В начале мая во Владивостоке полиция задержала американского солдата — морского пехотинца Гордона Блэка. Он прилетел в Россию к любимой женщине, но общение явно не задалось. 32-летняя Александра Ващук обвинила Блэка в избиении и краже у неё 200 тысяч рублей, хотя до этого выложила видео из своей квартиры со словами «пришла домой, а тут какой-то пиндос». Судя по всему, её сердечный друг не понимает по-русски, поэтому выглядело это как издевательство: девушка показывает его нашивку с надписью KATUSA (Корейское отделение армии США), спрашивая, «а не партизан ли ты, диверсант случаем, Кутаса?»

Иван Шилов ИА Регнум

Пресс-секретарь армии США Синтия Смит сообщила, что солдата задержали 2 мая «по обвинениям в преступном поведении», Госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку. Прочих деталей Смит не раскрыла, сославшись на «деликатность вопроса».

Штабной сержант (по другим сведениям — инструктор по боевой подготовке) накануне закончил службу в Южной Корее и должен был вернуться в США. Но по пути решил посетить Владивосток, где жила его дама сердца.

Познакомилась пара в Корее, где женщина работала, но была депортирована. После возвращению в Россию она продолжила общаться с Блэком онлайн. А 10 апреля американец прилетел к ней, жил в её квартире, но в конце месяца они сильно поссорились. Когда парень ушёл, хозяйка, по её словам, обнаружила, что с собой он прихватил кругленькую сумму. Полиция быстро нашла подозреваемого в одной из гостиниц города, а американец уже купил билеты и собирался улететь в США.

Блэка задержали, заключили под стражу до 2 июля. Сейчас он в СИЗО № 1 Владивостока, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мать Блэка Мелоди Джонс подтвердила американским СМИ, что её сын прилетел во Владивосток, чтобы встретиться со своей девушкой. По словам Джонс, в аэропорту его «допрашивали девять часов». Была ли у сына виза, мать Гордона не знает.

В свою очередь член Палаты представителей Майкл Маккол, председатель Комитета по иностранным делам, заявил, что «глубоко обеспокоен» сообщениями о задержании солдата в России:

«Это предупреждение всем американцам — как заявил Госдепартамент, путешествовать по России небезопасно».

Госдепартамент в своих документах советует американцам в России «проявлять повышенную осторожность в связи с риском незаконного задержания». Министерство обороны также ограничивает поездки в Россию сотрудников Пентагона. Тем временем сам Гордон Блэк сообщил, что понимает ситуацию.

«Вы же понимаете, что они просто хотят защитить свою страну?» — задал он журналистам вопрос, добавив, что при Дональде Трампе отношения России и США были лучше.

Решил поспать в библиотеке

Приключения американцев в России случаются с завидной регулярностью. Буквально на днях громко оскандалился Рассел Никум, который прилетел в Москву в апреле и жил у друзей.

В ночь на 3 мая он поругался со знакомыми в баре и ушёл. Написал, что его похитили, на самом же деле сел в такси и уехал. Доехал до московского района Щукино, около четырёх утра вышел из машины. Тут его внимание привлекло здание детской библиотеки № 244. Мужчина подошёл поближе, разбил окно, залез в библиотеку, разделся и лёг вздремнуть. Вскоре он проснулся и вылез обратно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887473" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Сработала сигнализация, на место приехали полицейские и задержали американца. На видео с камер видеонаблюдения легко заметить, что по улице он ходит в свитере и трусах.

Известно, что гость из США работает репетитором английского, окончил курсы в Международной академии TEFL (ITA).

Хорошёвский суд Москвы привлёк Никума к ответственности по административной статье за мелкое хулиганство и арестовал на 10 дней. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

В протоколе также указано, что американец «распивал спиртные напитки, затем был обнаружен на дворовой территории в обнажённом виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку, за что и был задержан сотрудниками полиции».

Замок в Твери и католики в Подмосковье

Разумеется, не все американцы ведут себя в России подобным образом. Хватает и обратных примеров. Некоторые заокеанские гости и вовсе остаются здесь навсегда.

Например, в Твери больше двадцати лет жил американский писатель-фантаст Нил Хокинс. На окраине города он построил дом в стиле средневекового замка, жил с русской женой. Для души вёл курсы разговорного английского в областной библиотеке имени Горького. Хокинс скончался еще до пандемии коронавируса, но его помнят и уважают новые земляки-тверитяне.

