назад правительство Польши утверждало государственную программу сотрудничества с зарубежными соотечественниками на 2015−2020 г. г., наиболее пристальное внимание уделялось проблемам именно поляков Литвы. Как отмечалось в документе, налицо «отсутствие прогресса, а в некоторых сферах даже регресс в соблюдении литовской стороной прав польского меньшинства».

Когда Анджей Дуда получил в 2015 году президентские полномочия, свой первый зарубежный визит он совершил в Эстонию. Затем последовали Берлин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Брюссель и Киев — при демонстративном игнорировании Вильнюса. В свою очередь, бывший тогда премьером Польши Дональд Туск (сейчас он снова является премьером) в начале 2014 года сказал, что не будет посещать Литву, если её власти не улучшат свое отношение к польскому меньшинству.

Не имея возможности воздействовать на соседнюю страну силовыми методами, в Варшаве пытались отыграться за счет проживающих в Польше литовцев. Дуда наложил вето на закон, который позволил бы узаконить язык литовской общины в качестве вспомогательного в Сейненском повяте (округе) Подляского воеводства.

В 2017 году польский новостной канал tvp.info опубликовал фрагменты частного разговора Радослава Сикорского и экс-руководителя предприятия PKN Orlen Яцека Кравеца. Эта беседа была записана во время их частной встречи в ресторане «Сова и друзья» в Варшаве в феврале 2014 г. Собеседники, в частности, обсуждали ситуацию, сложившуюся тогда вокруг нефтяной компании «Orlen Мажейкяй» — литовского филиала польской PKN Orlen.

Тогдашний руководитель польской дипломатии называл литовцев «ворами и мошенниками» и заявлял, что намерен их «воспитать», дабы они поняли, что «нельзя на Польшу гадить бесплатно». При описании самой Литвы Сикорский использовал прилагательное «малюсенькая страна». В ответ Кравец вызвался повлиять на прибалтийскую республику, так как, по его словам, фактически «финансирует её».

Дело в том, что руководство Orlen, являвшегося крупнейшим коммерческим клиентом литовских железных дорог, в 2008 году рассматривало возможность перенаправить свои грузы из литовских в латвийские морские порты. Предполагалось, что такой шаг позволит сократить транспортные расходы. Ведь литовские железнодорожники заломили полякам очень высокие тарифы на перевозку. Для сравнения: белорусским конкурентам, например, «Литовские железные дороги» предоставляли тарифы на 30% ниже.

Однако Литва, прослышав о намерениях польской компании, пошла ва-банк: вскоре ключевой участок трассы Мажекяй-Реньге, по которой Orlen намеревался направить грузы в Латвию, оказался разобран. Компании, если бы она упорствовала в своем желании воспользоваться услугами латвийской железной дороги и порта Вентспилс, пришлось бы гонять цистерны окружным путем.

Литовцы объяснили свои действия необходимостью ремонта железнодорожной трассы, но их «ремонт» продлился до 2020 года. Пока не вмешалась Еврокомиссия и, оштрафовав Литву почти на 28 млн евро за нечестную конкуренцию, вынудила ее возобновить движение.

«Оттепель» была недолгой

В последние годы отношения Варшавы и Вильнюса заметно улучшились. По иронии судьбы это произошло в период правления в Польше консервативной партии «Право и Справедливость», позиционирующей себя как националисты и традиционалисты.

В «ПиС» сочли, что интересами литовских соотечественников можно и пренебречь. Потому что куда важнее крепить фронт борьбы против «общего врага» в лице России.

К тому же исчез раздражающий фактор в лице Грибаускайте, а свой первый зарубежный визит новый президент Литвы Гитанас Науседа совершил в 2019 году именно в Польшу. И с тех пор громких ссор между двумя государствами не было. Наоборот, и Литва, и Польша стремились показать, что они переживают период взаимной «оттепели».

В этом плане недавняя смена правящей коалиции в Польше вызвала у литовцев настороженность. Ведь теперь в Варшаве вновь заправляют делами Туск и Сикорский, в прошлом уже неоднократно делавшие резкие жесты в сторону Вильнюса. Не зря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя приведение к присяге кабинета Туска и назначение главой МИДа Радослава Сикорского, упомянул о «былых обидах».

Но уже есть история, способная вновь испортить отношения двух стран. Прошлой осенью «Языковая инспекция» Литвы потребовала, чтобы указатели на перекрестке улиц Мокиклос и Вильняус в городе Шальчининкай были только на литовском языке, и никакого польского.

«Это оккупационная зона, где происходила ожесточенная полонизация литовцев», — сказал руководитель «Языковой инспекции» Аудрюс Валотка.

В самоуправлении возразили: абсолютное большинство жителей Шальчининкай являются этническими поляками, а сам муниципалитет сотрудничает с польскими коллегами и реализует международные проекты.

Литовский суд ожидаемо встал на сторону «Языковой инспекции» и заявил, что таблички и указатели — это «публичная информация, в отношении которой должны применяться нормы закона о государственном языке». То есть двуязычные надписи следует убрать. История повторяется.