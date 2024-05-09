Уфа, 9 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Памятник участнику Великой Отечественной войны Газию Загитову, который одним из первых водрузил Красное знамя над Рейхстагом в Берлине 30 апреля 1945 года, открыли 9 мая в День Победы в Уфе, сообщил глава Башкирии Радий Хабировв своём Telegram-канале.

Официальный телеграм-канал Главы Республики Башкортостан

«В парке Победы в Уфе мы открыли памятник выдающемуся сыну народов Башкортостана Газию Казыхановичу Загитову. История его подвига — удивительная. Одним из первых он водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. К сожалению, уже в мирной жизни трагически погиб, ему было всего 32 года», — написал он.

По словам Хабирова, этот памятник — дань уважения Загитову, его подвигу, его мужеству и отваге.

Как уточнила пресс-служба главы Башкирии, монумент весом более 2 тонн изготовлен из бронзы. На постаменте высотой 3,4 м установлена фигура солдата со знаменем. Проект памятника был разработан уфимским скульптором Артёмом Зелениным.

Газий Загитов (1921-1953) воевал в составе 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, входил в состав одной из групп по захвату рейхстага.

Вечером 28 апреля 1945 года старшие сержанты Газий Загитов, Александр Лисименко, Алексей Бобров и сержант Михаил Минин из состава штурмовой группы, которую возглавлял капитан Владимир Маков, водрузили Красное Знамя на скульптурной фигуре «Богиня Победы» на крыше Рейхстага.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая в Севастополе после масштабной реставрации открыли обелиск «Городу-герою Севастополю», известный также под названием «Штык и Парус». В нишу монумента была заложена капсула времени с посланием к потомкам, которое должно быть прочитано через 50 лет, 9 мая 2074 года.

Реставрация памятника началась в 2023 году. Монумент укрепили, восстановив разрушенные фрагменты. Обелиск на мысе Хрустальном был открыт 3 ноября 1977 года. Он был создан, чтобы увековечить память о присвоении Севастополю почетного звания «Город-герой» и награждении орденом Ленина.

7 мая в селе Брилевка Херсонской области в преддверие Дня Победы зажгли Вечный огонь, который не горел в течение последних 20 лет, 18 из которых регион входил в состав Украины. Представители местной администрации отметили, что восстановление исторической памяти даёт надежду на светлое будущее.