А многодетный отец Джозеф Шуцман из Канзаса решил переехать в Россию недавно. Сейчас он с женой Энн и шестью детьми снимает бревенчатый дом посреди березовой рощи в Подмосковье и, по его словам, счастлив. Впервые Шуцман приехал в Россию в феврале 2023 года, и уже тогда у 38-летнего мужчины появилась мысль остаться насовсем. В семье уверены, что Россия — чуть ли не единственная в мире страна, где чтят и хранят семейные ценности.

Джозеф и Энн — католики-традиционалисты, по взглядам приближающиеся к православию. Им нравится русская кухня, разнообразие каш и супов. Радуют цены на продукты. Джозеф — айтишник, его навыки очень пригодились на новой родине. Энн Шуцман ждёт седьмого ребёнка. Назвать планируют Михаилом — не Майклом!

Еще один американский гражданин — молодой дизайнер и модельер Эйвери Хоталинг. Как и незадачливый любовник Блэк, прилетел в апреле во Владивосток. Но его поездка получилась удачнее. Парень хотел своими глазами увидеть, как живут россияне. Он читал Достоевского и смотрел фильмы Тарковского, сложил собственное представление. Но реальность представление перевернула — Россия, отмечает Хоталинг, оказалась «современной и динамичной».

Американцу очень понравился сервис в кафе и ресторанах, русская еда и, конечно, алкоголь. Эйвери даже успел посмотреть сериал «Слово пацана». Отдельно он отметил красоту местных девушек: во Владивостоке, уверен Хоталинг, они самые красивые в мире. Разумеется, дизайнер тоже задумался о переезде в Россию.

Таких экспатов из США, нашедших новый дом, друзей, и очень часто семью, можно встретить в любом уголке мира. А поскольку у многих американцев есть российские корни, Россия всегда была для них одной из самых интересных стран.

В то же время 2024 год — непростое время для международных путешествий. В Россию приходится добираться с многочисленными пересадками: Стамбул, Пекин, Арабские Эмираты. Визы в Россию для граждан США выдаются в обычном порядке, но сроки часто затягиваются.

Самый распространённый тип визы — туристический. Приглашение выдаёт турфирма, организующая поездку. Приехать в страну гражданин США может и по гостевой визе, если у него есть друзья и родственники в России, способные оформить соответствующее приглашение в МВД.

Частные визы оформляются долго из-за тщательных проверок иностранцев. Отказать могут из-за непогашенных штрафов, судимостей и фактов выдворения из России. Если подобных случаев не было, визу выдают сроком до 90 дней.

Сложнее с получением рабочих и деловых виз. Государственный департамент США регулярно переиздаёт «Предупреждение о поездках в Россию» с рекомендациями воздерживаться от подобных вояжей. «По всей России иностранцы могут стать жертвами травли, в том числе посредством нормативных актов, направленных конкретно против иностранцев»,— говорится в Предупреждении.

Люди продолжают ехать

Так почему же, несмотря на предупреждения Госдепа и ядрёную антироссийскую пропаганду, американцы продолжают ехать в Россию? Главная причина — хотят жить в нормальной стране, которой Америка давно быть перестала.

Движения вроде Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение») и #Metoo, бесконечное «переосмысление» истории, диктатура меньшинств, травля за несогласие с «правильной» повесткой — всё это будни американского общества. И оставаться в нём готовы немногие.

Тот самый многодетный отец Шуцман из Техаса рассказывал, что переездом спас детей от ЛГБТ*-пропаганды. А последней каплей, переполнившей чашу терпения семьи, стали изменения в законах, касающиеся смены пола детей.

В американской школе, с ужасом вспоминает американец, висело объявление: «Если родители не принимают твой гендер, теперь мы твои родители». А ведь это далеко не предел — что будет через пять–десять лет? Америки, говорит мужчина, нельзя избежать, если находишься внутри неё.

Получивший российский паспорт боец ММА Джефф Монсон тоже не раз отмечал, что большинство русских ставят нужды своей семьи и близких выше материальных выгод. Это урок, который Россия может преподать США.

«Там людей беспокоит, сколько стоит школа, университет, медицинская страховка. Для них деньги и бизнес важнее нужд обычных людей»,— говорит Монсон.

Хватает и чисто бытовых причин. Например, в сытой Калифорнии, условном «рае для айтишников», около 130 тысяч бездомных. Живут они прямо на улицах или пляжах, могут занять автобусную остановку. Некоторые устраивают целые палаточные лагеря, которые сопровождает стойкий запах марихуаны. Её в Калифорнии легализовали в 2016 году, а в январе 2018 года начали свободно продавать в специальных магазинах.

При этом западная пропаганда продолжает рассказывать, что Россия — отсталое тоталитарное государство, где невозможно жить «нормальному человеку». Но приезжающие в нашу страну американцы быстро убеждаются в обратном. И больше не хотят уезжать.