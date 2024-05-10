Во вторник, 7 мая, российский журналист Юрий Дудь (СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России) опубликовал на своём YouTube-канале двухчасовое интервью с президентом Молдавии Майей Санду.

Кадр из видео

Беседа вызвала неоднозначную реакцию в стране. Бывший премьер-министр Ион Кику сообщил, что это было «первое интервью, когда вопросы не были переданы заранее».

Мнение политических оппонентов Санду ёмко передаёт реплика известного молдавского журналиста и общественного деятеля Богдана Цырди: «Юрий Дудь просто затоптал и в асфальт закатал Майю Григорьевну».

Симпатизанты же главы государства делают упор на то, что только за сутки у интервью было три миллиона просмотров — впечатляющий для молдавской политики показатель.

Важно отметить, что ядерный электорат Санду русскоязычный контент смотрит редко. Также чувствовалось, что для лидера Молдавии подобный формат общения был не комфортен. Не раз в течение беседы она натужно вспоминала подходящие русские слова, обращаясь к собеседнику за помощью в подборе эквивалентов фраз на английском. Санду явно показывала своим избирателям, что общение на «великом и могучем» для неё — вынужденная мера.

Так зачем же она пошла на такие жертвы?

Скорее всего, из-за туманных перспектив референдума по евроинтеграции Молдавии. Инициировав его проведение в один день с президентскими выборами в октябре 2024 года, Санду явно намеревалась облегчить себе переизбрание на второй срок. Но вместо главной движущей силы избирательной кампании еврореферендум вдруг начал превращаться в рискованное предприятие.

В Молдавии шутят, что вылет представительницы страны в полуфинале Евровидения — плохой знак для проевропейского плебисцита. Посланцы Молдавии на европейском песенном конкурсе не выступали так слабо с 2019 года.

Кадр из видео

Шутки шутками, но, учитывая политическую составляющую решений жюри Евровидения, конкурс 2024 года можно воспринимать как косвенное свидетельство слабеющего интереса европейских элит к Кишинёву.

Бывший министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский на днях заявил, что решение о проведении референдума было принято Санду без согласования с Брюсселем, Вашингтоном и даже Бухарестом. Якобы она поставила зарубежных покровителей перед фактом — и те явно не в восторге.

Попутно во многих странах ЕС крепнут евроскептические настроения. Трудно представить, какая поднимется шумиха, если референдум в Молдавии провалится. Даже если Санду выиграет президентскую гонку, ей не позавидуешь. Вся её государственная стратегия основывается на поддержке со стороны европейских «партнёров» — это она в том числе подтвердила в интервью Дудю.

Для признания евроинтеграционного плебисцита в Молдавии состоявшимся в нём должны поучаствовать не менее 1/3 избирателей. В абсолютных цифрах — 1,1 миллиона человек.

При этом явка в первом туре прошлых президентских выборов была всего 1,36 миллиона. Получается, если сторонники «пророссийских» политиков референдум проигнорируют, он будет признан несостоявшимся.

Поэтому Майе Григорьевне и приходится вспоминать русские слова, чтобы через известного блогера разъяснять представителям не титульных этносов пользу евроинтеграции.

Но фрагментация оппозиции, как ни странно, работает против Санду, поскольку снижает интерес к выборам — а значит уменьшает явку.

Лидер социалистов Игорь Додон имеет значительно меньший рейтинг, чем у Санду (13,2% против 18,2%), но при этом гораздо более значительный антирейтинг. Третий по популярности политик — мэр Кишинёва и бывший социалист Ион Чебан — о президентских амбициях пока не заявил. Вместе с тем за него готовы проголосовать 7,4% избирателей. Примерно столько же способен набрать выдвиженец от недавно презентованного в Москве политического блока «Победа», возглавляемого преследуемым молдавскими властями предпринимателем Илоном Шором.

Ещё целый ряд потенциальных участников президентской гонки, критикующих евроромантизм Санду, имеют рейтинги в пределах 3–4%. С точки зрения переизбрания нынешнего президента раздробленность оппозиции хороша, но она же демотивирует евроскептического избирателя. А без его явки референдум по присоединению Молдавии к Евросоюзу может провалиться.

Выйти из затруднительной ситуации режим Санду пытается за счёт организации голосования по почте. Его планируют внедрить для диаспоры, проживающей прежде всего в Северной Америке.

Учитывая опыт почтового голосования на прошлых выборах президента США, подобная практика даёт широкий простор для манипуляций.

Ещё одним перспективным направлением для Санду может стать использование в своих интересах российских «звёзд», осуждающих проведение СВО на Украине.

Одно дело, когда за евроинтеграцию агитирует правительство, к которому у русскоязычных избирателей накопилась масса претензий, и совсем другое, когда этим займётся, к примеру, группа «Би-2».

Сенсацией стала новость, что несколько членов группы хотят получить молдавское гражданство. Об этом Санду тоже говорила с Дудём.

Изначально это преподносилось как инициатива музыкантов. Но вскоре выяснилось, что документы на имя Санду они подали только после того, как глава президентской администрации гарантировал положительный ответ.

Примечательно, что лидеры «Би-2» Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Александр Уман молдаванами стать не хотят. Однако молдавские власти согласны в ускоренном режиме выдать паспорта не столь известным участникам группы и членам их семей — очевидно, из пропагандистских соображений. А молдавским русофилам, видимо, в ближайшие месяцы стоит ожидать повышенного внимания к себе. Наверняка им пообещают защитить права национальных меньшинств в «прекрасной европейской Молдове».

Но русскоязычным к этому не привыкать. За более чем 30 лет независимости Республики Молдова политики уже приучили пророссийского избирателя, что все улучшения для него — половинчаты и временны. Если уж «друзья России», президенты Воронин и Додон, главных обещаний русскоязычным не выполнили, то чего уж ждать от гражданки Румынии Санду?