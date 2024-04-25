Вечером 24 апреля в украинских чатах Варшавы появилось тревожное сообщение: «Приносите еду и медикаменты! Все мужчины готовы стоять, пока им не выдадут паспорта». В это время в польской столице около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный центр ГП «Документ», требуя выдать им заказанные, оплаченные и уже готовые паспорта.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщение в чате многим напомнило другой известный пост, написанный на тот момент журналистом Мустафой Найемом 21 ноября 2013 года: «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей». С этого, как принято считать, начался Евромайдан.

Однако в Варшаве речь не идёт о хорошем настроении и «европейских ценностях», свободе и соблюдении прав человека, за которые десять лет назад призывал выходить на улицы Найем.

Теперь, когда украинские власти лишают граждан последних оставшихся у них прав, украинские мужчины в Варшаве, Братиславе, Мюнхене и Праге — везде, где есть центры выдачи документов украинцам, вынуждены их штурмовать, надеясь получить паспорт гражданина или документ о владении собственностью.

Гнев их пока направлен на беззащитных сотрудниц (и особенно сотрудников мужского пола) этих самых центров.

«Сама иди воевать!» — кричит один из посетителей хрупкой девушке, которая целый день была вынуждена выслушивать ругань и оскорбления от разъярённой толпы.

Ему бы крикнуть эти слова в лица депутатов Верховной рады, а еще в лицо министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который накануне чётко дал понять, как теперь украинская власть относится к уехавшим из страны.

«Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги.

Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, так это не работает», — написал он в соцсети во вторник.

За границей без документов

За день до заявления Кулебы украинское издание «Зеркало недели» опубликовало «эксклюзив» (очевидно, согласованный на всех уровнях) — письмо МИД Украины от 17 мая 2024 года, то есть из будущего, о приостановке консульских услуг для мужчин призывного возраста.

Письмо подписано первым заместителем главы МИД Украины Андреем Сибигой.

Если во вторник у украинцев оставалось еще много вопросов, то уже в среду, 24 апреля, украинское Министерство обороны всё же разъяснило: консульские услуги мужчинам за границей будут оказываться только при условии обновления военно-учетных данных, а паспорт выдадут только при наличии военного билета. Получить его, разумеется, можно только на территории Украины.

Власти не заботит, что прямо нарушаются положения статьи 5 Венской конвенции, которую УССР, а теперь и Украина обязались выполнять с 27 мая 1989 года. Согласно статье, к консульским функциям относится защита граждан (физических и юридических лиц) в границах международного права. А в конституции Украины (22-я и 24-я статьи) также указано, что гражданам Украины консульская защита гарантируется вне зависимости от пола и не может быть ограничена.

При этом в законе об ужесточении мобилизации сказано, что новые ограничения вступают в силу одновременно с самим законом — 18 мая. Но по факту они начали действовать уже сейчас.

«Виноваты российские пропагандисты»

В паспортный центр Варшавы, где начался настоящий украинский бунт, вызвали полицию. По свидетельству очевидцев, переговорив с митингующими, полицейские отошли в сторону, ничего не предприняв. Мужчины заблокировали выходы из учреждения, не давая сотрудникам покинуть рабочие места. В результате договорились, что украинцев пропустят на подачу документов, а вот получить заказанные ранее паспорта никак не получится.

В других центрах выдачи документов, пишут люди из европейских городов, в среду происходили не меньшие волнения.

Шквал общественного возмущения докатился и до Киева. Представительница комитета Верховной рады по национальной обороне Соломия Бобровская попыталась успокоить общество, заявив, что меры — временные, паника — беспочвенна, а сообщения из Европы пишут «российские пропагандисты».

В свою очередь, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в комментарии Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), озвучил серьезные опасения: украинские консульства могут прекратить помощь согражданам даже в экстренных ситуациях. В этом случае, считает Павличенко, украинцы будут искать возможности получить иностранное гражданство и судиться из-за новых норм, апеллируя, в частности, к Европейской конвенции по правам человека.

Сами же европейские власти подозрительно спокойны, хотя на их территории в ближайшее время могут оказаться сотни тысяч человек без действительных документов.

«Не нам комментировать решение украинского правительства о мерах, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать, — это объяснить, какая ситуация с этими лицами, находящимися на территории Европы. Это то, что мы можем сделать», — заявил «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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«Мы берём это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите. Мы не различаем пола, а также наличие или отсутствие статуса военнообязанного. Это всё, что могу сказать со своей стороны», — сдержанно прокомментировала ситуацию спикер Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер.

Единственный внятный комментарий сделали в Берлине: представитель министерства внутренних дел страны Максимилиан Калль пояснил, что никакие решения украинского МИД не заставят Берлин лишить украинских мужчин статуса беженцев или защиты.

Однако в Варшаве власти высказались не так дружелюбно. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Польша готова помочь Украине вернуть своих призывников, а польское общество к этому готово.

Прощай, Украина

Часть украинских соцсетей тем не менее ликует. В основном рукоплещут две категории граждан: женщины непризывных специальностей, которых не касаются никакие ограничения, и военные, находящиеся на фронте с начала СВО и считающие сложившуюся ситуацию справедливой.

Один из комментаторов рассуждает, что этим решением украинские власти «дарят политические очки пророссийским оппонентам», а также вынуждают десятки тысяч проживающих в Европе отказаться от донатов и волонтёрской деятельности. Но есть и «плюсы»: «Мы немного порадовали людей здесь, сделали приятно. Военный впервые за войну почувствовал, что он не главный лох в мире. Полезно ли это? Ну… Да, полезно. Стоило ли таких потерь? Я не уверен».

Большинство же комментариев, разумеется, нецензурны. Люди злы, разочарованы, обижены.

Отойдя от первичного шока, многие украинцы, уехавшие в Европу за последние два года, а также живущие там давно, построившие семьи и карьеры, пришли к предсказуемому решению: сделать что угодно, но не иметь с украинским государством ничего общего.

Украинский сегмент «Тик-Тока» заполонили видео, где молодые мужчины и женщины демонстративно избавляются от государственной и национальной символики (например, снимают футболки и значки с тризубом), говорят о планах экстренно получать паспорта стран, в которых живут и работают, или с нескрываемой радостью хвастаются, что уже успели получить паспорта — польские, румынские, швейцарские, немецкие.

В общем, любой страны, где еще хотя бы отчасти соблюдаются права человека.