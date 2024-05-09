Мелитополь, 9 мая, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В День Победы в Мелитополе Запорожской области по улицам города проехал танк Т-70, первым вошедший в Мелитополь при освобождении города от фашистов в 1943 году, также прошла церемония возложения цветов, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Кадр из видео

В возложении цветов к Вечному огню и легендарному танку приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители Мелитополя, сотрудники военно-гражданской администрации Запорожской области, руководители полиции, прокуратуры и Следственного комитета.

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Участники межрегионального движения «Юг молодой» присоединились к Всероссийской акции «Синий платочек» и раздавали на улицах Мелитополя символы женской поддержки воинов, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года жители Мелитополя обратились в Российское военно-историческое общество с просьбой отремонтировать легендарный танк и дать машине возможность участвовать в параде в честь 80-летия освобождения города от нацистов. Для реставрации танк был доставлен в Петербург. Машину разобрали и заново собрали, устранив следы коррозии, оснастив танк новым двигателем и проведя другие необходимые работы. Следы пробоин от снарядов было решено сохранить как свидетельства героической судьбы танка.

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В параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая приняли участие более девяти тысяч человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. В состав пешей колонны, которая прошла по Красной площади, включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ.

Поздравляя участников парада и граждан страны с Днём Победы, президент Владимир Путин назвал этот праздник священным и подлинно народным. На Западе пытаются искажать правду о Великой Отечественной войне, эта правда мешает тем, кто пытается строить колониальную политику на лжи, отметил президент. Россия отвергает претензии любых стран на исключительность, а её стратегические силы всегда находятся в боеготовности, отметил президент.

Глава государства также напомнил, что этот День Победы Россия встречает в условиях проведения специальной военной операции, назвал всех участников СВО героями и заявил, что их поддерживает вся страна.