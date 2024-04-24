«Украину нужно признать государством-террористом»: это требование регулярно звучало в российском обществе. А после теракта в «Крокусе» зазвучало еще чаще.

Иван Шилов ИА Регнум

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко фактически дала ответ в интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Признавать Украину террористическим государством нельзя, отметила Матвиенко, поскольку такого понятия в международном праве нет. А вот киевский режим, по её словам, является террористическим — в этом сомнений нет.

«Он замешан на терроре. С момента кровавого государственного переворота. И это суть, основа режима, выпестованного коллективным Западом», — заявила она.

Террористами, добавила спикер Совфеда, являются и украинские спецслужбы.

«И кого бы я тоже признала террористической структурой — это, конечно, СБУ. Непосредственные разработчики, осуществляющие террористические акты», — сказала Валентина Матвиенко.

Фактически она разделила украинское государство, режим и спецслужбы. Подобный подход удивил часть патриотов. Их общее мнение выразил журналист Юрий Котенок.

«Украина не просто является государством-террористом, но и открыто это декларирует, заявляя, что убивала, убивает и будет убивать граждан России там, куда сможет дотянуться.

Структуры и органы украинского государства не только используют террористические методы, но делают их приоритетными, ставят их во главу угла, превращая в основу всей киевской политики», — пишет он.

Да, термина «террористическое государство» в международном праве нет. При этом его активно используют отдельные страны, те же США, для определения своего отношения к тому или иному актору. Отношения, а также права (внутреннего, поскольку международное уже не работает) предпринимать по отношению к нему любые силовые меры.

«Да, признанием Украины и её структур в качестве террористических организаций окончательно закрывается окно для переговоров. Во всяком случае, с действующим режимом или с тем, который не заявляет об отказе от политики предшественника.

И да, у нас, насколько я понимаю, долгое время была надежда на возможность компромиссного завершения ситуации на Украине. Правда, через переговоры с Западом, а не с Киевом. Однако сейчас признание Украины террористическим государством будет оправданно», — рассказал ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Во-первых, продолжил он, потому что Украина недоговороспособна. Во-вторых, заключение компромиссных соглашений с Западом, которое предусматривало бы сохранение Украины в качестве субъекта, крайне маловероятно, поскольку не соответствует российским интересам.

«Угроза для нашей безопасности со стороны Украины постоянна и, к сожалению, неизбежна до тех пор, пока это образование существует в нынешнем виде», — уверен Мендкович.

Действительно, населённая русскими людьми с русской историей Украина может существовать как государство только в форме «антиРоссии» — конфликтуя с Москвой везде, где только можно, и насильно отодвигаясь от всего русского, поскольку иначе неизбежно интегрируется в Большую Россию.

Однако есть и иная точка зрения: Украину действительно не следует признавать террористическим государством — и это инструмент для обеспечения победы России.

Признание Украины террористическим государством неверно с точки зрения позиционирования российских действий на этой территории.

«Надо разделять Украину как страну и государство с одной стороны и киевский режим с другой. Нашим противником является именно киевский режим, теракты совершает именно киевский режим, в то время как страна Украина является местом проживания братского нам народа. Эту позицию необходимо продвигать», — заявил ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Подобное разделение и лозунг «мы конфликтуем не с Украиной, а с режимом Зеленского» поможет России заручиться поддержкой части украинского населения. Или, как минимум, его нейтралитетом. А значит, позволит сохранить жизни российских солдат и будущих российских граждан, ныне живущих на украинской территории.

Кроме того, отказ от признания украинского государства террористическим выгоден с точки зрения российской дипломатии.

«Признание Украины государством-террористом не улучшит наши отношения с мировым большинством и не усилит нашу поддержку. Даже наоборот: ослабит её и подтолкнет эти государства давить на Россию с целью заморозки конфликта.

Дело в том, что данные государства, включая Китай, продолжают взаимодействовать и даже сотрудничать с Украиной, держат там посольства и консульства», — отметил Суслов.

Признавая Украину террористическим государством, мы принуждаем третьи страны делать выбор. Если они будут продолжать сотрудничать с Украиной (и тем более поставлять ей вооружения и технику, как делает та же Турция или частные китайские компании), то станут соучастниками террористов в их действиях против России. Политика же России основывается на том, что мы, в отличие от США, не заставляем делать выбор: вы с нами или против нас?

Главное же, что после признания Украины террористическим государством Россия действительно закрывает переговорное окно, но в этом нет ничего хорошего. Да, переговоры с Киевом сейчас невозможны и даже не нужны — однако в будущем только они позволят Москве добиться не военного, а военно-политического решения конфликта.

«Нам нужен легитимный украинский контрагент. Именно украинский — Запад не пойдёт на подписание какого-либо соглашения с Россией по Украине от лица самой Украины даже в случае, если мы одержим победу.

Подписывать должна будет сама Украина в лице лидера, который будет эту страну представлять на тот момент, а Запад будет вынужден с этим согласиться», — резюмирует Дмитрий Суслов.

Поэтому признавать Украину и даже нынешний режим террористическими не стоит. Однако в отношении СБУ и Главного управления разведки подобных ограничений нет. Не исключено, что предложения Валентины Матвиенко в ближайшее время будут оформлены на законодательном уровне.