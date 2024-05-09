Сегодня в России очень важный праздник — День Победы. Страна празднует 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, люди чтут память погибших бойцов и мирных граждан, а также чествуют ветеранов.

Иван Шилов ИА Регнум

В этом году в честь Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 12 мая. Однако за весельем и гуляниями во время долгих выходных не стоит забывать о тех жертвах, которые были отданы за свободу и мирное небо над головой — именно память о них является главным содержанием праздничных дней.

Парад Победы — 2024

Главной традицией 9 Мая считается парад Победы, который ежегодно проходит в Москве на Красной площади. В этот раз перед зрителями прошли торжественным маршем 9 тысяч военнослужащих и 75 единиц техники, а в небе, несмотря на плохую погоду в столице, появились пилотажные группы «Стрижей» и «Русских витязей».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Особенно впечатляющей частью парада стало прохождение по главной площади страны строя бойцов СВО — фронтовики впервые с начала специальной военной операции приняли участие в мероприятии. Среди них были герои, принимавшие участие во взятии Артемовска и Авдеевки, в боях под Кременной и на Времевском выступе, а также в отражении контрнаступления противника в районе Вербового — Работино.

Участников парада поздравил президент России Владимир Путин. «Россия сейчас переживает сложный рубежный период, судьба Родины, ее будущее зависят от каждого из нас, — отметил лидер страны. — Сегодня, в День Победы, мы осознаем это ещё более остро и отчётливо и неизменно равняемся на поколение победителей: отважное, благородное, мудрое».

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

Обычно военные парады проходят и на улицах многих городов России, но в этом году в целях безопасности от проведения мероприятия отказались, в частности в Крыму, а также в Курской, Брянской, Рязанской, Саратовской, Псковской областях и Республике Чувашии — чтобы не провоцировать врага скоплением техники и военнослужащих.

Тем не менее в других регионах зрители смогли увидеть и впечатляющие парады, и шествия военной техники.

Владимир Гердо/ТАСС

Так, мероприятие в Хабаровске отличилось присутствием тяжелого танка ИС-3 и самоходки ИСУ-152. Возглавлял колонну, как и во многих российских городах, танк-ветеран Т-34-85, особенно любимый публикой. В Новосибирске в небо поднялся настоящий истребитель И-16.

А в Мелитополе по главной улице проехал восстановленный легкий танк Т-70, реально принимавший участие в освобождении города под командованием гв. лейтенанта Сергея Гаврюшова.

Командир танкового взвода 22-го гв. танкового полка погиб 25 октября 1943 года при атаке и похоронен в Мелитополе.

«Бессмертный полк»

Патриотическая акция «Бессмертный полк», призванная почтить память родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне, в этом году также из соображений безопасности сменила свой формат. Традиционное очное шествие, обычно проходившее после парада, было отменено на федеральном уровне.

ИА Регнум Нижний Новгород

Кузбасс стал единственным регионов России, где памятную акцию провели в традиционном формате. В Кемерове в шествии приняли участие порядка 50 тысяч человек, а в Новокузнецке — более 53 тысяч. Многие люди вышли с портретами героев и в других городах региона.

Тем не менее в других областях «Бессмертный полк» активно проходит с 1 по 12 мая, а присоединиться к нему можно несколькими способами, в том числе и онлайн. В частности, фотографии героев ВОВ и СВО транслируются на медиаэкранах и медиафасадах, их портреты размещаются на центральных улицах и площадях российских городов в рамках проекта «Галереи памяти», а также на специальных стендах в образовательных учреждениях.

Максим Богодвид /РИА Новости

У россиян есть также возможность напечатать фотографии родственника на футболке, чтобы затем гулять в ней по городу, разместить портреты на личном транспорте или заменить свои аватары в социальных сетях на фотографию ветерана. В рамках формата «Бессмертный полк на передовой» участники СВО вспоминают своих родных, воевавших с нацизмом, а также записывают видеопоздравления своим близким, которые ждут их дома.

Праздничные мероприятия

Днем 9 Мая во всех регионах проходят концерты, выставки, флешмобы, спортивные активности, поздравления ветеранов, участников СВО и членов их семей, люди возлагают цветы к памятникам павших. Праздничная программа обширна и зависит от региона, но всегда и везде это яркое и красочное зрелище.

В День Победы в ряде городов страны были открыты новые памятники, как в Уфе, где появился монумент участнику Великой Отечественной войны Газию Загитову, который одним из первых водрузил Красное Знамя над Рейхстагом в Берлине 30 апреля 1945 года. В Петербурге в День Победы на Ржевской площади открыли памятный знак операции «Искра» — благодаря ей 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда.

Официальный телеграм-канал Главы Республики Башкортостан

Во многих городах были запланированы фестивали исторической реконструкции, как в Бурятии, где воссоздали подвиг героя Советского Союза Сергея Орешкова, который закрыл собой вражеский дзот и спас жизни товарищей. По стране также проводятся просветительские лекции для студентов и школьников о патриотизме и подвиге советского народа.

Во многих городах прошли автопробеги, как в Луганске, где в мероприятии приняли участие более 400 машин, а также мотоциклы, украшенные флагами России и Знаменами Победы. В Петербурге на Невском проспекте прошел парад ретроавтомобилей с участием ветеранов специальной военной операции, Афганистана и других боевых действий.

Александр Река/ТАСС Празднование Дня Победы в Луганске

По всей стране волонтеры раздают гражданам георгиевские ленточки, а люди прикрепляют их к одежде в знак того, что подвиг советских солдат навсегда жив в сердцах потомков. Многие принимают участие в масштабных акциях с этим символом, как это было в Крыму, где в честь праздника 3500 детей из 36 стран развернули километровую георгиевскую ленту на набережной «Артека».

Ближе к вечеру в этот день традиционно проходят концерты, а хоровые коллективы, хореографические ансамбли, солисты и вокальные группы выступают в городских парках и на площадях по всей стране.

Так, на Дворцовую площадь в Петербурге вышли заслуженные артисты России, а также исполнители, ранее неоднократно посещавшие с творческими выступлениями военнослужащих на СВО.

Алексей Даничев/РИА Новости Парад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Салют будет после Победы

Традиционно 9 Мая в 22 часа по местному времени власти российских городов устраивают красочные салюты, но в этом году почти в половине регионов страны от них отказались — чаще всего по соображениям безопасности.

«В связи с действием в Севастополе высокого («желтого») уровня террористической опасности праздничные салюты 9 мая 2024 года с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации на территории Севастополя проводиться не будут, — написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. — Уверен, что жители Города-Героя с пониманием отнесутся к этому решению».

Анна Садовникова/ТАСС Празднование Дня Победы в Севастополе

Ранее чиновники российских городов выражали пожелание гражданам повременить с проведением салютов в частном порядке, а сэкономленные деньги передать на нужды СВО. В частности, с таким предложением выступал глава администрации Кисловодска Евгений Моисеев. Проведению салюта может помешать и погода — по этой причине мероприятие было отменено в Ульяновске.

Есть и другой довод в пользу отмены салютов в этом году. Как объяснил губернатор Омской области Виталий Хоценко, салют в регионе будет проведен, когда военнослужащие, «которые сейчас, следуя примеру дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с победой».