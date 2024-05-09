День Победы в 2024 году: как Россия отмечает праздник
Сегодня в России очень важный праздник — День Победы. Страна празднует 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, люди чтут память погибших бойцов и мирных граждан, а также чествуют ветеранов.
В этом году в честь Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 12 мая. Однако за весельем и гуляниями во время долгих выходных не стоит забывать о тех жертвах, которые были отданы за свободу и мирное небо над головой — именно память о них является главным содержанием праздничных дней.
Парад Победы — 2024
Главной традицией 9 Мая считается парад Победы, который ежегодно проходит в Москве на Красной площади. В этот раз перед зрителями прошли торжественным маршем 9 тысяч военнослужащих и 75 единиц техники, а в небе, несмотря на плохую погоду в столице, появились пилотажные группы «Стрижей» и «Русских витязей».
Особенно впечатляющей частью парада стало прохождение по главной площади страны строя бойцов СВО — фронтовики впервые с начала специальной военной операции приняли участие в мероприятии. Среди них были герои, принимавшие участие во взятии Артемовска и Авдеевки, в боях под Кременной и на Времевском выступе, а также в отражении контрнаступления противника в районе Вербового — Работино.
Участников парада поздравил президент России Владимир Путин. «Россия сейчас переживает сложный рубежный период, судьба Родины, ее будущее зависят от каждого из нас, — отметил лидер страны. — Сегодня, в День Победы, мы осознаем это ещё более остро и отчётливо и неизменно равняемся на поколение победителей: отважное, благородное, мудрое».
Обычно военные парады проходят и на улицах многих городов России, но в этом году в целях безопасности от проведения мероприятия отказались, в частности в Крыму, а также в Курской, Брянской, Рязанской, Саратовской, Псковской областях и Республике Чувашии — чтобы не провоцировать врага скоплением техники и военнослужащих.
Тем не менее в других регионах зрители смогли увидеть и впечатляющие парады, и шествия военной техники.
Так, мероприятие в Хабаровске отличилось присутствием тяжелого танка ИС-3 и самоходки ИСУ-152. Возглавлял колонну, как и во многих российских городах, танк-ветеран Т-34-85, особенно любимый публикой. В Новосибирске в небо поднялся настоящий истребитель И-16.
А в Мелитополе по главной улице проехал восстановленный легкий танк Т-70, реально принимавший участие в освобождении города под командованием гв. лейтенанта Сергея Гаврюшова.
Командир танкового взвода 22-го гв. танкового полка погиб 25 октября 1943 года при атаке и похоронен в Мелитополе.
«Бессмертный полк»
Патриотическая акция «Бессмертный полк», призванная почтить память родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне, в этом году также из соображений безопасности сменила свой формат. Традиционное очное шествие, обычно проходившее после парада, было отменено на федеральном уровне.
Кузбасс стал единственным регионов России, где памятную акцию провели в традиционном формате. В Кемерове в шествии приняли участие порядка 50 тысяч человек, а в Новокузнецке — более 53 тысяч. Многие люди вышли с портретами героев и в других городах региона.
Тем не менее в других областях «Бессмертный полк» активно проходит с 1 по 12 мая, а присоединиться к нему можно несколькими способами, в том числе и онлайн. В частности, фотографии героев ВОВ и СВО транслируются на медиаэкранах и медиафасадах, их портреты размещаются на центральных улицах и площадях российских городов в рамках проекта «Галереи памяти», а также на специальных стендах в образовательных учреждениях.
У россиян есть также возможность напечатать фотографии родственника на футболке, чтобы затем гулять в ней по городу, разместить портреты на личном транспорте или заменить свои аватары в социальных сетях на фотографию ветерана. В рамках формата «Бессмертный полк на передовой» участники СВО вспоминают своих родных, воевавших с нацизмом, а также записывают видеопоздравления своим близким, которые ждут их дома.
Праздничные мероприятия
Днем 9 Мая во всех регионах проходят концерты, выставки, флешмобы, спортивные активности, поздравления ветеранов, участников СВО и членов их семей, люди возлагают цветы к памятникам павших. Праздничная программа обширна и зависит от региона, но всегда и везде это яркое и красочное зрелище.
В День Победы в ряде городов страны были открыты новые памятники, как в Уфе, где появился монумент участнику Великой Отечественной войны Газию Загитову, который одним из первых водрузил Красное Знамя над Рейхстагом в Берлине 30 апреля 1945 года. В Петербурге в День Победы на Ржевской площади открыли памятный знак операции «Искра» — благодаря ей 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда.
Во многих городах были запланированы фестивали исторической реконструкции, как в Бурятии, где воссоздали подвиг героя Советского Союза Сергея Орешкова, который закрыл собой вражеский дзот и спас жизни товарищей. По стране также проводятся просветительские лекции для студентов и школьников о патриотизме и подвиге советского народа.
Во многих городах прошли автопробеги, как в Луганске, где в мероприятии приняли участие более 400 машин, а также мотоциклы, украшенные флагами России и Знаменами Победы. В Петербурге на Невском проспекте прошел парад ретроавтомобилей с участием ветеранов специальной военной операции, Афганистана и других боевых действий.
По всей стране волонтеры раздают гражданам георгиевские ленточки, а люди прикрепляют их к одежде в знак того, что подвиг советских солдат навсегда жив в сердцах потомков. Многие принимают участие в масштабных акциях с этим символом, как это было в Крыму, где в честь праздника 3500 детей из 36 стран развернули километровую георгиевскую ленту на набережной «Артека».
Ближе к вечеру в этот день традиционно проходят концерты, а хоровые коллективы, хореографические ансамбли, солисты и вокальные группы выступают в городских парках и на площадях по всей стране.
Так, на Дворцовую площадь в Петербурге вышли заслуженные артисты России, а также исполнители, ранее неоднократно посещавшие с творческими выступлениями военнослужащих на СВО.
Салют будет после Победы
Традиционно 9 Мая в 22 часа по местному времени власти российских городов устраивают красочные салюты, но в этом году почти в половине регионов страны от них отказались — чаще всего по соображениям безопасности.
«В связи с действием в Севастополе высокого («желтого») уровня террористической опасности праздничные салюты 9 мая 2024 года с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации на территории Севастополя проводиться не будут, — написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. — Уверен, что жители Города-Героя с пониманием отнесутся к этому решению».
Ранее чиновники российских городов выражали пожелание гражданам повременить с проведением салютов в частном порядке, а сэкономленные деньги передать на нужды СВО. В частности, с таким предложением выступал глава администрации Кисловодска Евгений Моисеев. Проведению салюта может помешать и погода — по этой причине мероприятие было отменено в Ульяновске.
Есть и другой довод в пользу отмены салютов в этом году. Как объяснил губернатор Омской области Виталий Хоценко, салют в регионе будет проведен, когда военнослужащие, «которые сейчас, следуя примеру дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с победой».