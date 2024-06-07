Арвинд Кеджривал — главный министр (фактически правящий руководитель) Нью-Дели. Лидер «Партии простого человека» — союзников оппозиционного Индийского национального конгресса в попытке оспорить власть у Нарендры Моди и его сторонников.

Vice President's Secretariat Арвинд Кеджривал

Политик, сделавший себе имя на борьбе с махинациями, сейчас сам оказался под арестом по коррупционному делу — в чём его сторонники видят преследования со стороны правящей партии.

Будущий главный министр столичного мегаполиса Арвинд Кеджривал родился в провинциальном городке Сивани в штате Харьяна. Происходит из семьи «агравалов» — так называют одну из каст торговцев и предпринимателей в северной Индии.

Агравалы поклоняются нагам (змеиным богиням) и богине удачи Лакшми, и следуют заветам легендарного махараджи Аграсена, который учил, что торговать не зазорно даже воинам-кшатриям.

Впрочем, Кеджривал получил не традиционно-индусское, а христианское образование в школе в городе Сонипат. В дальнейшем несколько месяцев проработал в христианском храме Калигхат в Калькутте под руководством матери Терезы, будущей католической святой и лауреата Нобелевской премии мира.

Впрочем, сам Арвинд Кеджривал придерживается не христианства, а индуизма — до 1995 года был волонтером в Обществе Рамакришны, религиозной организации, занимающаяся распространением идей Веданты, одной из шести ортодоксальных школ философии индуизма.

Будущий политик по первой профессии — инженер-механик. С 1989 года работал в Tata Steel, одну из крупнейших индийских компаний в сфере информационных технологий, энергетики, машиностроения, производства материалов и химикатов. В 1992 году Кеджривал уволился, чтобы подготовиться к экзамену на государственную службу.

В 1995 году после сдачи экзамена на госслужащего Кеджривал был принят на службу Налоговой службе Индии (IRS), дослужился до комиссара по подоходному налогу в Нью-Дели.

delhi.gov.in Арвинд Кеджривал. 2016

С конца 1990-х в сфере интересов Арвинда Кеджривала — не только профессиональная карьера и духовные поиски, но и публичная политика.

В 1999 году Кеджривал стал одним из организаторов общества «Паривартан» (это слово, похожее на русские «переворот» или «поворот», обозначает «перемены»), деятельность которого была направлена на борьбу с коррупцией и выявление случаев злоупотребления служебными обязанностями среди госслужащих в районе Сундар Нагар в Дели.

В 2000 году «Паривартан» подало в суд, требуя прозрачности в публичных сделках департамента подоходного налога. Кеджривал и его соратники организовали «сатьяграху» (ненасильственную акцию в духе Махатмы Ганди) возле офиса главного комиссара.

Кеджривал и другие активисты расположились возле департамента электроснабжения, прося посетителей не давать взяток и предлагая им помощь в выполнении работы бесплатно.

Работа в «Паривартан» все больше и больше затягивала будущего главу Дели. Он даже брал «творческий отпуск» на работе, чтобы заняться развитием организации. В 2002 году она получила официальные отчеты по 68 проектам общественных работ в столице и провела аудит, чтобы выявить незаконные присвоения на сумму 7 миллионов рупий в 64 проектах.

В том же году «Паривартан» организовал публичные слушания, на которых граждане привлекли чиновников к ответственности за недостаточное развитие их местности.

За последующие годы «Паривартан» успешно реализовал несколько проектов. В 2003 году движение разоблачило аферу Общественной системы распределения, которая была создана правительством при поддержке США для распределения продуктов питания и непродовольственных товаров среди малоимущих в Индии.

Торговцы из продуктовых магазинов перекачивали субсидированное продовольственное зерно в сговоре с гражданскими чиновниками. В 2004 году активность Кеджривала и других участников движения помогла остановить огромные расходы на проект приватизации водоснабжения.

delhi.gov.in Арвинд Кеджривал

Активисты «Паривартана» утверждали, что это приведет к десятикратному повышению тарифов на воду, что фактически прекратит подачу воды бедным слоям населения Дели. В том же году деятельность «Паривартан» смогла повлиять на постановление суда, которое обязывало частные школы, получившие государственную землю по сниженным ценам, принять более 700 бедных детей бесплатно.

Все это привело к тому, что в 2006 году Кеджривала наградили престижной премией Рамона Магсайсая за «расширение возможностей бедных граждан Нью-Дели в борьбе с коррупцией». Эта награда была учреждена в апреле 1957 года попечителями Фонда братьев Рокфеллеров, ее часто называют «Нобелевской премией Азии».

Тогда же Кеджривал увольняется со своей работы в Налоговой службе, где проработал более десяти лет, и организовывает Фонд общественных исследований. Сам «Паривартан» к 2012 году почти перестал работать. Кеджривал отметил, что успех движения был ограниченным, а изменения в столице, внесенные им, длились недолго.

