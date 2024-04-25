Российские учёные-фармакологи удивляют мир прорывными разработками. Только за последний год в стране создан и запатентован препарат для лечения болезни Паркинсона, зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, а также разработан аналог швейцарской «Спинразы», применяющейся для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — одного из самых дорогих лекарств в мире.

Иван Шилов ИА Регнум

В 2023 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года («Фарма — 2030»). Ключевые задачи — увеличение конкурентоспособности, импортоопережение и экспорт лекарств, произведённых в России.

В план развития вошли финансирование новых разработок, расширение производств, обеспечение качества лекарств и многое другое. Большой акцент сделан на ускорении научно-технического развития фармотрасли. Также указаны варианты улучшения ценообразования на российские лекарства и их приоритет в реализации: отечественных лекарств станет больше, а для людей они станут доступнее.

Первые результаты «Фармы — 2030» уже видны.

«Смогут избежать инвалидности»

25 апреля российский Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Сообщается, что лекарство показало высокую эффективность и безопасно для пациентов.

Разработка обошлась в 1,2 млрд рублей. Над созданием препарата трудилась группа ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией BIOCAD.

Болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов (разновидность артрита), при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Из-за этого хрящевая ткань замещается костной. В России — около полумиллиона человек с подобным диагнозом.

Президент «Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева» Алексей Ситало в беседе с ИА Регнум сравнил новый препарат с появлением лазерного ножа в хирургии.

По его словам, раньше препараты били по болезни как ружьё по воробьям, то есть при борьбе с заболеванием страдал иммунитет. Теперь же лекарство будет действовать точечно — это новый уровень в лечении болезни Бехтерева.

При этом эффективно лечить им смогут «новых» пациентов — у «старых» уже сформировались необратимые ограничения на позвоночнике.

«Я надеюсь, что новые пациенты, которым будет назначаться препарат, смогут избежать инвалидности», — говорит Ситало.

Он добавляет, что в медицинском сообществе сейчас — настоящий праздник, все ждут регистрации и начала массового применения препарата.

«Эффективнее зарубежных аналогов»

«У вас Паркинсон» прежде звучало как приговор. Это заболевание головного мозга, затрудняющее движение и вызывающее нарушения психики, расстройства сна, сильные боли и другие проблемы.

В марте 2024 года российские учёные создали и запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях.

Это совместная разработка Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ) НИЦ «Курчатовский институт» и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова.

Отмечается, что препарат точечно воздействует на фермент, из-за которого происходят нарушения в работе организма. При этом испытания показали, что российский вариант эффективнее зарубежных аналогов.

Вскоре стартуют тесты на животных, следом — клинические испытания.

Учёные сообщили, что в работе использовали опыт коллег из США. Проведя множество исследований, российские специалисты выяснили, что одно из полученных на практике химических соединений снижает количество вредоносного материала, провоцирующих деградацию нейронов.

«Препарат уже вошёл в перечень жизненно необходимых»

Спинальная мышечная атрофия — группа редких генетических заболеваний, встречающихся в 1 случае на 10 тысяч новорожденных.

Это заболевание проявляется в прогрессирующей мышечной слабости. Мутация одного из генов приводит к нарушению работы двигательных нейронов спинного мозга — клеток, отвечающих за передачу сигнала от нервной системы к мышцам. С течением болезни ребёнок теряет возможность двигаться и даже дышать.

Для лечения СМА прежде использовалась швейцарская «Спинраза», упаковка которой стоит около 5 миллионов рублей.

15 апреля в России зарегистрирован аналог — «Лантесенс». За производство дженерика возьмется компания «Генериум» из Владимирской области. Согласно ее данным, российский аналог «Спинразы» будет существенно дешевле. Новый препарат уже вошёл в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.

При этом самым дорогим препаратом от СМА остаётся швейцарская «Золгенсма», цена которой доходит до 200 миллионов рублей за инъекцию. В отличие от «Спинразы» и её российского аналога, устраняющих симптомы, «Золгенсма» лечит болезнь. Сделать аналог этого лекарства — еще одна задача для российской фарминдустрии.

Не только Спутник V

В России регулярно создаются новые необходимые лекарства, но проблема в том, что составляющие в них — очень дороги, объясняет в разговоре с ИА Регнум эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Разрабатывать их только для отечественного рынка — нерентабельно, нужно активно развивать экспорт.

В первую очередь Беспалов рекомендует ориентироваться на рынки дружественных стран. Тем более интерес к российской продукции там очень велик.

«Это показала история с вакциной «Спутник V». Чтобы российский рынок получил перспективы, нужно сделать такую работу системной: чтобы практически каждый новый продукт, который российский фармпром разрабатывает и производит самостоятельно, автоматически претендовал на выход на зарубежные рынки», — подчёркивает эксперт.

Он отметил, что в 2022 году российский фармрынок значительно переориентировался: основным направлением в работе стали страны Азии и Латинской Америки.

«Ранее уникальная продукция европейского производства теперь доступна с помощью поставок через третьи страны. Что-то мы уже можем реализовывать своими силами. То есть глобальные проблемы оказались вполне решаемы», — заявил Беспалов.

В то же время в условиях санкций нужно выстраивать новую систему взаимодействия между странами. Отечественная фармакология смогла заменить большинство необходимых компонентов, но без некоторых — по-прежнему не обойтись.

«Сейчас можно рассчитывать на активное развитие отрасли — как с точки зрения качественных, так и количественных показателей. Российский рынок имеет перспективы и потенциал для дальнейшего роста, причём роста достаточно серьёзного», — сказал эксперт.