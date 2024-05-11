Мальмё, Швеция, 11 мая, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Представляющего Нидерланды певца Йоста Кляйна отстранили от выступления перед жюри музыкального конкурса «Евровидение» после инцидента. В расследовании участвует полиция, сообщает 11 мая Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

ТАСС/AP Photo/Martin Meissner)

Какой именно инцидент стал поводом для расследования, неясно. По одной версии, Кляйн вступил в потасовку с фотографом, по другой — поссорился с одним из продюсеров конкурса.

В телекомпании AVROTROS заявили, что подробностей не будет до окончания разбирательства. Сам певец отказывается общаться с журналистами.

Ночью пользователей Сети, которые хотели оставить голоса за любимых исполнителей, предупредили, что голосование на конкурсе отложено в связи с расследованием в отношении голландца. Никаких обвинений Кляйну пока не предъявлено.

Вечером 10 мая Кляйн не участвовал в репетиции на площадке в Мальмё, которая одновременно является шоу для жюри. Его выступление отменили в последний момент и вместо него показали запись более раннего выступления.

Кляйн ещё не дисквалифицирован, но в той части зала, где находятся артисты, сняли голландский флаг, отмечено в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая в шведском Мальмё состоялся второй полуфинал 68-го музыкального конкурса «Евровидение». Израильская 20-летняя певица Эден Голан вышла в финал вопреки протестам. С этим результатом певицу поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В финал также прошли участники из Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении. Участие Израиля в «Евровидении» сопровождалось протестами на протяжении всего этапа. Голан освистали на репетиции, а 9 мая на улице рядом с концертным залом проходили акции протеста. Финал «Евровидения-2024» состоится 11 мая.

Румыния отказалась от участия в «Евровидении-2024» в связи с финансовыми трудностями. Страна участвовала в конкурсе с 1993 года, румынские участники заняли третьи места в 2005 и 2010 годах и четвёртое — в 2006 году. В 2016 году Румынию не допустили до участия из-за крупной задолженности национального телевидения Европейскому вещательному союзу.

В МИД России объявили о начале работы по организации «Интервидения» — альтернативного «Евровидению» конкурса. Пока интерес к «Интервидению» проявили лишь дружественные России страны, но в ведомстве полагают, что организаторы смогут добиться оглушительного успеха.