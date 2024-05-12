Вечером в субботу, 11 мая, в шведском городе Мальмё состоялся финал 68-го конкурса «Евровидение». Во время выступлений на сцену выходили мужчины в женской одежде и «сатана», а победителем стал рэпер Nemo, не относящий себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press Победитель конкурса «Евровидение — 2024» Nemo, представляющий Швейцарию

Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) представлял Швейцарию. Исполнитель в розовой одежде и юбке набрал 591 балл с песней The Code. В ней рассказывается, как герой побывал в аду, а после обрел рай. Не обошлось без курьёза: после вручения приза — стеклянного микрофона — Nemo размахивал им, прыгая от радости, и случайно разбил кубок.

Певцу из Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) прочили первое место, но он с песней Rim Tim Tagi Dim занял второе, набрав 547 баллов. Замкнул тройку лидеров украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) и певицы-блогера Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнивших песню Teresa & Maria. Они набрали 453 балла. На четвёртом месте — французский певец Slimane.

Израильская исполнительница Эден Голан, пережившая протест общественников, была основной конкуренткой первым двум победителям. Выступив с песней Hurricane, она набрала 375 баллов и заняла пятое место.

«Отреклись от России»

Ранее Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Певицу обвинили в попытках «легализации оккупации Крыма» — она ездила на концерт в Крым, когда жила в России, незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, а также в нарушении госграницы Украины.

Также на «Миротворце» указывается, что Голан принимала участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Эден Голан долго жила в России — здесь работал её отец. Участвовала в различных музыкальных конкурсах, в 2018 году стала финалисткой пятого сезона шоу «Голос. Дети» в команде Пелагеи.

Jessica Gow/Global Look Press Израильская исполнительница Эден Голан

После начала СВО вместе с родителями уехала в Израиль, фактически отреклась от России, рассказал ИА Регнум общественный деятель Вадим Манукян.

«Певица выбрала Запад, но там всегда будут напоминать о её бывших связях с Россией. Никому из артистов, которые были популярны в России, не придёт невероятная слава за рубежом, так как им всегда будут напоминать, где они получили известность.

Запад всегда найдёт возможность унизить таких артистов, они будут подвергаться унижениям до конца своей жизни. Так всегда поступают с предателями. Предатели не имеют другой судьбы, так как предавший однажды предаст снова», — подчеркнул эксперт.

«На шабаше не мог победить никто другой»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своём в Telegram-канале прокомментировала финал «Евровидения». Она также подкрепила своё мнение видеороликом с особо характерными «композициями» исполнителей: Ирландии, Финляндии, Сан-Марино, Украины и других.

По мнению дипломата, нынешний конкурс «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

«Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — оценила прошедший конкурс Захарова.

Jessica Gow//Global Look Press

Схожее мнение — у Вадима Манукяна: ни одна уважающая себя страна больше не будет участвовать в «Евровидении», связанном с различными скандалами. По словам Манукяна, победа швейцарского исполнителя не стала неожиданностью. После того как ранее в этом конкурсе победила бородатая женщина, победа «мальчика в юбке» была предсказуема.

«На этом шабаше не мог победить никто другой. Несмотря на то, что разница между первым и вторым местом была около 40 очков, жюри сделало всё, чтобы результаты зрительского голосования не смогли оказать серьёзного влияния на его результат.

Jens BÃ¼ttner//Global Look Press Бэмби Таг (сзади) из Ирландии исполняет «Doomsday Blue»

К тому же конкурс сопровождался различными скандалами, что вынуждает страны отказываться от участия в нём. Например, Турция, в которой сильна культура, не стала принимать участие в конкурсе, как и некоторые другие страны.

Ни одна уважающая себя страна, которая уважает свою культуру и традиции, не будет принимать участие в этом конкурсе. Такие безобразие и грязь нормальным странам не нужны. Участвовать в этом конкурсе нельзя», — подчеркнул общественный деятель.

Голландский скандал и непримиримая Тунберг

Накануне Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале из-за обвинений в насилии.

Согласно данным союза, причиной отстранения стала жалоба в отношении Клейна, которую подала женщина из съёмочной группы из-за инцидента, произошедшего после его выступления в полуфинале 9 мая.

«Пока идет судебный процесс, его участие в конкурсе представляется нецелесообразным», — говорится в заявлении ЕВС.

Женщина утверждает, что Кляйн ей угрожал. Шведская полиция уже провела расследование инцидента и передала дело в прокуратуру. О каких именно угрозах идет речь, не уточняется. Сам певец отказывается общаться с журналистами.

Jens BÃ¼ttner//Global Look Press Голландский исполнитель Йоста Клейна

Еще один скандал разгорелся вокруг шведской активистки Греты Тунберг: её стражи порядка насильно увели с площади Хюллие Сташунсторг в Мальмё, где проходил финал конкурса. Тунберг участвовала в демонстрации в поддержку Палестины.

«Тунберг держалась в стороне от стычек между наиболее агрессивными протестующими и крупным контингентом полиции. Она села с другими активистами в круг, но позже её увела полиция», — сообщили СМИ.

Всего более сотни участников акции, размахивая флагами, скандировали пропалестинские лозунги.

Россия участие в «Евровидении» не принимала — в Москве в 2024 году будет проходить Международный конкурс песни «Интервидение».