Жительница Ростова-на-Дону, 35-летняя Елена, не удивилась, когда её 11-летняя дочь попросила купить «кошачий хвостик и ушки». Дети играют, ничего страшного, подумала женщина. Но когда дочь заявила, что теперь она «фурри», Елена пришлось обращаться за разъяснениями в интернет — что это значит и к чему теперь готовиться.

Иван Шилов ИА Регнум

Сеть подсказала, что русское «фурри» пошло от английского «пушистый, покрытый мехом». Так называют условное сообщество людей, интересующихся антропоморфными животными — имеющими человеческие черты. Такие встречаются практически в любом мультфильме, в том числе, например, в «Простоквашино» или «Чебурашке».

Чтобы походить на животных, фурри создают фурсьюты — «костюмы фурри». В наряд обычно входят хвосты, мех на руки (лапы), меховые же уши и чёрные носы. Но здесь всё, разумеется, зависит от выбранного животного.

После разговора с дочкой Елена выяснила, что та, как можно было ожидать, увлекается и «квадробикой»: передвижением на четырёх конечностях — «как животные». Сеть заботливо выдала десятки видео из торговых центров, парков и просто улиц со всей России, где «озверевшие» дети бегают на четвереньках.

«Дочь мне сказала, что ничего плохого они с друзьями не делают, — рассказывает женщина ИА Регнум. — Соревнуются, например, кто быстрее на четвереньках добежит от одного дерева до другого. Или целый день едят овощи, если выбирают роль зайца».

Но с мнением Елены согласны далеко не все. 24 апреля детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила о необходимости установить ответственность «за вовлечение в фурри», назвав процесс диверсией против населения России.

«Это движение фурри пришло с Запада. Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных.

Надо установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики», — считает Волынец.

Полицейские приехали на вызов и сфотографировались

Попытки запретить движение предпринимаются давно. Еще в сентябре 2021 года председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил приравнять фурри к ЛГБТ (экстремистское движение, запрещённое в РФ).

«Их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», — заявлял тогда Цыганов, но в реальные действия это не вылилось.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В июне 2023 года неравнодушные граждане вызвали полицию, увидев в московском парке Сокольники десятки подростков, одетых в «пушистые» костюмы. В этот день проходила встреча крупного сообщества фурри, собравшая школьников со всей страны.

Однако прибывшие на вызов полицейские увидели не «толпу беснующихся подростков», а спокойно себя ведущих школьников, никому не мешавших. Разгонять не стали, но сфотографировались на память.

«Кому мы могли помешать? Приехал патруль, поинтересовались, кто мы такие. Пофотографировались с нами и спросили, куда дальше двинется наш зверинец, чтобы понимать, откуда еще могут поступать звонки», — рассказывал один организаторов встречи в Сокольниках Кирилл, отмечая, что зачастую взрослые люди спокойно реагируют на необычные наряды, а дети приходят в восторг.

Еще один сотрудник правоохранительных органов, попросивший об анонимности младший лейтенант полиции, рассказал ИА Регнум, что тоже ездил на вызов после жалобы на фурри. В полицию позвонила пенсионерка, сказала, что подростки «непонятно разодеты, сидят на детской площадке и что-то выкрикивают».

«Приехали на вызов, увидели школьников. Ничего не нарушали, буйно себя не вели, ели чипсы с газировкой. Поговорили с ними, оказались «фуррики». Балуются сейчас так дети, ничего страшного», — отметил полицейский.

Теперь мы кошки

Считается, что движение фурри и «квадробика» зародились в США, а уже оттуда по соцсетям и не только разлетелись по свету. Однако в самих Штатах ситуации с фурри доходят до абсурда. В 2022 году, например, уволили учителя за «отказ мяукать в ответ ученице, которая идентифицирует себя как кошка».

«Мы больше не нуждаемся в ваших услугах, если вы не можете идентифицировать себя со всеми детьми в классе», — заявил педагогу в школьном совете.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Дело было так. Учитель отмечала в журнале присутствующих. После одной из озвученных фамилий услышала вместо «Есть» громкое «Мяу!». Подумала, что дети балуются, решила подыграть. Спросила: «разве у нас тут есть кошачий лоток?». Девочку, которая «идентифицировала себя как кошка», это сильно расстроило, она в слезах выбежала из класса.

А некоторые американские школьники просят установить для них лотки и миски для корма. Просьба не выполнена — пока что.

Самовыражаются от имени персонажа

Евгения Войнова — один из организаторов ежегодной выставки-фестиваля домашних лис Fox Family Fest. Она часто общается с представителями сообщества фурри, поскольку они — — постоянные гости фестивалей.

«В основном это подростки 14-18 лет, но есть и взрослые в очень дорогих костюмах. Их прямо приятно разглядывать: стоят такие сьюты от 30 до 300 тысяч рублей», — рассказывает девушка ИА Регнум.

Войнова — в прошлом старший лейтенант юстиции, много времени посвятила работе с трудными подростками. Говоря о школьниках-фурри, отмечает, что в движении нет ничего опасного. Их можно сравнить с «ролевиками» — любителями ролевых игр, реконструкторами.

«Дети «выгуливают» своих персонажей в парках, придумывают истории из их жизни и ведут блоги. Что-то вроде уроков актёрского мастерства», — считает девушка.

При этом обычно в фурри идут подростки, которые боятся говорить от своего имени, стесняются открыто выражать собственные мысли и чувства, добавляет Войнова. Сделать это от имени персонажа им легче. При этом девушка подчёркивает, что движение ни к какой из вариаций ЛГБТ-сообществ себя не относит.

«Что касается взрослых, у них это обычно хобби. Сами шьют костюмы, некоторые потом еще и другим людям начинают шить — вполне себе бизнес», — рассказала Евгения Войнова.