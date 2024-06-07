Ситарам Йечури — индийский политик и интеллектуал левых взглядов, писатель, генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (марксистской). Одна из индийских компартий, которая изначально поддерживала радикальное учение Мао Цзедуна, в последние десятилетия «втянулась» в мейнстримную политику.

Press Trust of India Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (марксистской) Ситарам Йечури выступает на публичном собрании в Калькутте, Индия

Коммунисты занимали, в том числе, губернаторские посты — и подвергались критике за «соглашательство с системой». При этом руководство партии подчёркивает, что не забыло об идеях социализма — который, по их мнению, успешно строится в соседнем Китае.

Партия товарища Йечури сейчас — один из ключевых союзников Индийского национального конгресса, который намерен вернуть отбить власть у правящих националистов во главе с премьером Нарендрой Моди.

КПИ (марксистская) — самая большая по численности из не правящих коммунистических партий. Красные партбилеты с серпом и молотом есть более чем у миллиона жителей Индии. По количеству членов индийские коммунисты-марксисты уступает лишь правящим Компартиям Китая, Вьетнама и Трудовой партии КНДР.

Будущий лидер самых влиятельных из индийских «красных», Ситарам Йечури родился 12 августа 1952 года в Мадрасе — городе-миллионнике на юге Индии, который в середине 90-х был переименован в Ченнаи. Семья Ситарама принадлежит к народу телугу — почти стомиллионной дравидской нации. Темнокожие дравиды (тамилы, теллугу и другие), составляющие большинство на Юге — коренные жители всего индийского субконтинента, которые жили здесь ещё до прихода индоевропейцев.

В созданную покорившими Север индоариями иерархическую систему аборигены вписывались с трудом. На санскрите дравидов долгое время называли «анарья» («неблагородные») или «дасью» (нечто среднее между «врагами» и «демонами»), дравиды зачастую оказывались на низших ступенях кастовой пирамиды. Неудивительно, что идеи равенства и справедливости всегда были популярны у народов Юга.

Отец-основатель дравидского национализма Перияр резко критиковал Индийский национальный конгресс, который-де завоевал независимость от англичан — но только для «Арьяварты» (северной, индоевропейской Индии), и только в интересах высшего сословия брахманов. Не удивительна и популярность коммунистов в тамильских штатах, особенно в Керале.

Как бы то ни было, Ситарам Йечури — выходец не из низов, а из среднего класса.

Его отец был инженером, а мать — государственным служащим уже независимой Индии. Через несколько лет после рождения ребенка, семья переехала в город Хайдарабад, Ситарам начал учится в школе.

В 1969 году штат Андхра-Прадеш, столицей которого был Хайдарабад, охватили беспорядки. Местные дравиды требовали выделения для них отдельного штата Телингана («Земля телугу»). Этой цели активисты добились мирным путём лишь в 2014-м, а тогда, в конце 1960-х, из-за столкновений была парализована работа, в том числе школ — и семья Ситарама переезжает в Нью-Дели, где юноша заканчивает среднее образование.

В дальнейшем будущий политик продолжил восхождение по академической лестнице в Дели: получает степень бакалавра по экономике в колледже Св. Стефана, а после — степень магистра по той же дисциплине в престижном университете Джавахарлала Неру. Там же он продолжает учится, стремясь получить PhD по экономике, но в 1975 году его арестовывают во время режима чрезвычайного положения, введённого дочерью Неру, премьером Индирой Ганди.

Kannan Shanmugam,Shanmugam studio, Kollam Ситарам Йечури. 2011 год

Во время обучения в университете, юноша открыл для себя теорию марксизма, крайне популярную в Индии того времени, и увлекся ей. В 1974 Ситарам Йечури вступает в Федерацию студентов Индии (ФСИ), левую антиправительственную студенческую организацию при Компартии (марксистской).

Для понимания дальнейшего пути Ситарама, надо вкратце рассказать об истории индийских коммунистов.

Компартия Индии была основана ещё в 1925 году, целью партии было освобождение Индии от британского владычества и создание социалистического государства, союзного СССР. Идеи марксизма хорошо распространялись среди выходцев из низших каст, причем не только в городах, но и среди крестьян. Известны три крупных восстания в сельской местности Индии, возглавляемых коммунистами: в Телингане, штатах Трипура и Керала.

В 1947 году Индия получила независимость от Британской империи. Правящей партией стал левоцентристский Индийский национальный конгресс, а премьер-министром — президент ИНК Джавахарлал Неру.

У Советского Союза сразу сложились хорошие отношения с индийским правительством, а потому Компартии из Москвы приходили указания поддерживать курс ИНК, несмотря на периодические репрессии режима Неру и его наследников против отдельных коммунистов.

Так, в 1959 году власти принудительно отправили в отставку правительство штата Керала во главе с коммунистом Эламкуламом Манаккала Шанкарана (известного по псевдониму-аббревиатуре ЭМШ, и к слову, этнического дравида). В 1962 году, кроме того, было арестовано несколько коммунистов. Репрессии были вызваны индийско-китайским пограничным конфликтом.

