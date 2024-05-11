Голландца Кляйна отстранили от «Евровидения» после скандала
Голландца Йоста Кляйна отстранили от «Евровидения» после скандала
Мальмё, Швеция, 11 мая, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Представляющего Нидерланды певца Йоста Кляйна отстранили от выступления перед жюри музыкального конкурса «Евровидение» после инцидента. В расследовании участвует полиция, сообщает 11 мая Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Какой именно инцидент стал поводом для расследования, неясно. По одной версии, Кляйн вступил в потасовку с фотографом, по другой — поссорился с одним из продюсеров конкурса.
В телекомпании AVROTROS заявили, что подробностей не будет до окончания разбирательства. Сам певец отказывается общаться с журналистами.
Ночью пользователей Сети, которые хотели оставить голоса за любимых исполнителей, предупредили, что голосование на конкурсе отложено в связи с расследованием в отношении голландца. Никаких обвинений Кляйну пока не предъявлено.
Вечером 10 мая Кляйн не участвовал в репетиции на площадке в Мальмё, которая одновременно является шоу для жюри. Его выступление отменили в последний момент и вместо него показали запись более раннего выступления.
Кляйн ещё не дисквалифицирован, но в той части зала, где находятся артисты, сняли голландский флаг, отмечено в материале.
Как сообщало ИА Регнум, 9 мая в шведском Мальмё состоялся второй полуфинал 68-го музыкального конкурса «Евровидение». Израильская 20-летняя певица Эден Голан вышла в финал вопреки протестам. С этим результатом певицу поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В финал также прошли участники из Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении. Участие Израиля в «Евровидении» сопровождалось протестами на протяжении всего этапа. Голан освистали на репетиции, а 9 мая на улице рядом с концертным залом проходили акции протеста. Финал «Евровидения-2024» состоится 11 мая.
Румыния отказалась от участия в «Евровидении-2024» в связи с финансовыми трудностями. Страна участвовала в конкурсе с 1993 года, румынские участники заняли третьи места в 2005 и 2010 годах и четвёртое — в 2006 году. В 2016 году Румынию не допустили до участия из-за крупной задолженности национального телевидения Европейскому вещательному союзу.
В МИД России объявили о начале работы по организации «Интервидения» — альтернативного «Евровидению» конкурса. Пока интерес к «Интервидению» проявили лишь дружественные России страны, но в ведомстве полагают, что организаторы смогут добиться оглушительного успеха.