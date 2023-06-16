Москва, 16 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 июня отреагировала на слова депутата парламента Литвы Ремигиюса Жемайтайтиса, который обвинил евреев и русских в «литовском холокосте». Больше всего от литовского депутата досталось, конечно, евреям, написала в своём Telegram-канале российский дипломат.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Еврейские организации в самой Литве возмутились этим антинаучным неофашистским бредом», — сказала Захарова и констатировала, что Жемайтайтис совершенно не знает истории собственной страны.

Она отметила, что Жемайтайтис договорился до того, что евреи якобы совершили геноцид литовского народа и вместе с русскими уничтожили Литву не только как государство, основанное на территориальном принципе, но и как нацию, её культуру, обычаи, интеллигентность, разрушили будущее государства. При этом депутат сказал, что самые болезненные дни для Литвы — это период с 14 по 22 июня 1941 года.

В ответ на это Захарова задалась вопросом, значит ли это, что 22 июня 1941 года было для Жемайтайтиса радостным днём.

Она также подчеркнула, что если бы парламентарий знал, то упомянул бы, что во время предвоенной эвакуации с территории Литвы переселяли не только литовцев, но и русских, и евреев.

Кроме того, представитель МИД напомнила, что в начале гитлеровской оккупации Литвы местные коллаборационисты охотно пошли на службу к нацистам и принимали активное участие в решении «еврейского вопроса». Согласно отчёту оперативной группы «А» германской полиции безопасности, в результате многих отдельных операций уничтожили 136 421 человек.

Захарова подчеркнула, что в 1991 году население прибалтийской страны после десятилетий того, что депутат Литвы назвал геноцидом, достигло почти четыре миллиона человек, а сейчас оказалось меньше трёх млн. Минус миллион — это результат геноцида ЕС и НАТО, подчеркнула дипломат.

При этом по индексу человеческого развития даже в тяжелейшие годы, в начале 90-х, Литва «выезжала» на советском наследии. Деградация продолжается, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня депутат парламента Литвы Ремигиюс Жемайтайтис выразил мнение, что в прошлом был геноцид литовского народа. Так политик отреагировал на слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая во время поездки в Израиль выразила сожаление, что литовцы в годы Второй мировой войны помогали нацистам уничтожать евреев.

Заявление Жемайтайтиса раскритиковали и в самой Литве. Генеральная прокуратура даже начала досудебное расследование из-за постов парламентария в соцсетях. Также в парламентской комиссии по этике рассмотрят вопрос о лишении Жемайтайтиса депутатского мандата.

Кроме того, посол Израиля в Литве Хадас Виттенберг-Сильверстейн в ответ на слова депутата заявила, что его систематические антисемитские заявления являются выпадом не только против еврейского народа, но и против основополагающих ценностей самой республики.