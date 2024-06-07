70-миллионным индийским штатом Тамилнад управляет главный министр с экзотичным для Индостана именем: Мутхувел Карунанидхи Сталин. Харизматичный лидер с густыми чёрными усами собрал умеренных тамильских националистов под красно-чёрным знаменем своей партии — и привёл их на помощь «Индийскому национальному конгрессу», который собирается вернуть потерянную власть.

Articist Мутхувел Карунанидхи Сталин

1 марта 1953 года в городе Мадрас в семье Мутхувела Карунанидхи-старшего родился третий сын. А через четыре дня на ближней даче под Москвой умер Иосиф Виссарионович Сталин.

Карунанидхи пригласили выступить на собрании по случаю смерти советского «вождя народов», и под впечатлением от этого события он решил дать новорожденному сыну прославленное имя.

В случае М. К. Сталина — это именно имя, так как фамилий в европейском смысле у тамилов нет.

Если Иосиф Джугашвили родился в семье простого сапожника, то М. К. Сталин — «наследный принц» одной из политических династий Тамилнада.

Карунанадхи-старший — известный южноиндийский политик и писатель — в 1969 году возглавил тамильскую партию «Дравида муннетра кажагам» (ДМК, «Федерация прогресса дравидов», то есть жителей Южной Индии), и руководил ею до 2018 года. Именно эту партию унаследовал М. К. Сталин.

Отец нынешнего главного министра штата Тамилнад сам занимал этот пост четырежды — в 1969-76, 1989-1991, 1996-2001 и 2006–2011 годах.

Индийский Сталин, как и его отец, начал в 14 лет, когда участвовал в предвыборной кампании своего дяди Мурасоли Марана в 1967 году.

Юноша с несколькими друзьями основал молодежную ячейку «Дравида муннетра кажагам» в престижном районе Мадраса — Гопалапурам.

Одна из старейших тамильских партий, которую вскоре возглавит его отец, на тот момент была довольно радикальной. ДМК не просто выступала от имени тамилов и других дравидских народов Юга (которые отличаются от говорящих на хинди индоевропейцев-северян по внешнему облику, языку, культуре и обычаям).

«Федерация прогресса дравидов» выступала против «насильственного насаждения» хинди в южных штатах. А радикальная часть партийцев в 1950–70-е годы ратовала за создание независимого государства на территории штатов Тамилнад, Керала, Андхра-Прадеш и Карнатака.

Впрочем, настоящего сепаратистского движения — подобного тому, что создали единоплеменники-тамилы на острове Шри-Ланка («Тигры освобождения Тамил Илама», напомним, воевали с центральными властями 26 лет) — на юге индийского субконтинента, к счастью не возникло.

В конце 1960-х ДМК, на волне массовых протестов против «хиндизации» Юга, триумфально победила на выборах в ассамблею штата — одолев мирным путём элиты из правящего федерального «Индийского национального конгресса» (ИНК)

Премьер Индира Ганди тогда была вынуждена свернуть насаждение северных культурных ценностей на Юге. Но ИНК в региональную политику Тамилнада так и не смог вернуться.

Сейчас «Дравида муннетра» под руководством М. К. Сталина держит половину мест в парламенте штата, а ИНК считает тамильскую партию важным и очень ценным союзником.

В начале 1970-х, когда национальное движение уже уходило от лозунгов отделения Юга, М. К. Сталин вошёл в генеральный комитет ДМК. В том же 1973 году двадцатилетний «наследный принц» получит степень по истории в мадрасском Колледже президентства.

Kaushikca09 М. К. Сталин и Седапатти Мутиах в 2018 году

Но карьера будущего главного министра была не безоблачной. Как и его тезке-однофамильцу, тамильскому Сталину в молодости пришлось посидеть за решёткой.

В 1976 один из лидеров националистической молодёжи попал в Центральную тюрьму Мадраса за участие в протестах против чрезвычайного положения, введённого тогда правительством «Индийского национального конгресса» во главе с Индирой Ганди.

«MKC» — как для краткости называли М. К. Сталина — был арестован вместе с другими лидерами, включая его отца.

Сталина содержали под стражей более года, в течение которого он подвергался суровым условиям и пыткам. Его соратник Чокалинга Читтибабу скончался от травм, полученных в тюрьме.

Арест членов «Дравида муннетра кажагам», стал поводом для скандала, который устроили оппозиционные партии в Дели. Кабинет Ганди обвинили в использовании

Закона о поддержании внутренней безопасности для подавления инакомыслия.

Уже через год, в 1977-м, «Индийский национальный конгресс», который бессменно правил страной на протяжении 30 лет, потерпел поражение на выборах. Новым премьером стал сидевший до этого в одиночке левый политик Морарджи Десаи, режим ЧП отменили — и М. К. Сталин и его соратники вышли на свободу.

В 1982 году МКС стал секретарем молодежного крыла ДМК, и занимал этот «юношеский» пост более четырех десятилетий.