В 2011 году Кеджривал присоединился к общественному движению «Индия против коррупции», которое было основано активистом Кисаном Бабурав Хазаре, более известным как Анна Хазаре (Анна в данном случае — не европейское женское имя, а индийское мужское прозвище — на хинди «an na» означает «знающий брат»).

После нескольких уличных акций Национальный консультативный совет разработал законопроект об омбудсмене для граждан, требующий назначения независимого органа для расследования дел о коррупции. Однако Кеджривал и другие члены движения раскритиковали законопроект за то, что у него недостаточно полномочий для принятия мер против коррумпированных должностных лиц и судебной системы.

Активисты усилили протесты, а «Знающий брат» Хазаре, уже заработавший к тому времени репутацию «нового Ганди», организовал голодовку. Кеджривал и его коллеги были арестованы за неповиновение распоряжению полиции дать письменное обязательство о том, что они не начнут акцию протеста в городском парке.

Но в августе 2011 года между правительством и активистами было достигнуто соглашение. Многие критики движения «Индия против коррупции» затем обвиняли его в том, что оно не было народным и финансировалось иностранцами, чтобы влиять на формирование политики в Индии.

Также указывалось, что Фонд Форда профинансировал категорию премии Рамона Магсайсая, в которой выиграл Кеджривал, а также пожертвовал 397 тысяч долларов его неправительственной организации «Кабир». И Кеджривал, и Фонд Форда эти обвинения отвергли.

К январю 2012 года правительство отказалось от своего обещания внедрить сильного омбудсмена, что привело к очередной серии протестов, но на этот раз в них участвовал намного меньше людей. В ноябре Кеджривал организовал Аам Аадми Парти («Партия простого человека»), ставящую перед собой цель сделать Индию экономически независимой страной, и главное — искоренить коррупцию.

На флаге «Партии простого человека» изображена метла. Она же символизирует партию в избирательных бюллетенях (что немаловажно учитывая не стопроцентную грамотность индийского электората).

В 2013 партия участвовала в выборах в Заксобрание округа Дели. AAP набрала 30% голосов, уступив первенство националистам из Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с Нарендрой Моди.

Аам Аадми Парти сформировала правительство меньшинства, а в конце года Кеджривал был назначен на пост главного министра Дели. Но 14 февраля 2014 он был вынужден покинуть пост, поскольку его законопроект по борьбе с коррупцией был заблокирован депутатами столичного парламента.

delhi.gov.in Имран Хан посетил Дели

Кеджривал обвинил Индийский национальный конгресс и БДП в срыве антикоррупционной кампании. Через пару месяцев он скажет, что совершил ошибку, уйдя в отставку без публичного объяснения причин своего решения.

На выборах в Заксобрание округа Дели в феврале 2015 партия Кеджривала одержала победу, получив 67 мест из 70. Кеджривал сформировал собственное однопартийное правительство столицы и ровно через год после ухода в отставку, 14 февраля 2015 года, был снова назначен главным министром Дели. Его партия на этот раз приняла законопроект об омбудсмене, правда с некоторыми отличиями от первоначального проекта. В 2020 году AAP получила 62 места из 70 на выборах в Законодательное собрание Дели и Кеджривал в третий раз принес присягу главного министра Дели.

Новый срок для главного министра не обошелся без проблем. В 2021 году во время борьбы с COVID Индийский национальный конгресс обвинил правительство Арвинда Кеджривала в том, что оно потратило миллионы долларов на рекламу, но ничего не сделало для увеличения мощностей по хранению кислорода и создания новых заводов в столице. Многие критики Кеджривала утверждают, что министр был «привлечен к уголовной ответственности» за смерть многих пациентов в двух больницах Дели из-за нехватки кислорода.

В марте 2022 года официальная резиденция Кеджривала подверглась нападению сторонников БДП. 31 марта 2022 года были арестованы восемь человек, причастных к инциденту. Сам Кеджривал обвинял полицию в «молчаливом участии» в нападении и подал петицию с просьбой к суду дать указание полиции Дели и МВД обеспечить безопасность Главного министра.

21 марта этого года Арвинд Кеджривал был арестован Исполнительным директоратом после того, как Высокий суд Дели отклонил его предварительное освобождение под залог в связи с делом об отмывании денег в рамках антиалкогольной политики Дели. Кеджривал стал первым действующим главным министром в истории Индии, который был арестован.

27 марта соратники «Партии простого человека» пикетировали парламент Дели — активисты были одеты в жёлтые майки с надписью «Main Bhi Kejriwal» — «Я тоже Кеджривал». По их мнению, популярный политик стал жертвой преследований со стороны правительства Моди — которое, по мнению соратников Кеджривала, проявляет диктаторские замашки.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум

https://regnum.ru/news/2913450

Внешние источники:

https://tass.ru/encyclopedia/person/kedzhrival-arvind — Статья о Кеджривале на сайте ТАСС.

https://delhi.gov.in/profile/shri-arvind-kejriwal — Биография Кеджривала на сайте правительства Дели.