Советско-китайский раскол, спровоцированный осуждением культа личности СталинаХрущевым на XX съезде КПСС, и дошедший до апогея к началу 1960-х стал поводом для раскола в КПИ. Правое крыло партии во главе с генсеком С. А. Данге выступило за поддержку советской линии и дальнейшее сближение с ИНК.

Для левых ближе оказался лозунг Mao Tse-Tung Zindabad! — «Да здравствует Мао Цзедун!». В 1964-м «леваки» провели отдельный съезд под портретами «великого кормчего», где была провозглашена Компартия Индии (марксистская).

Через три года группа радикалов из числа активистов КПИ (м) начали крестьянское восстание в деревне Наксалбари в Западной Бенгалии. В честь этой деревни названо движение повстанцев-наксалитов, которое до сих пор ведёт партизанскую борьбу в нескольких штатах на востоке Индии под маоистскими лозунгами.

Но руководство КПИ (марксистской) довольно скоро отошла и от маоистского радикализма, и от жёсткого отмежевания от «ревизионистского» СССР. Левые коммунисты сосредоточились на борьбе с властью Индийского национального конгресса. В 1975-м, из-за поражения в очередной войне с Пакистаном, и на фоне внутренних беспорядков (в том числе партизанщины наксалитов), правительство Индиры Ганди и вводит упомянутое выше ЧП.

Коммунисты оказываются в числе неблагонадежных, многие активисты попадают за решётку.

В это же время арестовывают и «комсомольца» Ситарама Йечури, вышедшего на свободу только в 1977 г., когда ЧП отменили, а Индира Ганди ушла в отставку.

Будущий политик возвращается в университет, где его в том же году избирают главой студенческого совета. Усилиями Ситарама Йечури в университете за год значительно «полевела». В 1978 году молодой человек становится сначала секретарем, а затем всеиндийским президентом Федерации студентов Индии, в 1984 году его избирают в ЦК КПИ (м).

В 1992 г. политик становится членом политбюро, а на XXI съезде 19 апреля 2015 года — и генсеком КПИ (м) — после того, как предыдущий лидер, товарищ Пракаш Карат ушёл на покой после третьего, максимального по уставу, срока. Позже Ситарам Йечури переизбирался на должность генсека в 2018 и 2022 гг., то есть в настоящий момент идет его третий, последний срок.

Vice President's Secretariat Йечури получил награду лучшему парламентарию (Раджья Сабха) в 2016 году

КПИ (м) является национальной партией Индии (то есть представлена в парламенте от более чем двух штатов), крупнейшей марксистской организацией в стране и играет значимую роль в индийской политике.

В 2004 году КПИ (м) пошла на союз с историческими противниками — поддержала создание «Объединенного прогрессивного альянса» во главе с ИНК. Альянс на выборах 2004 года.

Тогда премьер-министром стал выдвиженец Конгресса Манмохан Сингх. Одним из депутатов верхней палаты парламента Раджья Сабха от КПИ (м) в 2005 году стал член политбюро Ситарам Йечури.

Ситарам является талантливым писателем-публицистом, бессменным — уже на протяжении 20 лет главным редактором партийной газеты «Народная демократия», а также публичным интеллектуалом, выступавшим от имени КПИ (м) на многих международных коммунистических форумах. В своих текстах и речах политик не раз обличал правящих националистов из «Бхарата джаната парти» в подавлении этносов, не говорящих на хинди и навязывании им «религиозного национализма под видом любви к Родине».

Лидер индийских коммунистов известен своим негативным отношением к США и однополярному миру, так именно Штаты он считает виновником распространения исламского фундаментализма:

«Военные интервенции США в Западной Азии создали ситуацию полной неопределенности. Военные интервенции всегда порождали рост фундаментализма, который мы видим сегодня в угрозе, которую представляет ИГИЛ (организация запрещена в России). США породили такие тенденции», — отмечает генсек КПИ (м).

Индийские коммунисты по-прежнему верят в конечное торжество социализма над капитализмом, и призывают учитывать китайский опыт — даром, что современная КНР вполне вписалась в глобальную капиталистическую экономику.

«Распад Советского Союза, конечно, вдохновил буржуазных идеологов… и поставил в трудное положение коммунистов по всему миру. Но социализм как идея и марксизм как научный метод не могут исчезнуть, — сказал Ситарам Йечури в 2021 году в интервью журналу «Россия в глобальной политике». — Конкретный анализ конкретных обстоятельств — в этом подлинная сила диалектики и залог того, что социализм будет жив всегда. В этом смысле Китайская коммунистическая партия, которая говорит о социализме с китайской спецификой, правильно подходит к вопросу, и успех Китая это доказывает».

Хотя партия явно не сможет самостоятельно составить конкуренцию Нарендры Моди — правящей «Бхаратия джаната парти» на выборах, возможное присоединение коммунистов к коалиции ИНК на выборах в апреле 2024 года приблизит к победе в Индии левые силы, которые в последнее время все больше сплачиваются под давлением побед правоконсервативной БДП.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/2680328

https://regnum.ru/news/2637460

https://regnum.ru/news/2752118

https://regnum.ru/news/2688650

Другие источники:

https://cpim.org/ — официальный сайт КПИ (м).