В 1989 году, когда Карунанидхи-старший во второй стал главным министром Тамилнада, 36-летний «принц» был впервые избрался депутатом ассамблеи штата от мадрасского округа Тысячи огней. В 1996-м — когда отец занял пост главы правительства в третий раз, М. К. Сталин был избран мэром Мадраса.

Тогда же националистическое правительство во главе с Карунанадхи-отцом сменило название столицы Тамилнада. Вместо привычного европейскому уху Мадраса город принял древнее имя Ченнаи, которое он носит до сих пор.

На посту мэра Сталин реализовал проект Singara Chennai, целью которого было улучшение инфраструктуры города.

В 2001 году он был переизбран на второй срок. Но в том же году отец потерял пост главного министра.

Власть получила (точнее, вернула себе) давняя соперница — Джаярам Джаялалита, в молодости успешная киноактриса, а впоследствии многолетняя руководительница партии-конкурента ДМК, с очень похожим названием — All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam.

Правительство Джаялалиты провело поправку к закону о выборах, которая не позволяла занимать пост в правительстве два раза подряд.

Эту поправку задним числом применили к М. К. Сталину, что привело к его смещению с поста. Некоторые предположили, что это был намеренный шаг, направленный против политика.

В 2006 году ДМК восстановила контроль над государственным собранием штата, частично благодаря усилиям М. К. Сталина. В правительстве, которое в четвертый раз возглавил его отец, МКС получил портфель министра развития сельских районов.

На этом посту «принц» решал традиционную проблему крестьян Юга — с доступом к воде, и в духе времени боролся за равные права для женщин.

В 2009 года губернатор штата Тамилнад Сурджит Сингх Барнала назначил Карунанидхи-младшего заместителем главного министра — Карунанидхи-старшего

(губернаторы по индийским законам возглавляют штаты, руководствуясь рекомендациями главного министра и правительства).

Во время выборов в Ассамблею 2016 года зам главного министра М. К. Сталин совершил турне по штату, чтобы пообщаться с молодежью штата и поговорить об их проблемах. Его усилия окупились, поскольку он победил в избирательном округе Колатур и впоследствии был назначен официальным лидером оппозиции.

В 2018 году скончался отец М. К. Сталина, Мутхувел Карунанидхи, после чего 65-летний политик стал председателем «Дравида муннетра кажагам», должность которого он занимает по сей день.

Bharati SP М. К. Сталин на предвыборном митинге 2021 года

В 2019-м партия бывших сепаратистов стала едва ли не старшим партнёром «Индийского национального конгресса». ДМК, ИНК и ещё несколько партий сформировали «Светский прогрессивный альянс», который получил 39 из 40 мест в парламенте штата.

К этому моменту у власти в общеиндийском масштабе уже пять лет находилась религиозно-националистическая «Бхаратия джаната парти» («Индийская народная партия») во главе с Нарендрой Моди. В основе идеологии БДП лежит традиция «хиндутвы» — индийского национализма, который предполагает создание культурно однородного общества.

У тамильских политиков к «Бхаратия джаната» та же претензия, что и в своё время предъявлялась «Индийскому национальному конгрессу». Сталин заявлял, что партия Моди не учитывает интереса юга Индии, навязывает язык хинди, в ущерб дравидским языкам: тамильскому, каннада, малаялам и телугу — на которых говорят в общей сложности 200 млн человек.

Кроме того, у М. К. Сталина есть и более «локальные» претензии к центральной власти — к примеру он упрекнул правительство Моди в давнем (тянущемся еще с XIX века) споре между Тамилнадом и соседней Карнатакой об использовании воды из реки Кавери, «центр» принял сторону Карнатаки.

На выборах в заксобрание штата в 2021 году Сталин и его «Светский прогрессивный альянс» вновь триумфально победили. Очередной срок на посту главного министра пришёлся на вторую волну пандемии — пришлось привлекать военных, чтобы те держали под контролем доступ в штат аппаратов ИВЛ, коек для пациентов, машин скорой помощи и т.п.

Тогда же правительство Сталина отозвало более 5570 судебных дел, составленных предыдущим правительством за последние 10 лет против журналистов и участников различных акций протеста (например, «зелёных», выступавших против строительства АЭС Куданкулам или проекта скоростной автомагистрали Ченнаи-Салем).

В целом административные навыки нынешнего министра Тамилнада снискали ему признание жителей регионов и других министров по всей стране.

Среди других реформ Сталина можно выделить: запуск программы для предотвращения голода, учреждение руководящего совета Тамилнада по контролю изменений климата, а также назначение подготовленных кандидатов из всех каст храмовыми священниками, чтобы все, кто верит в Бога, имели равные права на богослужение.

В августе 2021 года М. К. Сталин занял первое место среди всех главных министров штатов Индии в опросе, проведенном журналом India Today. Поэтому неудивительно, что ИНК, пытаясь одолеть Нарендру Моди, делает ставку на тамильского руководителя с советским именем.

Источники:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/2637464

https://regnum.ru/news/2636050

Другие источники:

https://www.dmk.in/en/party/historyofdmk/stalin/ — биография М. К. Сталина на сайте партии Dravida Munnetra Kazhagam.